Reguli pentru românii care au închis balconul. Ce se întâmplă cu impozitul dublu și taxele majorate de 10 ori

Proprietarii care au închis balcoanele fără autorizație ar putea evita majorarea cu 100% a impozitului pe locuință, potrivit clarificărilor prezentate într-o postare publicată pe pagina de Facebook Consultanță Asociații Proprietari. Avocatul Gelu Pușcaș explică prevederile Ordinului MDLPA nr. 1.389 din 5 noiembrie 2026, referitoare la lucrările neautorizate, prescripția amenzilor și procedura de intrare în legalitate. Potrivit interpretării prezentate, proprietarii pot solicita regularizarea închiderii balcoanelor fără să fie condiționați de termenul de 25 august 2027.

Într-o postare publicată pe pagina de Facebook Consultanță Asociații Proprietari, avocatul Gelu Pușcaș prezintă o serie de clarificări privind aplicarea prevederilor legale pentru balcoanele închise fără autorizație.

Acesta face referire la Ordinul MDLPA nr. 1.389, emis la 5 noiembrie 2026, și la anexa documentului, în care sunt explicate situațiile în care pot fi aplicate majorări de impozit și sancțiuni pentru lucrările neautorizate.

Potrivit postării, trebuie făcută o distincție între clădirile construite integral fără autorizație și imobilele edificate legal, asupra cărora au fost efectuate ulterior intervenții precum închiderea balcoanelor.

„Sancţiunea majorării cu 100% a impozitului pe clădiri a fost concepută de legiuitor exclusiv pentru clădirile realizate integral ilegal (fără autorizaţie), iar nu pentru extinderi minore sau adaptări secundare (cum este închiderea unui balcon) aduse unei clădiri construite legal, precum blocurile de locuinţe.”

Avocatul arată, prin intermediul materialului distribuit, că realizarea unor asemenea lucrări nu modifică automat situația juridică a întregii clădiri. Astfel, un apartament situat într-un bloc construit legal nu ar trebui să fie încadrat în categoria construcțiilor realizate fără autorizație doar pentru că balconul a fost închis ulterior.

În postare este prezentat și exemplul unui apartament de 70-80 de metri pătrați, pentru care majorarea impozitului ar fi aplicată ca urmare a modificării unui balcon de numai 3-4 metri pătrați.

„Dublarea impozitului pe întreaga suprafaţă a unui apartament edificat cu respectarea regimului legal de autorizare de 70-80 mp pentru o modificare neautorizată asupra unui balcon de 3-4 mp reprezintă o măsură disproporţionată, abuzivă şi neconstituţională, care distorsionează intenţia legii; ca atare, aceasta nu poate fi aplicată.”

Conform interpretării prezentate pe pagina Consultanță Asociații Proprietari, direcțiile locale de taxe și impozite nu ar avea temei să aplice majorarea de 100% pentru simpla existență a unui balcon închis într-un imobil construit legal.

Un alt aspect abordat în postarea semnată de avocatul Gelu Pușcaș privește prescripția sancțiunilor pentru executarea lucrărilor fără autorizație.

Materialul susține că astfel de lucrări reprezintă o contravenție pentru care se aplică termenul de prescripție de trei ani de la finalizarea faptei.

În consecință, potrivit interpretării prezentate, proprietarii care au închis balcoanele în urmă cu mai mult de trei ani nu ar mai putea fi sancționați pentru fapte deja prescrise.

„Pentru balcoanele închise în urmă cu mai mult de 3 ani, dreptul statului de a aplica amenzi sau măsuri punitive este prescris. Legea nr. 169/2026 nu retroactivează şi nu poate transforma o faptă prescrisă într-un motiv de penalizare fiscală asupra unei clădiri construite legal.”

Explicațiile publicate subliniază că intrarea în vigoare a noilor prevederi nu ar trebui să determine aplicarea retroactivă a sancțiunilor pentru situațiile în care termenul de prescripție era deja împlinit.

Totuși, prescripția unei amenzi nu echivalează automat cu intrarea în legalitate a lucrărilor. Aplicarea termenului trebuie analizată în funcție de situația concretă și de legislația incidentă.

Avocatul Gelu Pușcaș explică, în aceeași postare, că lucrările de închidere a balcoanelor sau logiilor sunt tratate distinct de alte categorii de construcții realizate fără autorizație.

Potrivit interpretării articolului 301 alineatul (2) din Legea nr. 169/2026, proprietarii pot solicita autorizația de regularizare oricând, fără să fie limitați de termenul tranzitoriu de un an.

„Art. 301 alin. (2) – Regim permanent: Închiderea balcoanelor sau logiilor la clădiri de locuit multietajate se consideră de importanţă redusă, excepţie făcând lucrările de extindere pe domeniul public a balcoanelor sau logiilor de la nivelul parterului. Proprietarii au dreptul de a solicita autorizaţie de regularizare pentru aceste lucrări de închidere a balcoanelor sau logiilor de importanţă redusă oricând, fără limită de timp şi fără a fi condiţionaţi de termenul tranzitoriu de 1 an.”

În postare se precizează că termenul de 25 august 2027, prevăzut pentru anumite categorii de lucrări neautorizate, nu s-ar aplica închiderilor de balcoane încadrate în regimul permanent.

Materialul explică și faptul că regularizarea urmărește verificarea siguranței clădirii, nu aplicarea unor sancțiuni suplimentare proprietarilor.

O altă clarificare prezentată de pagina Consultanță Asociații Proprietari privește taxele datorate pentru obținerea autorizației de regularizare.

Potrivit explicațiilor publicate, taxele suplimentare majorate de zece ori sunt prevăzute pentru anumite construcții incluse în regimul tranzitoriu, nu pentru lucrările obișnuite de închidere a balcoanelor.

„Taxele suplimentare majorate (de 10 ori) prevăzute la art. 301 alin. 8 se aplică strict cazurilor din regimul tranzitoriu de la alin. (7). Pentru balcoanele care sunt prevăzute la alin. (2) nu se plătesc taxe majorate de 10 ori, ci taxele standard de autorizare.”

Astfel, potrivit interpretării prezentate de avocatul Gelu Pușcaș, proprietarii care solicită regularizarea lucrărilor de închidere a balcoanelor încadrate la articolul 301 alineatul (2) ar trebui să achite taxele standard de autorizare.

În material se mai precizează că intrarea în vigoare a Legii nr. 169/2026 nu presupune organizarea unei inventarieri generale a balcoanelor închise fără autorizație de către autoritățile locale.

„Intrarea în vigoare a Legii nr. 169/2026 nu instituie obligaţia unei inventarieri generale a balcoanelor închise fără autorizaţie de către autorităţile administraţiei publice locale”.

Clarificările au fost prezentate în postarea publicată pe pagina de Facebook Consultanță Asociații Proprietari, material semnat de avocatul Gelu Pușcaș, care îi mulțumește și lui Mihai Mereuță pentru demersurile de clarificare a reglementărilor din domeniul asociațiilor de proprietari.