Când portofelul dictează meniul: Salată germană de castraveți cu mărar (Gurkensalat)
Salată germană - Sursa foto: Unsplash
Gurkensalat este una dintre salatele clasice ale bucătăriei germane, apreciată pentru prospețimea sa, gustul delicat și modul simplu de preparare. Se pregătește din castraveți proaspeți, tăiați în felii subțiri, și un dressing cremos, ușor acrișor, în care smântâna, iaurtul și oțetul de mere se completează armonios. Mărarul proaspăt adaugă o aromă deosebită, transformând această rețetă simplă într-o garnitură potrivită pentru numeroase feluri de mâncare.
Secretul german al castraveților transformați într-o salată irezistibilă
Secretul unei salate reușite stă în pregătirea castraveților. Aceștia se presară cu puțină sare și se lasă deoparte aproximativ 15 minute, timp în care elimină o parte din apa pe care o conțin. Acest pas aparent mărunt ajută la păstrarea texturii crocante și împiedică dressingul să devină prea lichid. În plus, combinația de smântână și iaurt oferă cremozitate, fără ca sosul să fie prea greu, în timp ce oțetul de mere echilibrează gustul printr-o notă plăcută de aciditate.
Ușor de pregătit și realizată din ingrediente accesibile, salata germană de castraveți este o alegere inspirată pentru mesele de zi cu zi, mai ales atunci când vrei să gătești gustos, simplu și cu un buget redus.
Ingrediente pentru 4 porții
- 2 castraveți mari, cu coajă,
- ½ linguriță de sare, împărțită în două,
- 60 ml de smântână cu conținut redus de grăsime,
- 3 linguri de iaurt simplu, strecurat, cu conținut redus de grăsime, de tip grecesc,
- 1½ linguri de oțet de mere,
- 1 lingură de mărar proaspăt, tocat, plus puțin pentru decor,
- ½ linguriță de piper măcinat, plus puțin pentru decor.
Mod de preparare
1. Pregătește castraveții. Spală bine castraveții și taie-i în felii foarte subțiri, folosind o mandolină sau un cuțit bine ascuțit. Păstrarea cojii contribuie la aspectul plăcut al salatei și la menținerea unei texturi ușor crocante. Așază feliile într-un singur strat pe prosoape de hârtie sau pe un prosop de bucătărie curat, apoi presară peste ele ¼ linguriță de sare. Lasă-le aproximativ 15 minute, pentru a permite eliminarea excesului de apă.
2. Pregătește dressingul cremos. Într-un bol încăpător, amestecă smântâna cu iaurtul, oțetul de mere, mărarul proaspăt tocat, restul de ¼ linguriță de sare și piperul. Omogenizează ingredientele până când obții un sos fin și cremos, cu o aromă proaspătă și ușor acrișoară. Acoperă bolul și păstrează dressingul la frigider până când castraveții sunt gata.
3. Combină ingredientele. După cele 15 minute, tamponează feliile de castravete cu prosoape de hârtie curate, pentru a îndepărta umezeala rămasă. Adaugă-le în bolul cu dressing și amestecă ușor, astfel încât fiecare felie să fie acoperită uniform cu sos. Amestecarea delicată ajută la păstrarea formei și texturii castraveților.
4. Decorează și servește. Presară deasupra puțin mărar proaspăt și piper măcinat, după gust. Salata poate fi servită imediat, când castraveții sunt încă bine crocanți, fiind o garnitură potrivită pentru cartofi copți, preparate din carne, pește sau alte feluri de mâncare simple.
Sfat util: Dacă vrei să păstrezi textura crocantă a castraveților, nu îi amesteca în dressing cu mult timp înainte de servire. Eliminarea excesului de apă și adăugarea sosului chiar înainte de masă sunt cele două trucuri care fac diferența.
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.