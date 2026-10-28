Atac cibernetic de amploare în Republica Moldova. Maia Sandu a convocat Consiliul Național de Securitate după furtul datelor a 750.000 de persoane

Republica Moldova se confruntă cu un atac cibernetic de amploare asupra sistemelor informatice guvernamentale, în urma căruia au fost extrase neautorizat date personale asociate unui număr de aproximativ 750.000 de identificatori individuali. Președinta Maia Sandu a convocat o ședință a Consiliului Național de Securitate pentru analizarea incidentului și stabilirea măsurilor de răspuns. Între timp, conducerea Agenției de Guvernare Electronică a fost schimbată, iar autoritățile investighează posibila implicare a unor actori statali străini.

Agenția de Guvernare Electronică (AGE) din Republica Moldova a anunțat miercuri că atacul asupra sistemelor informaționale guvernamentale a dus la extragerea neautorizată a unor date aferente unui număr de aproximativ 750.000 de IDNP-uri.

IDNP reprezintă numărul personal de identificare utilizat în Republica Moldova, echivalentul codului numeric personal (CNP) din România.

Potrivit instituției, informațiile compromise includ numele și prenumele persoanelor, data și locul nașterii, precum și date despre membrii familiei de gradul întâi.

Au fost vizate și informații privind statutul de asigurat, medicul de familie, prestațiile sociale, pensiile și eventualele dizabilități.

Datele extrase includ, de asemenea, informații despre permisele de conducere, fotografii, vehicule și companii deținute sau administrate de persoanele vizate.

În categoria informațiilor financiare se regăsesc coduri IBAN, datorii fiscale și istoricul plăților efectuate prin platforma MPay. AGE a precizat că datele cardurilor bancare nu au fost afectate de incident.

Directorul Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, a explicat că informațiile extrase nu pot fi utilizate direct pentru comiterea unor infracțiuni financiare, dar pot facilita tentative de fraudă.

Potrivit acestuia, infractorii ar putea contacta persoanele vizate și s-ar putea prezenta drept angajați ai unor bănci, reprezentanți ai autorităților vamale sau ai altor instituții.

Folosind numele, prenumele și alte informații personale obținute în urma atacului, aceștia ar putea încerca să câștige încrederea victimelor pentru a solicita date suplimentare. Diaconu a avertizat, potrivit NewsMaker, că tocmai aceste informații suplimentare pot deveni periculoase dacă sunt furnizate escrocilor.

Președinția Republicii Moldova a anunțat miercuri seară că Maia Sandu a convocat o ședință a Consiliului Național de Securitate, care urmează să aibă loc în zilele următoare.

Pe agenda reuniunii se vor afla atacul cibernetic asupra sistemelor informaționale guvernamentale și măsurile necesare pentru gestionarea consecințelor acestuia.

Autoritățile urmează să analizeze amploarea incidentului și răspunsul instituțional la compromiterea datelor.

În urma incidentului, prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a anunțat demiterea Nicoletei Colomeeț din funcția de directoare a Agenției de Guvernare Electronică.

Premierul a cerut instituției să acorde o atenție mai mare securității serviciilor digitale administrate de stat.

Decizia a fost anunțată în contextul în care autoritățile încearcă să stabilească împrejurările în care atacatorii au reușit să acceseze și să extragă informații din sistemele guvernamentale.

Premierul Vasile Tofan a avertizat că Republica Moldova este vizată de atacuri cibernetice de amploare și că incidentul recent ar putea face parte dintr-o operațiune mai extinsă.

Potrivit acestuia, autoritățile dețin indicii privind existența unei campanii coordonate, în care ar putea fi implicați actori statali din străinătate.

Șeful Guvernului a vorbit despre „o campanie mai largă, cu implicarea unor actori statali străini”.

Serviciile competente investighează inclusiv posibilitatea ca acești actori să fi participat la atacul asupra sistemelor informaționale guvernamentale.

Deocamdată, informațiile comunicate public nu identifică un stat responsabil pentru incident.