Prima vizită externă a premierului Luca Niculescu, în Republica Moldova. Ce proiecte va discuta cu premierul Vasile Tofan și cu Maia Sandu

Premierul Luca Niculescu efectuează astăzi, 27 octombrie, prima sa vizită oficială în străinătate, în Republica Moldova, unde se va întâlni cu președintele Maia Sandu, premierul Vasile Tofan și președintele Parlamentului, Igor Grosu. Agenda include discuții despre proiectele comune, întâlniri cu investitori români și o vizită la infrastructura energetică, în contextul consolidării cooperării bilaterale și al sprijinului pentru parcursul european al Republicii Moldova.

Premierul Luca Niculescu va efectua marți prima sa vizită oficială în străinătate, în Republica Moldova, unde se va întâlni cu omologul său, Vasile Tofan, cu președintele Maia Sandu și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu.

Programul include discuții cu reprezentanți ai companiilor românești, întâlniri cu oficiali și o vizită la infrastructura energetică.

Programul premierului Luca Niculescu la Chișinău va începe cu o întâlnire cu personalul Consulatului General al României, programată pentru ora 10:00.

La ora 10:45, șeful Guvernului va avea o întrevedere cu IPS Antonie, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor.

La ora 11:50, premierul se va întâlni cu personalul Ambasadei României în Republica Moldova.

Ulterior, la ora 12:30, la sediul ambasadei, Luca Niculescu va discuta cu reprezentanți ai companiilor românești care derulează proiecte de investiții pe piața moldovenească.

La ora 14:25 este programată întâmpinarea oficială a premierului român de către omologul său moldovean, Vasile Tofan. Ceremonia de primire, care va include garda de onoare, va avea loc la sediul Guvernului Republicii Moldova.

Cei doi premieri vor avea mai întâi o întrevedere tête-à-tête, urmată de discuții în plenul celor două delegații.

La ora 15:30, Luca Niculescu și Vasile Tofan vor susține o conferință comună de presă.

La ora 16:15, cei doi oficiali vor vizita Stația Electrică Chișinău și Linia Vulcănești–Chișinău, obiective de infrastructură energetică din Republica Moldova.

Programul vizitei va continua cu întâlnirea premierului român cu Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, programată pentru ora 17:00.

La ora 18:00, Luca Niculescu va fi primit de Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, la sediul Președinției.

După preluarea mandatului de premier, Luca Niculescu și omologul său din Republica Moldova, Vasile Tofan, au avut o convorbire telefonică, în cadrul căreia au convenit ca prima vizită oficială în străinătate a șefului Guvernului român să aibă loc la Chișinău.

Luca Niculescu a transmis că cele două guverne își propun să accelereze proiectele aflate deja în desfășurare și să identifice noi oportunități de colaborare.

„Ne pregătim să lucrăm intens pentru a dinamiza proiectele pe care le avem în lucru şi pentru a identifica altele noi”, a transmis Luca Niculescu.

La rândul său, premierul Republicii Moldova a evidențiat importanța sprijinului oferit de România pentru parcursul european al țării sale.

„România înseamnă un partener de încredere şi sprijin constant în parcursul nostru european”, a afirmat Vasile Tofan.

Luca Niculescu a oferit și detalii despre convorbirea telefonică purtată cu omologul său moldovean, într-un mesaj publicat pe platforma X.

Premierul român a precizat că i-a mulțumit lui Vasile Tofan pentru urările primite și că cei doi au convenit asupra obiectivelor colaborării bilaterale.

„Am avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul Vasile Tofan, căruia i-am mulţumit pentru urările calde şi de prietenie. Am convenit ca prima mea vizită să fie la Chişinău şi ne pregătim să lucrăm intens pentru a dinamiza proiectele pe care le avem în lucru şi pentru a identifica altele noi, cu acelaşi obiectiv: să asigurăm securitatea şi prosperitatea cetăţenilor noştri”, a scris pe X Luca Niculescu pe 21 octombrie.