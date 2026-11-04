Alertă aeriană în România. Mesaj RO-Alert pentru populație din cauza unei posibile incursiuni de drone
SURSA FOTO: news.ro/Dronă
Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit miercuri, 4 noiembrie 2026, un nou mesaj RO-Alert, prin care au fost avertizați asupra unei posibile incursiuni de drone. Autoritățile le-au recomandat oamenilor să se adăpostească în spații sigure și să evite apropierea de ferestre și pereți exteriori. Până în momentul transmiterii informațiilor, nu au fost înregistrate apeluri la numărul de urgență 112.
Mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea. Autoritățile avertizează asupra unei posibile incursiuni de drone
Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Tulcea a anunțat miercuri transmiterea unui nou mesaj RO-Alert către populația din zona de nord a județului, în contextul riscului unei incursiuni de drone.
Potrivit informațiilor transmise de ISU Tulcea și citate de News.ro, locuitorii au fost sfătuiți să își păstreze calmul și să se adăpostească în spații special amenajate pentru protecție civilă.
Avertizarea a vizat posibilitatea pătrunderii unor drone în zonă, fără ca mesajul să confirme producerea unei incursiuni.
Ce mesaj au primit locuitorii din Tulcea
Autoritățile au transmis populației recomandări privind măsurile de protecție care trebuie respectate în cazul unei alarme aeriene.
„Alarmă aeriană (posibila incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert.
Avertizarea a fost transmisă locuitorilor din nordul județului Tulcea, cărora li s-a recomandat să rămână în interiorul locuințelor dacă nu au acces la un adăpost de protecție civilă.
ISU Tulcea: Nu au fost înregistrate apeluri la 112
Potrivit autorităților, până la momentul comunicării informațiilor privind noua alertă aeriană, nu au fost înregistrate apeluri la numărul unic de urgență 112.
Mesajul transmis miercuri reprezintă o avertizare preventivă privind riscul unei incursiuni de drone, iar autoritățile au cerut populației să respecte recomandările de siguranță.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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