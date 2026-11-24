Ministerul Energiei analizează introducerea unei suprataxe asupra profiturilor excepționale ale producătorilor de energie electrică. Măsura, denumită taxa „Robin Hood”, face parte dintr-un pachet de propuneri pentru limitarea creșterii prețurilor la electricitate. Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, precizează că prosumatorii nu vor fi afectați, iar sumele colectate ar putea fi utilizate pentru sprijinirea unor consumatori casnici și noncasnici.

Ministrul Energiei a declarat marți, 24 noiembrie, că autoritățile analizează mai multe mecanisme prin care să limiteze creșterea prețurilor la energie electrică.

Una dintre variantele luate în calcul presupune introducerea unei suprataxe asupra profiturilor excepționale obținute de producătorii de electricitate.

„Avem mult mai multe scheme în analiză la nivel instituțional. Una dintre scheme ia în calcul taxa Robin Hood”, a spus ministrul Energiei, potrivit Antena 3 CNN.

Dumitru Chisăliță a explicat că obiectivul măsurii este inclusiv determinarea producătorilor să reducă prețurile practicate.

Suprataxa ar urma să funcționeze astfel ca un instrument prin care producătorii să fie încurajați să comercializeze energia electrică la prețuri mai mici.

„Această suprataxă ar trebui să îi determine pe unii să fie mai confortabili în a scădea prețul decât a plăti taxa”, a declarat Chisăliță.

Ministrul Energiei a făcut precizări și în privința prosumatorilor, respectiv a persoanelor care produc energie electrică pentru consumul propriu și pot livra surplusul în rețea.

Potrivit acestuia, măsura analizată de minister nu îi vizează pe prosumatori. Suprataxarea ar urma să privească profiturile excepționale ale producătorilor de energie.

„Nu taxăm prosumatorii. E vorba de a ne uita la supraprofituri”, a explicat Dumitru Chisăliță.

În ceea ce privește destinația sumelor colectate, autoritățile iau în calcul acordarea unui sprijin financiar pentru anumite categorii de consumatori.

Potrivit ministrului, banii colectați „ar putea fi direcționați către anumiți consumatori casnici sau non-casnici, sub forma unor credite fiscale”.

Anterior, ministrul indicase drept potențiali beneficiari marii consumatori noncasnici. Este vorba despre companiile cu un consum ridicat de energie electrică, afectate de creșterea prețurilor.

Introducerea taxei „Robin Hood” face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri legislative analizate de Ministerul Energiei. Autoritățile au în vedere mai multe etape de intervenție pe piața energiei electrice, pe un orizont de timp care ajunge până în 2030.

Ministrul Energiei a vorbit despre posibilitatea suprataxării producătorilor și pe 16 noiembrie.

„Avem în discuție mai multe scheme, pentru că am luat în considerare o evoluție care se meargă până în 2030. Și atunci am etapizat, pe diverse perioade, diverse propuneri pe care să le facem exclusiv cu măsuri de la Ministerul Energiei. Iar una dintre aceste măsuri ia în considerare și o suprataxare”, a explicat atunci ministrul.

Potrivit informațiilor prezentate, suprataxa ar urma să aibă un caracter temporar. Aceasta ar putea fi aplicată doar în sezonul rece 2026-2027, cel târziu până la 1 aprilie.

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit nici nivelul suprataxei, nici pragul de preț de la care aceasta ar urma să fie aplicată.

„Ideea este că vrem să o facem pe o perioadă foarte, foarte scurtă, care să răspundă situației legate de prețurile foarte mari care sunt în momentul de față și încercarea de a diminua această escaladare a prețurilor pe care le avem în momentul de față sub aspectul cifrelor maximale, minimale și a modului de taxare. O să revenim în curând”, a spus atunci Chisăliță.

Introducerea taxei rămâne, pentru moment, o variantă analizată de Ministerul Energiei. Condițiile de aplicare și criteriile de acordare a eventualului sprijin pentru consumatori nu au fost încă stabilite.