Curs valutar marți, 24 noiembrie. Cât valorează euro, dolarul american și lira sterlină. BNR a publicat noile cotații
SURSA FOTO: Dreamstime - Cursul valutar
Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință pentru marți, 24 noiembrie. Noile cotații includ valorile principalelor valute internaționale, precum euro, dolarul american și lira sterlină, dar și cursurile altor monede utilizate pe piețele internaționale.
Curs valutar marți, 24 noiembrie. Cât valorează euro, dolarul american și lira sterlină
Potrivit datelor publicate de banca centrală, euro este cotat la 5,3427 lei, dolarul american ajunge la 4,8845 lei, iar lira sterlină este evaluată la 6,3824 lei.
Francul elvețian, una dintre monedele urmărite frecvent de români, în special în contextul creditelor și al tranzacțiilor internaționale, are o valoare de 5,8146 lei.
BNR a publicat cotațiile pentru mai multe valute
BNR a publicat cotațiile pentru un număr extins de valute, printre care dolarul australian, dolarul canadian, coroana daneză, coroana norvegiană, zlotul polonez și yenul japonez.
Conform cursului de referință, dolarul australian este cotat la 3,2350 lei, iar cel canadian ajunge la 3,4062 lei. Coroana cehă are o valoare de 0,2185 lei, în timp ce coroana daneză este evaluată la 0,7148 lei. Lira egipteană este cotată la 0,0901 lei.
În cazul monedelor europene, BNR a stabilit un curs de 0,2658 lei pentru leul moldovenesc, 0,4973 lei pentru coroana norvegiană, 1,1966 lei pentru zlotul polonez, 0,0596 lei pentru rubla rusească și 0,4756 lei pentru coroana suedeză. Lira turcească este cotată la 0,0964 lei, iar dinarul sârbesc ajunge la 0,0454 lei. Hryvna ucraineană are o valoare de 0,1077 lei.
Pentru 100 de forinți maghiari, cursul publicat este de 1,4457 lei. Totodată, 100 de yeni japonezi sunt evaluați la 3,0654 lei, în timp ce 100 de woni sud-coreeni valorează 0,3635 lei.
În ceea ce privește valutele din afara Europei, realul brazilian este cotat la 0,8234 lei, renminbi-ul chinezesc la 0,7329 lei, iar rupia indiană la 0,0526 lei. Peso-ul mexican ajunge la 0,2536 lei, iar dolarul neo-zeelandez este evaluat la 2,6644 lei.
Dirhamul Emiratelor Arabe are un curs de 1,3299 lei, bahtul thailandez este cotat la 0,1440 lei, iar dolarul din Hong Kong ajunge la 0,6228 lei. Shekelul israelian este evaluat la 1,4634 lei, în timp ce 100 de rupii indoneziene valorează 0,0269 lei. Pesoul filipinez are o cotație de 0,0766 lei, iar 100 de coroane islandeze sunt evaluate la 3,8941 lei.
De asemenea, ringgitul malaysian este cotat la 1,1872 lei, iar dolarul singaporez ajunge la 3,7845 lei. Randul sud-african are o valoare de 0,2783 lei.
Cât valorează gramul de aur la cursul BNR
Pe lângă monedele internaționale, Banca Națională a României a publicat și cotația gramului de aur. Pentru marți, 24 noiembrie 2026, acesta este evaluat la 569,2869 lei.
De asemenea, DST (drepturile speciale de tragere), unitatea de cont utilizată de Fondul Monetar Internațional, are o valoare de 6,5552 lei, potrivit cursului publicat de BNR.
|Monedă
|Cod valutar
|Curs (lei)
|Dolar australian
|AUD
|3,2350
|Dolar canadian
|CAD
|3,4062
|Franc elvețian
|CHF
|5,8146
|Coroană cehă
|CZK
|0,2185
|Coroană daneză
|DKK
|0,7148
|Liră egipteană
|EGP
|0,0901
|Euro
|EUR
|5,3427
|Liră sterlină
|GBP
|6,3824
|100 forinți maghiari
|HUF
|1,4457
|100 yeni japonezi
|JPY
|3,0654
|Leu moldovenesc
|MDL
|0,2658
|Coroană norvegiană
|NOK
|0,4973
|Zlot polonez
|PLN
|1,1966
|Rublă rusească
|RUB
|0,0596
|Coroană suedeză
|SEK
|0,4756
|Liră turcească
|TRY
|0,0964
|Dolar american
|USD
|4,8845
|Rand sud-african
|ZAR
|0,2783
|Real brazilian
|BRL
|0,8234
|Renminbi chinezesc
|CNY
|0,7329
|Rupie indiană
|INR
|0,0526
|100 woni sud-coreeni
|KRW
|0,3635
|Peso mexican
|MXN
|0,2536
|Dolar neo-zeelandez
|NZD
|2,6644
|Dinar sârbesc
|RSD
|0,0454
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1077
|Dirhamul Emiratelor Arabe
|AED
|1,3299
|Baht thailandez
|THB
|0,1440
|Dolar din Hong Kong
|HKD
|0,6228
|Shekel israelian
|ILS
|1,4634
|100 rupii indoneziene
|IDR
|0,0269
|Peso filipinez
|PHP
|0,0766
|100 coroane islandeze
|ISK
|3,8941
|Ringgit malaysian
|MYR
|1,1872
|Dolar singaporez
|SGD
|3,7845
|Gram de aur
|XAU
|569,2869
|DST
|XDR
|6,5552
Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR pentru 24 noiembrie
Potrivit datelor publicate pentru marți, 24 noiembrie 2026, la ora 11:00, dobânzile ROBID și ROBOR au înregistrat mai multe modificări față de ședința precedentă, din 23 noiembrie.
În cazul indicilor ROBID, rata overnight (O/N) a ajuns la 5,46% pe an, față de 5,41% în ziua precedentă. Rata tomorrow/next (T/N) a crescut de la 5,44% la 5,46%. Pentru o săptămână (1W), dobânda a urcat de la 5,50% la 5,51%, iar pentru o lună (1M) a crescut de la 5,69% la 5,70%.
În cazul scadențelor mai lungi, ROBID la trei luni (3M) s-a menținut la 5,76%, iar cel la șase luni (6M) a rămas la 5,77%. Pentru 12 luni (12M), rata a stagnat la 5,83%.
În ceea ce privește indicii ROBOR, rata overnight (O/N) a crescut de la 5,71% la 5,76%, iar cea tomorrow/next (T/N) a urcat de la 5,73% la 5,76%. Pentru o săptămână (1W), dobânda a ajuns la 5,80%, față de 5,79% în ziua precedentă.
ROBOR la o lună (1M) a crescut de la 5,98% la 5,99%, în timp ce indicele la trei luni (3M) s-a menținut la 6,07%. Ratele pentru șase luni (6M) și 12 luni (12M) au fost de 6,13%, respectiv 6,19%, față de 6,13% și 6,18% în ședința precedentă.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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