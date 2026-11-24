Anthropic lansează Claude Ship, un set de instrumente AI care verifică și corectează codul software
SURSA FOTO: Dreamstime - Anthropic
Anthropic a lansat Claude Ship, un set de instrumente AI destinat dezvoltatorilor de software. Noua soluție urmărește accelerarea dezvoltării aplicațiilor prin verificarea codului, remedierea erorilor și automatizarea aprobărilor.
Anthropic lansează Claude Ship. Trei instrumente AI verifică erorile și modificările codului software
Compania americană de inteligență artificială Anthropic a lansat Claude Ship, un set de instrumente destinat dezvoltatorilor de software. Acesta permite verificarea modificărilor de cod, identificarea problemelor și automatizarea unor etape de aprobare. Obiectivul este accelerarea procesului de dezvoltare a aplicațiilor.
Claude Ship cuprinde trei instrumente: Code Review, PR Steward și Claude Approvals. Primul este deja disponibil, iar celelalte două se află în faza de testare beta.
Code Review analizează modificările propuse în codul software și identifică eventualele erori sau probleme. PR Steward îi ajută pe dezvoltatori să remedieze verificările automate eșuate. Instrumentul gestionează conflictele dintre modificările de cod și observațiile responsabililor cu revizuirea acestuia.
Anthropic automatizează aprobarea codului cu Claude Ship. Modificările riscante rămân sub control uman
PR Steward oferă asistență programatorilor, fără să aprobe sau să integreze automat modificările în versiunea principală. Instrumentul explică intervențiile realizate și pune la dispoziție instrucțiuni pentru anularea acestora, dacă este necesar.
Claude Approvals automatizează aprobarea modificărilor de rutină, respectând regulile stabilite de fiecare echipă. Schimbările considerate mai riscante sunt direcționate către verificarea umană.
Claude Ship este disponibil începând de luni pentru clienții abonamentelor Claude Team și Enterprise. Instrumentele pot fi utilizate pentru proiectele găzduite pe platforma GitHub.
Recomandările noastre
Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.