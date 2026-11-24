Anthropic a lansat Claude Ship, un set de instrumente AI destinat dezvoltatorilor de software. Noua soluție urmărește accelerarea dezvoltării aplicațiilor prin verificarea codului, remedierea erorilor și automatizarea aprobărilor.

Compania americană de inteligență artificială Anthropic a lansat Claude Ship, un set de instrumente destinat dezvoltatorilor de software. Acesta permite verificarea modificărilor de cod, identificarea problemelor și automatizarea unor etape de aprobare. Obiectivul este accelerarea procesului de dezvoltare a aplicațiilor.

Claude Ship cuprinde trei instrumente: Code Review, PR Steward și Claude Approvals. Primul este deja disponibil, iar celelalte două se află în faza de testare beta.

Code Review analizează modificările propuse în codul software și identifică eventualele erori sau probleme. PR Steward îi ajută pe dezvoltatori să remedieze verificările automate eșuate. Instrumentul gestionează conflictele dintre modificările de cod și observațiile responsabililor cu revizuirea acestuia.

PR Steward oferă asistență programatorilor, fără să aprobe sau să integreze automat modificările în versiunea principală. Instrumentul explică intervențiile realizate și pune la dispoziție instrucțiuni pentru anularea acestora, dacă este necesar.

Claude Approvals automatizează aprobarea modificărilor de rutină, respectând regulile stabilite de fiecare echipă. Schimbările considerate mai riscante sunt direcționate către verificarea umană.

Claude Ship este disponibil începând de luni pentru clienții abonamentelor Claude Team și Enterprise. Instrumentele pot fi utilizate pentru proiectele găzduite pe platforma GitHub.