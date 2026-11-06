Ajutorul pentru încălzire în iarna 2026-2027. Regulile ANPIS pentru a primi sprijin financiar chiar din noiembrie. Care e data-limită pentru cereri

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) le recomandă familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse să depună cât mai repede cererile pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie. Pentru a primi sprijin începând din noiembrie 2026, solicitanții trebuie să respecte termenul-limită de 20 noiembrie și să prezinte documentele necesare la primăria de domiciliu.

ANPIS a transmis vineri, 6 noiembrie, că persoanele singure și familiile care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie aferente sezonului rece 2026-2027.

Pentru ca sprijinul să fie acordat începând cu luna noiembrie, cererea și documentele justificative trebuie depuse la primăria de domiciliu cel târziu la 20 noiembrie 2026. Solicitările înregistrate după această dată nu vor fi pierdute, însă vor fi luate în calcul pentru acordarea ajutorului începând cu luna decembrie.

Cererea, care reprezintă o declarație pe propria răspundere, poate fi depusă individual la primăria localității sau a sectorului din București în care se află locuința. O altă posibilitate este transmiterea documentelor prin intermediul asociației de proprietari.

Formularele necesare sunt puse la dispoziție de primării și pot fi găsite inclusiv pe site-urile autorităților administrației publice locale. Persoanele care solicită ambele forme de sprijin trebuie să bifeze în formular atât ajutorul pentru încălzirea locuinței, cât și suplimentul pentru energie, potrivit ANPIS.

Cele două forme de sprijin sunt acordate prin dispoziția primarului, în baza Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Eligibilitatea este stabilită în funcție de veniturile nete lunare, numărul membrilor familiei, sistemul de încălzire utilizat și bunurile deținute de solicitanți.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței este destinat sezonului rece 2026-2027, care se desfășoară în perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027. În schimb, suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, în funcție de sursele de energie utilizate de beneficiari.

Plata ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie este asigurată de ANPIS, prin intermediul agențiilor teritoriale.

În cazul locuințelor încălzite prin sistemul centralizat, cu gaze naturale sau cu energie electrică, sprijinul este decontat lunar direct furnizorului. Suma acordată este scăzută din valoarea facturii pe care trebuie să o achite beneficiarul.

Pentru persoanele care folosesc combustibili solizi și/sau petrolieri, plata se face diferit. Acestea primesc integral, într-o singură tranșă, suma aferentă întregului sezon rece sau lunilor rămase din sezon, în funcție de momentul în care au depus solicitarea. Plata este efectuată în luna decembrie.

Pe lângă ajutorul pentru încălzire și suplimentul pentru energie, consumatorii vulnerabili pot beneficia și de tichetul de energie în valoare de 50 de lei lunar. Acesta este destinat exclusiv achitării facturilor la energia electrică și poate fi acordat până la 31 decembrie 2026, în baza OUG nr. 35/2025.

Cererea pentru obținerea tichetului poate fi transmisă prin aplicația EPIDS sau depusă la primărie.

ANPIS le recomandă persoanelor interesate să solicite informații de la primăria de domiciliu înainte de depunerea documentelor. Autoritățile locale pot oferi detalii despre actele necesare, pot ajuta la completarea formularelor și pot clarifica modalitățile prin care pot fi înregistrate cererile.

Instituția atrage atenția și asupra completării corecte a tuturor rubricilor din formulare, corespunzătoare beneficiilor de asistență socială solicitate.