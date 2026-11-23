Cheltuielile neprevăzute reprezintă principalul motiv pentru care românii aleg să economisească, potrivit unor studii realizate de Tavex în România, Bulgaria și Serbia. Dintre românii care pun bani deoparte, 86% declară că fac acest lucru pentru a putea acoperi cheltuieli neprevăzute. Procentul este mai mare decât cel înregistrat în Serbia, de 75%, și în Bulgaria, de 64%.

Datele studiilor, prezentate luni, 23 noiembrie 2026, arată că există diferențe importante între cele trei țări în ceea ce privește proporția populației care economisește, sumele puse deoparte și modalitățile prin care sunt păstrate economiile. Cu toate acestea, siguranța financiară și protejarea banilor acumulați reprezintă preocupări comune.

În România, 40% dintre respondenți declară că au economii sau investiții. În Bulgaria, 25% din populație economisește, ceea ce reprezintă aproximativ 1,4 milioane de persoane. În Serbia, situația este diferită, 66% dintre respondenți afirmând că pun bani deoparte regulat sau ocazional.

Studiile Tavex evidențiază și o legătură între capacitatea de economisire, nivelul veniturilor și educație.

În Serbia, 77% dintre persoanele cu venituri mari economisesc. În Bulgaria, obiceiul de a pune bani deoparte este cel mai răspândit în rândul absolvenților de studii universitare. În România, ponderea persoanelor care economisesc este de două ori mai mare în rândul celor cu studii superioare decât în rândul celor cu studii medii.

Deși numărul celor care economisesc diferă considerabil de la o țară la alta, motivele invocate sunt asemănătoare. Pregătirea pentru cheltuieli neprevăzute ocupă primul loc în toate cele trei state.

Cheltuielile medicale reprezintă un motiv mai important pentru economisire în Bulgaria, unde 33% dintre persoanele care pun bani deoparte menționează acest scop. În Serbia, procentul este de 21%, iar în România ajunge la 15%.

În cazul românilor, aceeași proporție de 15% economisește pentru călătorii și vacanțe.

În România, Bulgaria și Serbia, persoanele care economisesc alocă cel mai frecvent între 5% și 10% din venit pentru acest scop. Numărul celor care reușesc să pună deoparte între 10% și 20% din venit este aproximativ la jumătate.

În România, 60% dintre persoanele care economisesc alocă cel mult 10% din venit. Proporția medie economisită ajunge la 12% din venitul personal.

Bulgaria se remarcă prin regularitatea acestui obicei. Potrivit studiului, 58% dintre persoanele care economisesc declară că fac acest lucru în fiecare lună.

În Serbia, aproape 47% dintre respondenți spun că economisesc regulat, în timp ce în România procentul este de 43%.

Diferențele dintre cele trei piețe au fost explicate și de Victor Dima, Manager al Departamentului de Trezorerie din cadrul Tavex România. Acesta a evidențiat faptul că o piață în care numeroase persoane economisesc ocazional sume mici funcționează diferit față de una în care un număr mai redus de oameni economisește constant și alocă sume mai mari.

Regularitatea economisirii depinde atât de disciplina personală, cât și de situația financiară a gospodăriilor. Această interpretare este apropiată de abordarea Băncii Mondiale, care utilizează ponderea cheltuielilor cu alimentele în bugetul gospodăriilor ca indicator al dezvoltării economice.

Pe măsură ce veniturile cresc, proporția din buget alocată nevoilor de bază scade. În consecință, resursele financiare mai mari le permit oamenilor să direcționeze mai mulți bani către economii și planurile de viitor.

„O piață în care multe persoane economisesc ocazional sume mici are caracteristici diferite față de una în care mai puțini oameni pun bani deoparte, dar o fac mai constant și alocă sume mai mari. Acest lucru sugerează că regularitatea economisirii depinde atât de disciplina personală, cât și de situația financiară a gospodăriilor. O logică similară se regăsește în abordarea Băncii Mondiale, care folosește ponderea cheltuielilor cu alimentele în bugetul gospodăriilor ca indicator al dezvoltării economice. Pe măsură ce veniturile cresc, proporția din buget destinată nevoilor de bază scade. Astfel, resursele financiare mai mari le permit oamenilor să aloce mai mulți bani pentru viitor”, a declarat Victor Dima, Manager al Departamentului de Trezorerie, Tavex România.

Studiile Tavex arată diferențe și în privința modalităților prin care oamenii își păstrează banii.

În Serbia, 46% dintre persoanele care economisesc păstrează acasă numerar în valută, iar 35% dețin numerar în dinari sârbești. Conturile de economii sunt utilizate de 16% dintre respondenți, în timp ce depozitele bancare sunt preferate de 12%.

În Bulgaria, 90% dintre persoanele care economisesc utilizează depozite bancare sau conturi curente. Totodată, 68% au conturi de economii.

În România, 42% dintre respondenți preferă să păstreze numerar acasă, în timp ce 30% utilizează depozite bancare.

Utilizarea numerarului și a conturilor curente în cele trei țări sugerează că accesul rapid la bani reprezintă un criteriu important pentru persoanele care economisesc.

O altă concluzie a studiilor Tavex privește preferințele celor care economisesc atunci când vine vorba despre protejarea banilor împotriva inflației.

În România, aproximativ unul din cinci respondenți care economisesc consideră că investițiile imobiliare reprezintă cea mai bună formă de protecție împotriva inflației. O proporție similară indică metalele prețioase ca variantă preferată.

În Bulgaria, jumătate dintre respondenți aleg investițiile imobiliare pentru protejarea economiilor împotriva inflației. Procentul este cu patru puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în anul precedent.

În același timp, piața bulgară a aurului fizic a înregistrat o creștere a numărului de cumpărători. Potrivit datelor prezentate de Tavex, numărul acestora a crescut în 2026 cu aproape 30% față de anul trecut.

În Serbia, 45% dintre persoanele care economisesc consideră că investițiile imobiliare reprezintă o soluție de protecție împotriva inflației. Valuta este indicată de 37% dintre respondenți, iar aurul de investiții este preferat de 29%.

Concluziile studiilor Tavex arată că, în pofida diferențelor de venituri, a experiențelor istorice și a preferințelor pentru anumite instrumente financiare, persoanele care economisesc în România, Bulgaria și Serbia au preocupări asemănătoare.

Siguranța financiară reprezintă principalul obiectiv, iar protejarea economiilor deja acumulate este adesea mai importantă decât obținerea unor câștiguri din investiții.