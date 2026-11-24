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Vânzările de autoturisme noi în Uniunea Europeană au crescut cu 5,4% în primele zece luni din 2026, ajungând la 9,46 milioane de vehicule. Potrivit datelor publicate marți de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), modelele electrificate continuă să câștige teren. În schimb, mașinile cu motoare pe benzină și motorină înregistrează scăderi importante.

Piața auto europeană a continuat să crească în perioada ianuarie-octombrie 2026, susținută în special de cererea pentru vehiculele electrificate.

Potrivit ACEA, în Uniunea Europeană au fost înmatriculate 9,46 milioane de autoturisme noi, cu 5,4% mai multe decât în perioada similară din 2025.

Modelele hibride fără încărcare la priză au rămas cele mai populare, cu o cotă de piață de 36%.

Acestea au înregistrat aproximativ 3,4 milioane de unități vândute.

În același timp, automobilele complet electrice au ajuns la o cotă de piață de 23,4%, comparativ cu 16,4% în octombrie 2025.

În primele zece luni ale anului au fost înmatriculate aproximativ 2,21 milioane de astfel de vehicule.

Hibridele plug-in, care pot fi încărcate și de la o sursă externă de energie, au reprezentat aproximativ 10% din piață în ultimele luni.

Cererea pentru autoturismele electrice a crescut puternic în 2026.

În primele zece luni, vânzările acestora au avansat cu 50% la nivelul Uniunii Europene.

Franța a raportat una dintre cele mai importante creșteri, de 79,4%.

Germania a înregistrat un avans de 60,7%, iar Danemarca de 41%.

În octombrie, automobilele electrificate, incluzând modelele complet electrice, hibride plug-in și hibride fără încărcare la priză, au reprezentat aproape 70% din piața europeană.

Franța și-a consolidat poziția de a doua cea mai mare piață auto din Uniunea Europeană, după Germania.

În perioada ianuarie-octombrie, înmatriculările de autoturisme noi din Franța au crescut cu 4,4%.

Creșterea popularității automobilelor electrificate este însoțită de reducerea vânzărilor de vehicule cu motoare convenționale.

Mașinile pe benzină au reprezentat 20,8% din totalul înmatriculărilor din Uniunea Europeană.

Vânzările acestora au scăzut cu 20,1% în primele zece luni ale anului.

În cazul modelelor diesel, declinul a fost de 20,6%, iar cota de piață a coborât la 6,9%.

Franța a înregistrat cea mai mare reducere a vânzărilor de automobile pe benzină, de 36,9%.

În Germania, scăderea a fost de 24,5%, în timp ce Spania a raportat un declin de 19,3%.

Italia a înregistrat o reducere de 16,6% a înmatriculărilor de vehicule pe benzină.

Datele ACEA arată și o extindere rapidă a producătorilor auto chinezi pe piața europeană.

BYD, cel mai mare grup chinez prezent pe această piață, a înregistrat o creștere a înmatriculărilor de 150,8% în primele zece luni din 2026.

Compania a comercializat 237.137 de automobile, într-o piață europeană cu peste nouă milioane de înmatriculări noi.

Chery Automobile a avut un avans și mai mare, de 238,3%, ajungând la 159.278 de vehicule înmatriculate din ianuarie până în octombrie.

XPeng a raportat o creștere de 186,9%.

Cea mai mare creștere procentuală dintre producătorii menționați a fost înregistrată de Leapmotor, partenerul grupului Stellantis.

Vânzările companiei au urcat cu 374,8% față de perioada similară a anului trecut.

În rândul marilor producători europeni, evoluțiile au fost diferite.

Grupul Stellantis a înregistrat o creștere de 3,9% a înmatriculărilor în primele zece luni ale anului.

BMW Group a raportat un avans de 4,6%.

În schimb, vânzările Renault au scăzut cu 3,9%, iar cele ale grupului Volkswagen au înregistrat un declin ușor, de 0,3%.

Datele evidențiază diferențele dintre performanțele constructorilor auto, într-o perioadă în care cererea pentru modele electrificate continuă să crească.

În septembrie, înmatriculările de autoturisme noi din Uniunea Europeană au avansat cu 9,3% față de aceeași lună a anului precedent.

Creșterea a fost susținută în principal de modelele hibride și electrice, care au continuat să câștige cotă de piață în detrimentul automobilelor pe benzină și motorină.