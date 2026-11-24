Premierul Luca Niculescu a declarat marți, 24 noiembrie, că România își asumă reducerea deficitului bugetar sub pragul de 3% din PIB până în 2031. Șeful Guvernului propune elaborarea unei strategii de competitivitate economică până în 2035, prin implicarea economiștilor independenți și a reprezentanților principalelor instituții ale statului. Acesta a vorbit și despre perspectiva aderării României la zona euro.

Premierul a participat marți la lansarea raportului „Assessing Romania’s Competitiveness. A 2027–2035 Strategic Outlook”.

Documentul a fost realizat de Institutul Jacques Delors, sub coordonarea lui Enrico Letta, și HorizonX, la comanda Dialogue for Democracy and Development Southeast Europe Foundation (DDD Foundation).

Luca Niculescu consideră că România trebuie să își regândească modelul de dezvoltare economică, în pofida progreselor înregistrate în ultimele decenii.

„Întrebarea raportului este orientată către viitor. Din ce va trăi România în 2035? Iar răspunsul meu are trei idei. În primul rând, diagnosticul este corect. O parte din drum este deja în programul de guvernare, iar acolo unde raportul cere mai mult decât am promis, vă spun astăzi şi cum mă gândesc să o facem. Diagnosticul este corect şi ni-l asumăm. În 25 de ani, România a urcat de la 26 la 78% din media europeană a PIB-ului pe locuitor şi niciun stat intrat în Uniunea Europeană din 2004 încoace nu a recuperat mai repede. Este, după cum scrie Enrico, una dintre cele mai bune ilustrări ale forţei transformatoare pe care o are Uniunea Europeană”, a afirmat Luca Niculescu.

Șeful Executivului a atras atenția asupra diferențelor dintre capacitatea României de a produce și exporta bunuri sofisticate și nivelul redus de competitivitate al economiei.

Printre problemele identificate se numără accesul limitat la finanțare, dezvoltarea insuficientă a pieței de capital și situația financiară a companiilor românești.

„De exemplu, la complexitatea exporturilor suntem pe locul 29 din 130 de economii. La competitivitate suntem pe locul 61 din 70, adică penultimii din Uniunea Europeană. Pe scurt, ştim să producem lucruri sofisticate, însă uneori reuşim să le complicăm pe cele simple. Sunt trei cifre din raport care mi-au rămas în minte. 0,008% din Produsul Intern Brut atât înseamnă capitalul de risc investit în România într-un an. Media europeană este cam de şapte ori mai mare. Bursa noastră valorează 16,5% din Produsul Intern Brut. O treime din firme au capitaluri sub pragul legal. Asta înseamnă că nu pot lua credit”, a declarat premierul Niculescu.

Premierul a evidențiat și decalajul dintre dezvoltarea infrastructurii de comunicații și digitalizarea serviciilor publice.

Deși România beneficiază de o infrastructură extinsă de internet prin fibră optică, serviciile publice digitale rămân insuficient dezvoltate.

Potrivit lui Luca Niculescu, această situație generează costuri importante inclusiv pentru românii din diaspora. Mulți dintre aceștia sunt nevoiți să se deplaseze în țară pentru rezolvarea unor formalități administrative.

Șeful Guvernului a criticat și modul în care au fost acordate ajutoarele pentru plata facturilor la energie.

„Raportul aminteşte de UiPath, de Bitdefender, de Fintech OS, care a trebuit să îşi mute sediul sau o parte din activitate în străinătate ca să găsească finanţare. Deci avem idei româneşti, idei bune care cresc cu capital din altă parte. 96% din gospodăriile noastre au fibră optică. Suntem pe locul întâi în Europa, iar la servicii publice digitale suntem pe ultimul loc. Două treimi dintre românii din străinătate care au avut de rezolvat o hârtie anul trecut a trebuit să vină aici, a trebuit să vină fizic în ţară. Sunt drumuri care costă un miliard şi jumătate de euro pe an. 19 sau 20 de miliarde de euro, cam atât au costat plafonările la energie din 2022 încoace. Am plătit pentru toţi, pentru că statul nu ştie întotdeauna cine are nevoie exact de ajutor”, a mai transmis Luca Niculescu.

Instabilitatea politică reprezintă o altă problemă evidențiată în raportul privind competitivitatea României.

Luca Niculescu a arătat că schimbările frecvente la conducerea Guvernului afectează continuitatea reformelor și capacitatea statului de a implementa decizii pe termen lung.

Premierul a reiterat obiectivul de simplificare a administrației publice, prin reducerea birocrației și reorganizarea instituțiilor.

„Şi raportul mai numără ceva care într-un fel mă priveşte şi personal în clipa de faţă. 11 prim-miniştri în 10 ani. Avem o problemă cu stabilitatea şi cu asumarea deciziilor care trec de cicluri şi de crize politice. O parte din drumul pe care l-ai deschis şi pe care l-ai descris în raport, dragă Erico, împreună cu colegii tăi, este deja în programul de guvernare. Nu vă citesc programul. Sunt convins că dumneavoastră aţi făcut-o. Dar vă dau câteva exemple. Simplificarea statului. Accelerăm debirocratizarea. Aţi văzut ultimele reforme pe care le vom adopta pentru a face un stat mai suplu şi mai transparent şi mă refer aici şi la procesul de reorganizare instituţională”, a mai precizat Luca Niculescu.

