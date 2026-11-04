Alertă aeriană în România. Mesaj RO-Alert pentru populație din cauza unei posibile incursiuni de drone

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit miercuri, 4 noiembrie 2026, un nou mesaj RO-Alert, prin care au fost avertizați asupra unei posibile incursiuni de drone. Autoritățile le-au recomandat oamenilor să se adăpostească în spații sigure și să evite apropierea de ferestre și pereți exteriori. Până în momentul transmiterii informațiilor, nu au fost înregistrate apeluri la numărul de urgență 112.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Tulcea a anunțat miercuri transmiterea unui nou mesaj RO-Alert către populația din zona de nord a județului, în contextul riscului unei incursiuni de drone.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Tulcea și citate de News.ro, locuitorii au fost sfătuiți să își păstreze calmul și să se adăpostească în spații special amenajate pentru protecție civilă.

Avertizarea a vizat posibilitatea pătrunderii unor drone în zonă, fără ca mesajul să confirme producerea unei incursiuni.

Autoritățile au transmis populației recomandări privind măsurile de protecție care trebuie respectate în cazul unei alarme aeriene.

„Alarmă aeriană (posibila incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert.

Avertizarea a fost transmisă locuitorilor din nordul județului Tulcea, cărora li s-a recomandat să rămână în interiorul locuințelor dacă nu au acces la un adăpost de protecție civilă.

Potrivit autorităților, până la momentul comunicării informațiilor privind noua alertă aeriană, nu au fost înregistrate apeluri la numărul unic de urgență 112.

Mesajul transmis miercuri reprezintă o avertizare preventivă privind riscul unei incursiuni de drone, iar autoritățile au cerut populației să respecte recomandările de siguranță.