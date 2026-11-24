Australia pregătește reguli mai stricte pentru marile platforme digitale, inclusiv Google și Meta. Companiile ar putea primi amenzi de până la 5% din cifra de afaceri globală dacă nu combat conținutul periculos și funcționalitățile care favorizează dependența. Noua legislație le va permite și utilizatorilor să dea în judecată platformele pentru prejudiciile suferite.

Guvernul australian a ajuns la un acord politic pentru adoptarea unei legislații care impune obligații suplimentare marilor companii tehnologice.

Proiectul, denumit Digital Duty of Care, urmărește protejarea utilizatorilor de conținutul periculos și de funcționalitățile digitale care pot crea dependență.

Acordul a fost încheiat în Senat între Partidul Laburist, aflat la guvernare, și Partidul Verzilor.

Potrivit noilor prevederi, companiile care nu respectă obligațiile ar putea fi sancționate cu amenzi de până la 5% din cifra de afaceri globală.

Sancțiunile sunt considerabil mai mari decât plafonul prevăzut anterior, de 109 milioane de dolari australieni, echivalentul a aproximativ 54,7 milioane de lire sterline.

Modificarea ține cont de veniturile uriașe ale marilor companii tehnologice, care pot ajunge anual la sute de miliarde.

Cu sprijinul politic deja asigurat, proiectul urmează să fie adoptat de Parlament.

Una dintre schimbările importante este introducerea posibilității ca persoanele afectate să inițieze acțiuni în justiție împotriva platformelor digitale.

Măsura vizează situațiile în care serviciile online facilitează producerea unor prejudicii.

Legislația va impune companiilor obligația de a identifica și reduce preventiv riscurile pentru utilizatori.

Noile prevederi vor înlocui actualul sistem fragmentat de coduri de autoreglementare ale industriei cu un cadru juridic obligatoriu.

Regulile vor acoperi motoarele de căutare, serviciile de mesagerie și sistemele de inteligență artificială.

Ministrul australian al Comunicațiilor, Anika Wells, a descris inițiativa drept o reformă majoră și urgentă, pe care guvernul intenționează să o adopte în cursul acestei săptămâni.

Legislația urmărește combaterea mai multor categorii de conținut și comportamente considerate periculoase.

Printre acestea se numără materialele care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor și imaginile de nuditate generate prin tehnologii deepfake fără consimțământul persoanelor vizate.

Regulile vor acoperi și conținutul care promovează autovătămarea, violența bazată pe gen și materialele teroriste.

Companiile vor trebui să identifice riscurile înainte ca acestea să producă prejudicii, nu doar să reacționeze după apariția problemelor.

Premierul Anthony Albanese a declarat în Parlament că Australia dorește să protejeze interesele părinților și copiilor, nu pe cele ale companiilor tehnologice deținute în străinătate.

Acesta a prezentat proiectul drept o continuare a politicilor australiene privind siguranța online.

Premierul australian a făcut legătura între noua legislație și măsurile adoptate anterior pentru limitarea accesului minorilor la rețelele sociale.

Australia a introdus deja interdicția utilizării anumitor platforme sociale de către persoanele sub 16 ani.

Anthony Albanese consideră că noile obligații pentru companiile digitale reprezintă următoarea etapă a strategiei privind protecția utilizatorilor.

Spre deosebire de regulile dedicate minorilor, noul cadru legislativ are o aplicabilitate mai largă.

Acesta urmărește reducerea riscurilor asociate serviciilor digitale și posibilitatea tragerii la răspundere a platformelor pentru încălcarea obligațiilor legale.

Deși industria tehnologică susține în general măsurile de protejare a copiilor și combatere a materialelor periculoase, proiectul provoacă și îngrijorări.

Reprezentanții companiilor se opun în special acordării unei marje largi de decizie autorităților în stabilirea conținutului permis pe internet.

Organizațiile industriei au avertizat anterior că sancțiunile foarte mari ar putea determina platformele să elimine preventiv și materiale care nu încalcă legea.

Acest comportament ar putea apărea din dorința companiilor de a evita eventualele amenzi.

Riscul de moderare excesivă a conținutului fusese semnalat înainte ca sancțiunile propuse să fie majorate la 5% din cifra de afaceri globală.

Contactați de Reuters, reprezentanții Google, Meta și Snapchat au refuzat să comenteze.

Un purtător de cuvânt al Digital Industry Group, organizație care reprezintă interesele platformelor tehnologice, a refuzat de asemenea să ofere o reacție înainte de analizarea formei revizuite a proiectului legislativ.