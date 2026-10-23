Când portofelul dictează meniul: Salată germană de castraveți cu mărar (Gurkensalat)

Gurkensalat este una dintre salatele clasice ale bucătăriei germane, apreciată pentru prospețimea sa, gustul delicat și modul simplu de preparare. Se pregătește din castraveți proaspeți, tăiați în felii subțiri, și un dressing cremos, ușor acrișor, în care smântâna, iaurtul și oțetul de mere se completează armonios. Mărarul proaspăt adaugă o aromă deosebită, transformând această rețetă simplă într-o garnitură potrivită pentru numeroase feluri de mâncare.

Secretul unei salate reușite stă în pregătirea castraveților. Aceștia se presară cu puțină sare și se lasă deoparte aproximativ 15 minute, timp în care elimină o parte din apa pe care o conțin. Acest pas aparent mărunt ajută la păstrarea texturii crocante și împiedică dressingul să devină prea lichid. În plus, combinația de smântână și iaurt oferă cremozitate, fără ca sosul să fie prea greu, în timp ce oțetul de mere echilibrează gustul printr-o notă plăcută de aciditate.

Ușor de pregătit și realizată din ingrediente accesibile, salata germană de castraveți este o alegere inspirată pentru mesele de zi cu zi, mai ales atunci când vrei să gătești gustos, simplu și cu un buget redus.

2 castraveți mari, cu coajă,

½ linguriță de sare, împărțită în două,

60 ml de smântână cu conținut redus de grăsime,

3 linguri de iaurt simplu, strecurat, cu conținut redus de grăsime, de tip grecesc,

1½ linguri de oțet de mere,

1 lingură de mărar proaspăt, tocat, plus puțin pentru decor,

½ linguriță de piper măcinat, plus puțin pentru decor.

1. Pregătește castraveții. Spală bine castraveții și taie-i în felii foarte subțiri, folosind o mandolină sau un cuțit bine ascuțit. Păstrarea cojii contribuie la aspectul plăcut al salatei și la menținerea unei texturi ușor crocante. Așază feliile într-un singur strat pe prosoape de hârtie sau pe un prosop de bucătărie curat, apoi presară peste ele ¼ linguriță de sare. Lasă-le aproximativ 15 minute, pentru a permite eliminarea excesului de apă.

2. Pregătește dressingul cremos. Într-un bol încăpător, amestecă smântâna cu iaurtul, oțetul de mere, mărarul proaspăt tocat, restul de ¼ linguriță de sare și piperul. Omogenizează ingredientele până când obții un sos fin și cremos, cu o aromă proaspătă și ușor acrișoară. Acoperă bolul și păstrează dressingul la frigider până când castraveții sunt gata.

3. Combină ingredientele. După cele 15 minute, tamponează feliile de castravete cu prosoape de hârtie curate, pentru a îndepărta umezeala rămasă. Adaugă-le în bolul cu dressing și amestecă ușor, astfel încât fiecare felie să fie acoperită uniform cu sos. Amestecarea delicată ajută la păstrarea formei și texturii castraveților.

4. Decorează și servește. Presară deasupra puțin mărar proaspăt și piper măcinat, după gust. Salata poate fi servită imediat, când castraveții sunt încă bine crocanți, fiind o garnitură potrivită pentru cartofi copți, preparate din carne, pește sau alte feluri de mâncare simple.

Sfat util: Dacă vrei să păstrezi textura crocantă a castraveților, nu îi amesteca în dressing cu mult timp înainte de servire. Eliminarea excesului de apă și adăugarea sosului chiar înainte de masă sunt cele două trucuri care fac diferența.