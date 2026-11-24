Sorin Grindeanu contestă raportul AUR privind anularea alegerilor prezidențiale: „E un raport politic al unui partid politic”
SURSA FOTO: Inquam Photos, George Călin - Sorin Grindeanu
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți, 24 noiembrie, că raportul AUR privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 nu a fost dezbătut în Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaților. Liderul social-democrat susține că documentul are un caracter politic. Totodată, acesta consideră că românii au în continuare nevoie de explicații privind circumstanțele anulării scrutinului.
Sorin Grindeanu susține că raportul AUR nu a fost dezbătut în comisia parlamentară
Liderul PSD a reacționat după prezentarea raportului privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Documentul a fost prezentat luni seară de deputata AUR Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaților.
Sorin Grindeanu a precizat că raportul nu a fost supus unei dezbateri în cadrul comisiei. În aceste condiții, liderul PSD consideră că documentul nu poate fi prezentat drept rezultatul activității acestei structuri parlamentare.
„Nici măcar nu s-a discutat în comisie, absolut nimic, n-a fost niciun fel de dezbatere. Deci poţi să spui că e doar un raport al doamnei şi al membrilor AUR, probabil, din comisie, aşa că nu poate fi prezentat acel raport ca fiind un raport al Comisiei de Abuzuri”, a declarat Sorin Grindeanu.
Președintele PSD a calificat documentul drept un demers politic al formațiunii conduse de George Simion.
„E un raport politic al unui partid politic, din perspectiva mea”, a mai afirmat Grindeanu.
Liderul PSD așteaptă explicații privind anularea alegerilor prezidențiale
În ciuda criticilor formulate la adresa demersului AUR, Sorin Grindeanu consideră că necesitatea clarificării circumstanțelor anulării alegerilor rămâne de actualitate.
Președintele PSD a făcut referire la angajamentul Administrației Prezidențiale de a prezenta un raport pe această temă.
Acesta a subliniat că documentul trebuie să facă obiectul unei dezbateri serioase, care să depășească interesele politice ale partidelor.
„Mă aştept ca acest raport să fie, într-un final, prezentat. Am văzut că Administraţia Prezidenţială şi-a asumat acest lucru. Dar, sigur, serios dezbătut, nu ca şi mişcare politică, pentru că ceea ce s-a întâmplat ieri o citesc mai mult într-o cheie politică”, a menţionat preşedintele PSD.
Raportul AUR privind anularea alegerilor prezidențiale, contestat și de Administrația Prezidențială
AUR a prezentat luni seară concluziile raportului privind anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.
În cadrul evenimentului, deputata Laura Gherasim a susținut că nu ar fi existat ingerințe rusești în procesul electoral. Potrivit acesteia, singurele ingerințe ar fi provenit din partea instituțiilor statului român.
Marți, Administrația Prezidențială a transmis un comunicat în care a răspuns punctual afirmațiilor formulate în raport.
Palatul Cotroceni a precizat că documentul prezentat de AUR nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică privind anularea scrutinului.
Administrația Prezidențială a admis însă că probele pe care s-a bazat Curtea Constituțională nu erau complete la momentul adoptării hotărârii. Instituția a susținut că verificările ulterioare au confirmat indiciile care au stat la baza deciziei CCR.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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