Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți, 24 noiembrie, că raportul AUR privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 nu a fost dezbătut în Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaților. Liderul social-democrat susține că documentul are un caracter politic. Totodată, acesta consideră că românii au în continuare nevoie de explicații privind circumstanțele anulării scrutinului.

Liderul PSD a reacționat după prezentarea raportului privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Documentul a fost prezentat luni seară de deputata AUR Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaților.

Sorin Grindeanu a precizat că raportul nu a fost supus unei dezbateri în cadrul comisiei. În aceste condiții, liderul PSD consideră că documentul nu poate fi prezentat drept rezultatul activității acestei structuri parlamentare.

„Nici măcar nu s-a discutat în comisie, absolut nimic, n-a fost niciun fel de dezbatere. Deci poţi să spui că e doar un raport al doamnei şi al membrilor AUR, probabil, din comisie, aşa că nu poate fi prezentat acel raport ca fiind un raport al Comisiei de Abuzuri”, a declarat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a calificat documentul drept un demers politic al formațiunii conduse de George Simion.

„E un raport politic al unui partid politic, din perspectiva mea”, a mai afirmat Grindeanu.

În ciuda criticilor formulate la adresa demersului AUR, Sorin Grindeanu consideră că necesitatea clarificării circumstanțelor anulării alegerilor rămâne de actualitate.

Președintele PSD a făcut referire la angajamentul Administrației Prezidențiale de a prezenta un raport pe această temă.

Acesta a subliniat că documentul trebuie să facă obiectul unei dezbateri serioase, care să depășească interesele politice ale partidelor.

„Mă aştept ca acest raport să fie, într-un final, prezentat. Am văzut că Administraţia Prezidenţială şi-a asumat acest lucru. Dar, sigur, serios dezbătut, nu ca şi mişcare politică, pentru că ceea ce s-a întâmplat ieri o citesc mai mult într-o cheie politică”, a menţionat preşedintele PSD.

AUR a prezentat luni seară concluziile raportului privind anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.

În cadrul evenimentului, deputata Laura Gherasim a susținut că nu ar fi existat ingerințe rusești în procesul electoral. Potrivit acesteia, singurele ingerințe ar fi provenit din partea instituțiilor statului român.

Marți, Administrația Prezidențială a transmis un comunicat în care a răspuns punctual afirmațiilor formulate în raport.

Palatul Cotroceni a precizat că documentul prezentat de AUR nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică privind anularea scrutinului.

Administrația Prezidențială a admis însă că probele pe care s-a bazat Curtea Constituțională nu erau complete la momentul adoptării hotărârii. Instituția a susținut că verificările ulterioare au confirmat indiciile care au stat la baza deciziei CCR.