Alertă de drone în nord-estul României. 5 județe au primit mesaje RO-Alert. 2avioane F-16 au fost ridicate de la sol

Locuitorii din cinci județe din nord-estul României au primit sâmbătă, 31 octombrie, mesaje RO-Alert privind o posibilă incursiune de drone în spațiul aerian național. Avertizările au fost emise după detectarea unor ținte aeriene în apropierea graniței cu Republica Moldova, iar MApN a ridicat de la sol aeronave militare pentru verificări.

Locuitorii din județele Iași, Neamț, Vaslui, Bacău și Botoșani au fost avertizați sâmbătă, 31 octombrie, prin mesaje RO-Alert, cu privire la o posibilă incursiune de drone în spațiul aerian al României. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a ridicat de la sol două avioane F-16 și un elicopter IAR-330 SOCAT, în contextul detectării unor ținte aeriene în apropierea graniței cu Republica Moldova.

Potrivit MApN, sistemul de supraveghere radar a detectat, sâmbătă după-amiază, o țintă aeriană care evolua la aproximativ 10 kilometri de granița cu Republica Moldova. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii pentru verificarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) cu privire la aplicarea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Iași. Primul mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 17:04, iar ulterior avertizarea a fost extinsă și pentru județul Neamț.

Alerta aeriană a fost extinsă treptat pentru alte județe din nord-estul țării. La ora 17:53 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din județul Vaslui, iar ulterior au fost avertizați și locuitorii din Bacău și Botoșani.

În contextul evoluției situației aeriene, MApN a anunțat că alte două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești, alături de un elicopter IAR-330 SOCAT.

Ulterior, Ministerul Apărării Naționale a informat că o nouă țintă aeriană a pătruns neautorizat în spațiul aerian al României, dinspre Republica Moldova.

Mesajele transmise populației au inclus recomandarea de păstrare a calmului și de adăpostire în beciuri sau în spații de protecție civilă. În lipsa unui astfel de adăpost, oamenii au fost sfătuiți să rămână în interiorul locuințelor, departe de ferestre și de pereții exteriori.

Autoritățile au recomandat, de asemenea, ca persoanele care observă obiecte căzute din spațiul aerian să nu se apropie de acestea și să anunțe imediat autoritățile, apelând numărul unic de urgență 112. Cetățenii au fost îndemnați să urmărească exclusiv informările oficiale și să nu distribuie informații neverificate.

Alerta aeriană a avut consecințe și asupra traficului aerian. Spațiul aerian al județului Iași a fost închis temporar sâmbătă seară, în contextul desfășurării unei misiuni militare.

Directorul Aeroportului Internațional Iași, Romeo Vatră, a declarat pentru Agerpres că o aeronavă Wizz Air care trebuia să ajungă de la Eindhoven la ora 18:25 a fost redirecționată către Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Totodată, alerta aeriană a fost extinsă și pentru populația județului Suceava, unde a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Incidentul din România a avut loc în aceeași după-amiază în care autoritățile din Republica Moldova au semnalat o incursiune neautorizată a unei drone în spațiul aerian național. În urma incidentului, au fost instituite restricții de zbor în nordul și centrul țării.

Potrivit datelor comunicate de Ministerul Apărării Naționale, de la începutul anului 2026 au fost înregistrate 35 de pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României.