Premierul a reafirmat angajamentul României de a reduce deficitul bugetar sub 3% din PIB până în 2031.

Respectarea traiectoriei fiscale ar urma să contribuie la diminuarea costurilor de finanțare ale statului și, implicit, ale economiei.

În paralel, Executivul urmărește schimbarea mecanismului de sprijin pentru consumatorii de energie. Guvernul intenționează să treacă de la plafonarea generalizată a prețurilor la acordarea unor ajutoare țintite.

Luca Niculescu a anunțat și lansarea conturilor de economii și investiții începând din ianuarie 2027. Totodată, capitalul Băncii de Investiții și Dezvoltare va fi suplimentat cu un miliard de euro.

„Ne asumăm un deficit de sub 3% din PIB în 2031. Avem o traiectorie fiscală care să reducă costurile de finanţare ale statului şi, în consecinţă, ale economiei. În energie trecem de la plafonări pentru toţi la sprijin, sprijin ţintit şi ne-am propus ca învăţământul dual să fie legat de investiţiile din fiecare regiune, iar finanţarea cercetării să urce spre 1% din PIB în 2030. Şi mai adaug un exemplu legat de prima cifră. Din ianuarie pornesc conturile de economie şi de investiţii. Banca de Investiţii şi Dezvoltare primeşte un miliard de euro în plus la capital şi vrem ca economiile românilor să finanţeze firme româneşti. Raportul vorbeşte şi despre unele lucruri care nu sunt în programul de guvernare. De exemplu, o strategie de competitivitate până în 2035, convenită până la mijlocul anului viitor”, a mai afirmat premierul.

Șeful Executivului a anunțat că poartă discuții preliminare pentru constituirea unui Comitet pentru competitivitatea României.

Din această structură ar urma să facă parte economiști independenți, alături de reprezentanți ai Consiliului Fiscal, Băncii Naționale a României și Administrației Prezidențiale.

Comitetul ar avea misiunea de a elabora o strategie economică până în 2035. Prima versiune a documentului ar urma să fie prezentată în șase luni, iar forma finală, în termen de 12 luni.

Premierul propune și încheierea unui pact pentru competitivitate, care să reunească partidele politice, patronatele și sindicatele.

„O primă versiune a strategiei în şase luni, forma finală în 12 luni, iar indicatorii din raportul de azi vor fi tabloul lui de bord. Un comitet, de fapt, nu ajunge şi strategia trebuie să reziste şi următorului guvern. De aceea, ţintele ei vor intra în Planul de parteneriat cu Uniunea Europeană pentru 2028-2034, unde banii vin numai pe jaloane îndeplinite. Şi de aceea propun partidelor, patronatelor, sindicatelor un pact pentru competitivitate. Am avut un astfel de consens pentru aderarea la OCDE şi îl putem avea din nou. Şi vă mai spun trei lucruri pe care le putem face fără să aşteptăm strategia. Să întărim rolul Consiliului Fiscal. Mai e ceva. Raportul arată că azi fiecare ministru nou o ia aproape de la zero. Deci guvernul meu va gândi un mecanism de predare-primire care să se concentreze pe fond, nu pe formă. Şi voi încerca să avem cât mai puţine modificări ale Codului fiscal prin ordonanţă de urgenţă în 2027. Anul acesta e ceva mai dificil, pentru că după aproape şase luni de criză politică avem câteva urgenţe”, a explicat Luca Niculescu.

Luca Niculescu a abordat și perspectiva adoptării monedei europene. Raportul privind competitivitatea României propune anul 2035 drept orizont pentru aderarea la zona euro.

Premierul consideră că respectarea traiectoriei fiscale convenite cu Comisia Europeană reprezintă o condiție importantă pentru atingerea acestui obiectiv.

Acesta și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini elaborarea unei noi foi de parcurs pentru adoptarea monedei unice europene.

„Şi încă un lucru important: raportul propune aderarea la euro în 2035. Preşedintele României a spus în câteva rânduri că este un deziderat pe care îl sprijină. Guvernatorul Mugur Isărescu a spus la rândul său că trebuie să facem din nou paşi concreţi. Mă alătur dumneavoastră. Ceea ce poate face Guvernul este să menţină traiectoria fiscală agreată cu Comisia Europeană până în 2031. Dacă facem asta, ne putem aştepta ca la începutul deceniului următor să îndeplinim din nou criteriile de aderare la zona euro şi, în paralel, voi sprijini Administraţia Prezidenţială sau Banca Naţională dacă decideţi să puneţi bazele unei noi foi de parcurs”, a mai declarat premierul.

Raportul prezintă patru scenarii privind evoluția României. Unul dintre acestea analizează perspectiva ieșirii țării din Uniunea Europeană sau a unei îndepărtări semnificative de blocul comunitar.

Premierul a calificat acest scenariu drept un avertisment și a reafirmat angajamentul României față de proiectul european.

Acesta a subliniat necesitatea consolidării pieței unice europene a capitalului, energiei și cunoașterii.