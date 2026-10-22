Franța premiază literatura scrisă cu inteligență artificială! Ce obligație au autorii

Franța lansează Prix Pascal, un premiu literar dedicat cărților scrise cu ajutorul inteligenței artificiale (Artificial Intelligence/AI). Inițiativa urmărește să încurajeze creativitatea și transparența într-un domeniu controversat. Înscrierile au început miercuri.

Franța va avea un premiu literar dedicat operelor scrise cu ajutorul inteligenței artificiale (Artificial Intelligence/AI). Numit Prix Pascal, premiul își propune să recompenseze creativitatea autorilor care utilizează această tehnologie și să încurajeze transparența privind modul în care este folosită în procesul de creație.

Organizatorii au lansat miercuri apelul la candidaturi. Concursul este deschis tuturor persoanelor care scriu în limba franceză, indiferent de naționalitate sau de țara de reședință. Participarea nu este condiționată de publicarea manuscrisului de către o editură.

Candidații trebuie să trimită o operă însoțită de un dosar tehnic în care să precizeze modelul de inteligență artificială utilizat, dacă au folosit agenți AI și ce instrucțiuni (prompturi) au introdus. Astfel, organizatorii urmăresc să obțină informații clare despre contribuția tehnologiei la realizarea lucrărilor.

Premiul poartă numele matematicianului și filosofului francez Blaise Pascal (1623-1662). Potrivit fondatorilor, antreprenorii Philippe Rodriguez, Albin Serviant și Gilles Mentré, juriul va căuta o operă originală, utilă sau capabilă să atragă atenția. Componența acestuia urmează să fie anunțată la sfârșitul lunii octombrie, iar câștigătorul va fi desemnat la jumătatea lunii decembrie.

Lansarea Prix Pascal are loc într-un moment în care folosirea inteligenței artificiale în literatură provoacă dezbateri privind contribuția autorilor, originalitatea operelor și necesitatea unor reguli clare pentru competițiile literare.

Unul dintre cazurile recente care au atras atenția este cel al scriitorului canadiano-tahitian Thélyson Orélien, acuzat că ar fi utilizat pe scară largă inteligența artificială pentru romanul „C’était ça ou mourir”, unul dintre titlurile remarcate ale sezonului literar de toamnă. Miercuri, editura canadiană care publică volumul a confirmat că la realizarea acestuia a fost folosită tehnologia AI.

În acest context, organizatorii Prix Pascal preferă declararea voluntară a utilizării inteligenței artificiale în locul verificării manuscriselor cu ajutorul unor instrumente de detectare. Aceștia consideră că astfel de instrumente pot furniza rezultate contradictorii, ceea ce complică identificarea textelor realizate cu ajutorul tehnologiei.

Fondatorii premiului susțin că transparența poate crea un cadru de dezbatere și de colaborare între autori, fără a transforma utilizarea inteligenței artificiale într-un motiv automat de condamnare a unei opere.