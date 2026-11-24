Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință pentru marți, 24 noiembrie. Noile cotații includ valorile principalelor valute internaționale, precum euro, dolarul american și lira sterlină, dar și cursurile altor monede utilizate pe piețele internaționale.

Potrivit datelor publicate de banca centrală, euro este cotat la 5,3427 lei, dolarul american ajunge la 4,8845 lei, iar lira sterlină este evaluată la 6,3824 lei.

Francul elvețian, una dintre monedele urmărite frecvent de români, în special în contextul creditelor și al tranzacțiilor internaționale, are o valoare de 5,8146 lei.

BNR a publicat cotațiile pentru un număr extins de valute, printre care dolarul australian, dolarul canadian, coroana daneză, coroana norvegiană, zlotul polonez și yenul japonez.

Conform cursului de referință, dolarul australian este cotat la 3,2350 lei, iar cel canadian ajunge la 3,4062 lei. Coroana cehă are o valoare de 0,2185 lei, în timp ce coroana daneză este evaluată la 0,7148 lei. Lira egipteană este cotată la 0,0901 lei.

În cazul monedelor europene, BNR a stabilit un curs de 0,2658 lei pentru leul moldovenesc, 0,4973 lei pentru coroana norvegiană, 1,1966 lei pentru zlotul polonez, 0,0596 lei pentru rubla rusească și 0,4756 lei pentru coroana suedeză. Lira turcească este cotată la 0,0964 lei, iar dinarul sârbesc ajunge la 0,0454 lei. Hryvna ucraineană are o valoare de 0,1077 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul publicat este de 1,4457 lei. Totodată, 100 de yeni japonezi sunt evaluați la 3,0654 lei, în timp ce 100 de woni sud-coreeni valorează 0,3635 lei.

În ceea ce privește valutele din afara Europei, realul brazilian este cotat la 0,8234 lei, renminbi-ul chinezesc la 0,7329 lei, iar rupia indiană la 0,0526 lei. Peso-ul mexican ajunge la 0,2536 lei, iar dolarul neo-zeelandez este evaluat la 2,6644 lei.

Dirhamul Emiratelor Arabe are un curs de 1,3299 lei, bahtul thailandez este cotat la 0,1440 lei, iar dolarul din Hong Kong ajunge la 0,6228 lei. Shekelul israelian este evaluat la 1,4634 lei, în timp ce 100 de rupii indoneziene valorează 0,0269 lei. Pesoul filipinez are o cotație de 0,0766 lei, iar 100 de coroane islandeze sunt evaluate la 3,8941 lei.

De asemenea, ringgitul malaysian este cotat la 1,1872 lei, iar dolarul singaporez ajunge la 3,7845 lei. Randul sud-african are o valoare de 0,2783 lei.

Pe lângă monedele internaționale, Banca Națională a României a publicat și cotația gramului de aur. Pentru marți, 24 noiembrie 2026, acesta este evaluat la 569,2869 lei.

De asemenea, DST (drepturile speciale de tragere), unitatea de cont utilizată de Fondul Monetar Internațional, are o valoare de 6,5552 lei, potrivit cursului publicat de BNR.

Monedă Cod valutar Curs (lei) Dolar australian AUD 3,2350 Dolar canadian CAD 3,4062 Franc elvețian CHF 5,8146 Coroană cehă CZK 0,2185 Coroană daneză DKK 0,7148 Liră egipteană EGP 0,0901 Euro EUR 5,3427 Liră sterlină GBP 6,3824 100 forinți maghiari HUF 1,4457 100 yeni japonezi JPY 3,0654 Leu moldovenesc MDL 0,2658 Coroană norvegiană NOK 0,4973 Zlot polonez PLN 1,1966 Rublă rusească RUB 0,0596 Coroană suedeză SEK 0,4756 Liră turcească TRY 0,0964 Dolar american USD 4,8845 Rand sud-african ZAR 0,2783 Real brazilian BRL 0,8234 Renminbi chinezesc CNY 0,7329 Rupie indiană INR 0,0526 100 woni sud-coreeni KRW 0,3635 Peso mexican MXN 0,2536 Dolar neo-zeelandez NZD 2,6644 Dinar sârbesc RSD 0,0454 Hryvna ucraineană UAH 0,1077 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,3299 Baht thailandez THB 0,1440 Dolar din Hong Kong HKD 0,6228 Shekel israelian ILS 1,4634 100 rupii indoneziene IDR 0,0269 Peso filipinez PHP 0,0766 100 coroane islandeze ISK 3,8941 Ringgit malaysian MYR 1,1872 Dolar singaporez SGD 3,7845 Gram de aur XAU 569,2869 DST XDR 6,5552

Potrivit datelor publicate pentru marți, 24 noiembrie 2026, la ora 11:00, dobânzile ROBID și ROBOR au înregistrat mai multe modificări față de ședința precedentă, din 23 noiembrie.

În cazul indicilor ROBID, rata overnight (O/N) a ajuns la 5,46% pe an, față de 5,41% în ziua precedentă. Rata tomorrow/next (T/N) a crescut de la 5,44% la 5,46%. Pentru o săptămână (1W), dobânda a urcat de la 5,50% la 5,51%, iar pentru o lună (1M) a crescut de la 5,69% la 5,70%.

În cazul scadențelor mai lungi, ROBID la trei luni (3M) s-a menținut la 5,76%, iar cel la șase luni (6M) a rămas la 5,77%. Pentru 12 luni (12M), rata a stagnat la 5,83%.

În ceea ce privește indicii ROBOR, rata overnight (O/N) a crescut de la 5,71% la 5,76%, iar cea tomorrow/next (T/N) a urcat de la 5,73% la 5,76%. Pentru o săptămână (1W), dobânda a ajuns la 5,80%, față de 5,79% în ziua precedentă.

ROBOR la o lună (1M) a crescut de la 5,98% la 5,99%, în timp ce indicele la trei luni (3M) s-a menținut la 6,07%. Ratele pentru șase luni (6M) și 12 luni (12M) au fost de 6,13%, respectiv 6,19%, față de 6,13% și 6,18% în ședința precedentă.