RO-Alert în Tulcea, după noi atacuri rusești asupra porturilor ucrainene. Autoritățile au anunțat dacă spațiul aerian al României a fost încălcat

Locuitorii din nordul și estul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert în noaptea de joi spre vineri, 5 spre 6 noiembrie, în urma atacurilor lansate de forțele ruse asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Avertizarea a fost transmisă la ora 00:19, pe fondul operațiunilor militare desfășurate în apropierea frontierei României. Alerta aeriană a fost ridicată după aproximativ 22 de minute. Autoritățile române au precizat că nu au fost înregistrate pătrunderi în spațiul aerian național.

Un mesaj RO-Alert a fost transmis populației din nordul și estul județului Tulcea, în noaptea de joi spre vineri, după ce armata rusă a continuat atacurile asupra infrastructurii portuare ucrainene situate de-a lungul Dunării, în apropierea graniței cu România.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) cu privire la necesitatea activării măsurilor de avertizare a populației din zonele vizate.

Notificarea a fost urmată de transmiterea mesajului RO-Alert la ora 00:19, în contextul atacurilor desfășurate pe teritoriul Ucrainei, în vecinătatea frontierei românești.

În urma atacurilor asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, autoritățile române au precizat că nu au fost semnalate pătrunderi în spațiul aerian național.

Această informație a fost comunicată în contextul măsurilor de alertare instituite pentru populația din zonele județului Tulcea aflate în apropierea frontierei cu Ucraina.

Măsurile de avertizare a populației au fost menținute timp de aproximativ 22 de minute, în intervalul în care atacurile rusești asupra porturilor ucrainene au determinat activarea procedurilor de alertare.

Alerta aeriană a încetat la ora 00:41, după ce mesajul RO-Alert fusese transmis la ora 00:19. Autoritățile nu au raportat încălcări ale spațiului aerian al României pe durata acestui interval.