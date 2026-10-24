Rufele se usucă greu în casă? Detaliul din mașina de spălat care poate reduce timpul de uscare

Hainele sunt spălate, însă suportul de uscare rămâne ocupat zile la rând. Prosoapele continuă să fie umede, geamurile se aburesc, iar prima reacție poate fi creșterea temperaturii în locuință. Înainte de a consuma mai multă energie pentru încălzire, există un detaliu care merită verificat încă de la finalul programului de spălare: cantitatea de apă rămasă în țesături.

Uscarea rufelor fără ajutorul unui uscător electric începe cu alegerea unei centrifugări potrivite și continuă cu asigurarea unei circulații corespunzătoare a aerului printre haine. Deși un suport obișnuit nu consumă electricitate, uscarea rufelor în interiorul locuinței poate favoriza acumularea umezelii. Pentru a limita acest efect, aerul umed trebuie evacuat, iar încăperea trebuie menținută în condiții adecvate de temperatură și ventilație.

Timpul necesar uscării depinde de mai mulți factori, printre care tipul țesăturilor, cantitatea de apă rămasă după spălare, spațiul disponibil și condițiile din locuință. Din acest motiv, nicio metodă nu garantează rezultate identice în toate situațiile.

Energy Saving Trust recomandă folosirea unei turații ridicate la centrifugare pentru a reduce timpul necesar uscării rufelor. Prin eliminarea unei cantități mai mari de apă înainte de scoaterea hainelor din mașină, țesăturile pot ajunge pe suport într-o stare mai puțin umedă.

Recomandarea trebuie însă aplicată ținând cont de instrucțiunile de pe etichetele articolelor vestimentare. Lâna și alte materiale delicate pot necesita o centrifugare la turații reduse sau utilizarea unor programe speciale. Alegerea automată a vitezei maxime nu este potrivită pentru orice tip de țesătură, deoarece fiecare material are cerințe diferite de îngrijire.

La fel de importantă este respectarea capacității recomandate pentru programul de spălare. Potrivit Energy Saving Trust, supraîncărcarea mașinii împiedică mișcarea corespunzătoare a hainelor și poate reduce eficiența spălării. O încărcătură prea mare nu reprezintă, așadar, o soluție pentru economisirea timpului sau a resurselor.

Pornirea unui ciclu suplimentar de centrifugare nu înseamnă automat un consum mai eficient. Rezultatul depinde de tipul și cantitatea hainelor, precum și de capacitatea mașinii de a elimina apa rămasă în țesături. Înainte de a repeta programul, este util să fie luate în considerare recomandările producătorului și particularitățile materialelor spălate.

Modul în care sunt întinse rufele influențează circulația aerului și, implicit, uscarea acestora. După scoaterea din mașină, hainele pot fi scuturate și desfăcute, astfel încât pliurile să nu rămână strânse. Așezarea pieselor la distanță unele de altele permite aerului să ajungă mai ușor la suprafața țesăturilor.

Articolele vestimentare care permit acest lucru pot fi puse pe umerașe, pentru a ocupa mai puțin spațiu pe suport și pentru a facilita circulația aerului. În cazul textilelor groase, este recomandat să nu fie acoperite toate rândurile suportului cu prosoape sau alte articole voluminoase. Distanța dintre haine ajută la evitarea zonelor în care umezeala se poate menține mai mult timp.

Poziționarea suportului în încăpere este un alt aspect care trebuie luat în considerare. Hainele nu ar trebui să blocheze caloriferul, iar suportul nu trebuie amplasat astfel încât să împiedice circulația aerului cald. Distribuția căldurii în cameră și posibilitatea evacuării aerului umed contribuie la condițiile de uscare.

Uscarea pe sârmă sau pe un suport poate elimina necesitatea utilizării unui uscător electric, însă această variantă nu exclude efectele umezelii acumulate în interior. Dacă rufele sunt întinse în casă, aerisirea adecvată este importantă pentru limitarea condensului. Geamurile aburite și umiditatea persistentă pot indica faptul că încăperea nu evacuează suficient de bine vaporii de apă.

De asemenea, absența unui aparat electric pornit nu înseamnă că uscarea nu implică niciun cost. Temperatura din locuință, modul de încălzire, necesitatea aerisirii și condițiile existente în încăpere influențează consumul de energie și timpul de uscare. Aceste elemente trebuie analizate împreună, fără a presupune că o singură modificare va rezolva toate problemele.

O metodă populară pentru accelerarea uscării presupune introducerea unui prosop uscat în mașina de spălat, înaintea sau în timpul centrifugării. Ideea este că materialul suplimentar ar putea absorbi o parte din umezeala hainelor. Totuși, simpla popularitate a acestei metode nu demonstrează că reprezintă și cea mai economică soluție.

Adăugarea unui prosop ocupă spațiu în tambur și modifică încărcătura care trebuie centrifugată. În plus, prosopul utilizat va trebui să fie uscat ulterior, ceea ce înseamnă că trebuie luat în calcul și timpul necesar pentru eliminarea umezelii din acesta. Eficiența metodei poate depinde de cantitatea și tipul rufelor, precum și de caracteristicile mașinii de spălat.

Este important ca orice astfel de metodă să respecte instrucțiunile aparatului și limitele de încărcare indicate de producător. Ușa mașinii nu trebuie forțată dacă mecanismul de blocare este activ, iar capacitatea programului nu trebuie depășită pentru a încerca accelerarea uscării.

Înainte de a apela la metode suplimentare, pot fi verificate setările de centrifugare permise pentru materialele spălate, cantitatea de rufe introdusă în tambur și instrucțiunile de utilizare ale mașinii. În același timp, spațiul dintre haine, poziționarea suportului și ventilația încăperii rămân factori importanți pentru uscarea rufelor în interiorul locuinței.