Programul Rabla 2026. Românii au primit mesajul „Fonduri insuficiente” la doar 2 minute de la deschiderea înscrierilor. Explicația oficială

Bugetul alocat sesiunii Programului Rabla 2026 pentru persoanele fizice s-a epuizat în doar câteva minute de la deschiderea înscrierilor din 3 noiembrie. Ministerul Mediului explică de ce unii solicitanți au primit mesajul „Fonduri insuficiente” la ora 10:02, deși sesiunea fusese lansată cu numai două minute înainte. Instituția susține că nu a fost vorba despre o eroare a platformei informatice.

Situația a fost semnalată de un cititor Economedia, care a reclamat că platforma de înscriere în Programul Rabla 2026 i-a afișat mesajul „Fonduri insuficiente” la numai două minute după deschiderea sesiunii.

Acesta a încercat să obțină un ecotichet în valoare de 15.000 de lei pentru achiziționarea unui autoturism nou plug-in hybrid, însă nu a reușit să finalizeze înscrierea, deși a respectat ora și procedura anunțate de autorități.

Cititorul a descris pentru sursa citată experiența avută în momentul deschiderii platformei și mesajul primit după încărcarea documentelor.

„Sesiunea a fost anunțată oficial pentru ora 10:00. Am așteptat deschiderea acesteia, am descărcat formularul, l-am completat și l-am încărcat în platformă. În jurul orei 10:02, la aproximativ două minute de la deschiderea înscrierilor, am primit mesajul „Fonduri insuficiente”. Practic, deși am respectat ora și procedura anunțate, nu am reușit să obțin finanțarea”, potrivit cititorului.

Ministerul Mediului a explicat, într-un răspuns transmis la solicitarea Economedia, că epuizarea rapidă a bugetului a fost determinată de interesul ridicat pentru program și de numărul mare de solicitări înregistrate într-un interval foarte scurt.

Instituția a precizat că ordinea înregistrării cererilor și rapiditatea cu care solicitanții au parcurs etapele procedurale au influențat disponibilitatea fondurilor.

„Având în vedere interesul crescut pentru program și ritmul rapid de înscriere, disponibilitatea fondurilor a fost influențată de ordinea înregistrării cererilor în platformă, precum şi de rapiditatea parcurgerii etapelor de înscriere și de încărcare a documentelor solicitate Cererile de înscriere sunt procesate în ordinea înregistrării acestora în platforma informatică, cu respectarea principiului cronologic al depunerii solicitărilor.”

Ministerul Mediului a explicat și ce se întâmplă cu sumele rezervate inițial de persoane care nu finalizează toate etapele necesare pentru obținerea finanțării. Potrivit instituției, acești bani redevin disponibili în cadrul programului, însă nu sunt repartizați automat persoanelor care au primit anterior mesajul privind insuficiența fondurilor.

Sumele pot fi accesate din nou de toți cei interesați, cu respectarea procedurii de înscriere aplicabile.

„Fondurile care devin disponibile în urma nefinalizării tuturor etapelor procedurale de către unii solicitanți, inclusiv în situațiile în care sumele au fost rezervate inițial, dar nu au fost parcurși toți pașii prevăzuți de program, redevin disponibile pentru accesarea programului. Aceste sume nu sunt alocate în mod automat solicitanților care au primit anterior mesajul „fonduri insuficiente”, ci redevin disponibile pentru toți solicitanții interesaţi să se înscrie în cadrul programului, în condițiile și cu respectarea procedurii de înscriere aplicabile.”

De asemenea, instituția a respins posibilitatea ca mesajele primite de solicitanți să fi fost provocate de o defecțiune a platformei informatice. Ministerul susține că sistemul a afișat situația reală a bugetului în raport cu cererile depuse.

„Situaţia semnalată nu este generată de o eroare a platformei informatice, ci reflectă disponibilitatea fondurilor raportată la volumul solicitărilor înregistrate în cadrul programului. Situaţia în care unele persoane au primit, la ora 10:02, mesaje privind insuficiența fondurilor disponibile poate fi explicată prin raportul dintre bugetul alocat programului și numărul ridicat de solicitări de finanţare înregistrate într-un interval foarte scurt de timp.”

Epuizarea rapidă a bugetului nu a vizat doar persoanele care au vrut să cumpere autoturisme plug-in hybrid. Potrivit informațiilor prezentate de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), fondurile destinate motocicletelor s-au terminat la numai un minut și jumătate de la deschiderea sesiunii.

În cazul vehiculelor electrice, bugetul disponibil a fost epuizat după aproximativ șase minute, în timp ce fondurile pentru autoturismele cu motorizare termică și cele hibride s-au terminat înainte de ora 11:00, potrivit Radio România Antena Satelor.

AFM anunțase că înscrierile în această sesiune urmau să fie deschise până la 31 decembrie 2026, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului disponibil. Calendarul sesiunii Programului Rabla 2026 prevedea, astfel, posibilitatea închiderii înscrierilor înainte de termen, în cazul în care solicitările depășeau fondurile alocate.

În cadrul sesiunii Programului Rabla Auto, persoanele fizice au putut solicita finanțare pentru achiziționarea unor autovehicule noi, valoarea ecotichetului fiind stabilită în funcție de tipul de motorizare.

Sumele puse la dispoziție au fost următoarele: