Premier cu putere reală sau doar de fațadă? Ce a declarat Florin Manole despre Luca Niculescu

Ministrul Muncii, Florin Manole, a răspuns întrebărilor despre raportul de putere din interiorul noului Guvern și despre rolul pe care îl au premierul Luca Niculescu și liderul PSD, Sorin Grindeanu, în conducerea Executivului.

Invitat la emisiunea „În fața ta”, de la Digi24, oficialul a fost întrebat dacă prim-ministrul deține autoritatea de conducere sau dacă influența decisivă aparține liderului social-democrat.

Discuția a pornit de la o fotografie surprinsă în Parlament după votul de învestitură al noului cabinet. Imaginea, amintită de jurnalistul Claudiu Pândaru, îi arăta pe mai mulți miniștri reuniți la prezidiu, în zona rezervată Guvernului, în timp ce Sorin Grindeanu era așezat pe un scaun, în fața lor. Florin Manole a precizat inițial că nu își amintește fotografia, fără să conteste afirmația jurnalistului.

„Nu cred că am văzut imaginea asta. Nu vă contrazic, nu mă înțelegeți greșit. Sunt în două, poate chiar sunt, dar nu cred că sunt acolo”, a punctat ministrul Muncii.

De asemenea, Manole a fost întrebat cine este premierul Guvernului, domnul Grindeanu sau Luca Niculescu. Acesta a răspuns fără foarte clar: „Luca Niculescu este premierul”.

Ulterior, oficialul a explicat că reprezentarea politică a partidelor este relevantă pentru funcționarea instituțiilor democratice. El a făcut o paralelă între componența Guvernului și cea a unui consiliu local, subliniind că ponderea formațiunilor politice influențează dezbaterile și deciziile adoptate.

„În orice democrație, proporția politică dintr-un Guvern sau dintr-un consiliu local, oriunde duceți discuția asta, este la fel. În orice organ reprezentativ, proporția politică este importantă și relevantă și așa trebuie să fie”, a subliniat Florin Manole.

Ministrul a adăugat că diferențele de opinie din interiorul partidelor reprezintă o componentă firească a activității politice. Potrivit acestuia, diversele curente și puncte de vedere existente în formațiuni se reflectă ulterior în propunerile și deciziile de politică publică. „Evident că în partide există opinii, curente și că ele încearcă să fie duse înspre politici publice. E natural”, a spus ministrul Muncii.

În discuția despre influența partidelor asupra Executivului, Florin Manole a insistat că ponderea politică a unei formațiuni nu trebuie confundată cu diminuarea rolului prim-ministrului. El a făcut referire la relația profesională de lungă durată pe care o are cu Luca Niculescu și la experiența acestuia în mai multe domenii.

Ministrul a precizat că îl cunoaște pe premier de peste 17 ani și că parcursul său profesional nu se limitează la activitatea din presă. În opinia exprimată de Manole, experiența diplomatică a lui Niculescu trebuie luată în considerare atunci când este evaluat rolul său la conducerea Guvernului.

„Nu l-aș minimiza pe Luca Niculescu, dincolo de faptul că îl cunosc de cred că sunt mai bine de 17 ani. Cred că are o carieră profesională care îl definește ca om întreg, ca să zic așa. Și nu doar în presă, ci și în diplomație”, a mai afirmat Florin Manole.

Declarațiile au venit pe fondul întrebărilor referitoare la raportul dintre funcția de prim-ministru și reprezentarea partidelor în noul cabinet. PSD, condus de Sorin Grindeanu, are o prezență importantă în Executiv, în timp ce funcția de premier este ocupată de un independent.

Un alt subiect abordat a fost întrebarea adresată lui Luca Niculescu de jurnaliști în seara primei ședințe a noului Guvern. Premierul a fost întrebat dacă deține puterea reală de decizie sau dacă rolul său este unul formal.

Florin Manole a spus că a urmărit momentul și a făcut referire la întrebarea venită din partea presei. „Am văzut și în seara primei ședințe de Guvern o întrebare mai contondentă, dinspre presă, direct, adresată domnului Niculescu, dacă e un premier de paravan sau așa ceva”, a declarat ministrul.

În continuare, oficialul a explicat că, din perspectiva experienței sale privind funcționarea Executivului, prim-ministrul are un rol central în activitatea guvernamentală. El a respins astfel ideea că șeful Guvernului ar ocupa o poziție secundară în raport cu ceilalți actori politici.

„Din câte cunosc eu dinamica vieții guvernamentale, premierul niciodată nu este o persoană secundară în poveste”, a continuat Florin Manole.

Întrebările despre raportul de putere din Executiv au apărut în contextul formării unui cabinet condus de un premier independent, în care PSD are cea mai mare reprezentare politică. Componența Guvernului a adus în discuție relația dintre autoritatea prim-ministrului, responsabilitățile sale de conducere și influența partidului care deține cele mai multe portofolii ministeriale.