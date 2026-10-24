Ora de iarnă sau ora de vară permanentă? Ce arată studiile despre efectele asupra sănătății

Trecerea la ora de iarnă readuce în atenție dezbaterea privind menținerea schimbării sezoniere a ceasurilor și efectele acesteia asupra organismului. Specialiștii în sănătate atrag atenția că ora standard permanentă ar putea avea beneficii pentru sănătate, în special datorită expunerii la lumina naturală de dimineață.

În acest weekend, numeroase țări vor da ceasurile înapoi cu o oră, revenind la ora standard, care se apropie mai mult de timpul solar, după lunile în care a fost aplicată ora de vară.

Schimbarea orei are loc de două ori pe an, primăvara și toamna. Deși au existat mai multe încercări de a renunța la această practică, sistemul continuă să fie utilizat în numeroase state, iar ceasurile sunt ajustate în continuare cu câte o oră la fiecare tranziție sezonieră.

Introducerea orei de vară a avut inițial ca obiectiv economisirea energiei electrice în timpul Primului Război Mondial. Practica a fost reluată în multe țări în anii 1970, însă cercetătorii analizează în prezent tot mai atent efectele schimbărilor de oră asupra sănătății, cu accent pe tranziția din primăvară.

Renunțarea la schimbarea sezonieră a ceasurilor nu rezolvă însă toate problemele, deoarece autoritățile trebuie să decidă ce sistem va fi menținut pe tot parcursul anului. Raymond Lam, profesor de psihiatrie la Universitatea din Columbia Britanică și autor principal al unei analize recente despre efectele orei de vară asupra sănătății, a explicat că „Sfârșitul schimbării orei rezolvă o problemă, dar creează o altă decizie: la ce oră ar trebui să trăim pe tot parcursul anului?”

Potrivit autorilor analizei, eliminarea schimbărilor sezoniere poate preveni perturbările pe termen scurt asociate ajustării ceasului, însă alegerea orei permanente are consecințe de durată asupra sănătății publice. Din acest motiv, specialiștii consideră că decizia trebuie evaluată și prin prisma efectelor asupra somnului, ritmului biologic și stării psihice.

Analiza indică ora standard drept opțiunea susținută de dovezile privind sănătatea, în principal datorită importanței luminii naturale de dimineață. Autorii subliniază că expunerea la lumină în primele ore ale zilei contribuie la sincronizarea ceasului biologic și are un rol în reglarea somnului și a dispoziției.

Ora de vară permanentă prezintă, la rândul său, anumite avantaje. Menținerea luminii naturale până mai târziu seara poate favoriza activitățile recreative, interacțiunile sociale, deplasările și unele activități economice. Totuși, acest sistem mută răsăritul soarelui cu o oră mai târziu, ceea ce înseamnă că, în timpul iernii, mai multe persoane ar putea pleca spre școală sau serviciu înainte de răsărit.

Importanța luminii naturale de dimineață este evidențiată și de Ralph Mistlberger, profesor de psihologie la Universitatea Simon Fraser din Canada. Acesta a explicat rolul expunerii la lumină în menținerea sincronizării organismului cu ciclul zilnic: „Ceasurile noastre biologice au nevoie de lumina dimineții pentru a rămâne sincronizate cu ziua de 24 de ore”, a spus specialistul.

În opinia sa, menținerea permanentă a orei de vară ar deplasa expunerea la lumina dimineții cu o oră mai târziu, într-o perioadă în care zilele de iarnă sunt deja caracterizate de intervale lungi de întuneric. Această modificare poate influența programul zilnic al persoanelor care trebuie să se trezească devreme pentru a ajunge la locul de muncă sau la școală.

În schimb, ora standard permanentă păstrează răsăritul de iarnă la o oră mai apropiată de cea solară. Potrivit analizei, această aliniere corespunde mai bine ritmurilor circadiene umane și permite expunerea la lumina naturală în prima parte a zilei, un factor important pentru reglarea ceasului biologic.

Lumina de dimineață contribuie la compensarea tendinței naturale a organismului de a-și întârzia ritmul circadian. Conform cercetătorilor, expunerea la lumină în acest interval poate reduce somnolența, poate susține vigilența și poate avea efecte favorabile asupra calității somnului și a stării de spirit.

Analiza identifică ora standard, cunoscută și ca ora de iarnă, drept varianta cu cele mai multe argumente favorabile din perspectiva sănătății. Specialiștii atrag atenția că alegerea unui sistem orar permanent nu reprezintă doar o chestiune administrativă, ci poate avea implicații asupra sănătății publice.

Alexandra Choi, medic-consilier sanitar la Vancouver Coastal Health, a subliniat această legătură, afirmând că „Politica temporală este o politică de sănătate publică”.

Aceasta a atras atenția și asupra măsurilor care ar trebui luate în considerare dacă autoritățile decid să mențină permanent ora de vară. „Dacă guvernele aleg ora de vară permanentă, ar trebui să își planifice consecințele înainte de prima iarnă – de la călătoriile mai sigure de dimineață și orele de începere flexibile până la monitorizarea somnului, a sănătății mintale și a accidentărilor.”