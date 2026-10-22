Prețul petrolului a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni. Atacurile din Orientul Mijlociu provoacă noi scăderi pe bursele internaționale

Prețul petrolului a crescut puternic joi, 22 octombrie, pe piețele internaționale, în urma atacurilor din Arabia Saudită și a incidentelor maritime din Golful Persic. Cotația Brent a depășit 112 dolari pe baril, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni. Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a provocat scăderi pe principalele burse din Europa și Asia. Investitorii urmăresc riscurile pentru transportul petrolului prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice mondiale.

Prețul petrolului Brent, principalul indicator de referință pentru piața internațională a țițeiului, a avansat joi cu 3%, depășind pragul de 112 dolari pe baril, pe fondul intensificării operațiunilor militare din Orientul Mijlociu. Potrivit informațiilor publicate de The Guardian, este cea mai ridicată cotație înregistrată după 18 mai.

Creșterea a intervenit în contextul unor noi amenințări la adresa infrastructurii petroliere și a transporturilor maritime din Golful Persic. Posibilitatea restricționării navigației prin Strâmtoarea Ormuz a determinat investitorii să reevalueze riscurile privind aprovizionarea internațională cu energie.

Tensiunile au afectat și piețele financiare din Europa și Asia, unde principalii indici bursieri au înregistrat scăderi. Evoluția cotațiilor petrolului a readus în atenția investitorilor perspectiva unor noi presiuni inflaționiste asupra economiei mondiale, în condițiile în care energia reprezintă o componentă importantă a costurilor de producție și transport.

Creșterea cotațiilor petroliere a urmat unei serii de atacuri lansate miercuri de rebelii houthi din Yemen, grupare susținută de Iran, împotriva unor obiective aflate pe teritoriul Arabiei Saudite. Operațiunile au vizat atât infrastructura civilă, cât și instalații asociate sectorului petrolier.

Un atac asupra aeroportului civil din Dammam s-a soldat cu moartea a două persoane și rănirea altor opt. Separat, două persoane și-au pierdut viața în urma unui atac cu drone asupra unui amplasament petrolier saudit.

În urma incidentelor, autoritățile americane au decis să reducă prezența diplomatică în Arabia Saudită. Departamentul de Stat al SUA a dispus plecarea personalului diplomatic neesențial și a membrilor familiilor acestuia din reprezentanțele americane aflate în regat, potrivit The Guardian.

Washingtonul pregătește măsuri asemănătoare și pentru alte misiuni diplomatice din Orientul Mijlociu, în contextul deteriorării situației de securitate.

Totodată, compania petrolieră de stat Saudi Aramco, cel mai mare exportator mondial de țiței, a decis evacuarea angajaților din sediul central situat în Dhahran.

Conducerea companiei le-a solicitat salariaților să își desfășoare activitatea de la distanță, pentru a limita expunerea acestora la eventuale noi atacuri aeriene.

Situația de securitate din Golful Persic s-a deteriorat și în sectorul transporturilor maritime, după ce autoritățile iraniene au raportat mai multe incidente în care au fost implicate petroliere și nave comerciale. Evenimentele s-au produs în paralel cu atacurile desfășurate pe teritoriul Arabiei Saudite.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) a anunțat că forțele sale au atacat patru petroliere aflate în nordul Golfului Persic. Potrivit declarațiilor iraniene, navele au fost cuprinse de incendii după ce ar fi participat la operațiuni de transfer ilegal de petrol, astfel cum au fost descrise de Teheran.

Autoritățile maritime iraniene au susținut, de asemenea, că alte trei nave comerciale au suferit avarii după ce au intrat în contact cu mine marine în apropierea Strâmtorii Ormuz.

În același context, guvernul iranian a avertizat Statele Unite că un eventual răspuns militar american va determina extinderea operațiunilor ofensive împotriva bazelor militare din regiune.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă una dintre principalele rute ale comerțului internațional cu petrol, prin acest culoar maritim fiind transportată o cantitate echivalentă cu aproximativ o cincime din consumul zilnic mondial de țiței.

Restricționarea traficului naval poate afecta livrările către piețele internaționale și poate determina majorarea costurilor de transport și asigurare a navelor. Aceste cheltuieli suplimentare pot contribui ulterior la creșterea prețurilor produselor petroliere, inclusiv ale carburanților.

Reacția piețelor financiare la noile atacuri din Orientul Mijlociu vine la aproximativ opt luni de la primele perturbări ale transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, produse în contextul operațiunilor militare desfășurate de Statele Unite și Israel împotriva infrastructurii iraniene.

Evoluția cotațiilor din ultimele luni arată amploarea fluctuațiilor de pe piața petrolieră. În aprilie, petrolul Brent a atins nivelul de 126 de dolari pe baril, înainte ca reducerea parțială a intensității confruntărilor să permită ieftinirea țițeiului.

La începutul lunii iulie, cotația coborâse la aproximativ 71 de dolari pe baril. Noile incidente militare au inversat această evoluție, iar revenirea peste pragul de 110 dolari a fost însoțită de scăderi pe piețele de acțiuni.

Joi dimineață, indicele paneuropean Stoxx Europe 600 a pierdut 1%, în timp ce FTSE 100, principalul indice al Bursei de la Londra, a înregistrat o depreciere de 0,7%.

Pierderile au fost mai accentuate pe piețele asiatice. Indicele Nikkei 225 al Bursei din Tokyo a scăzut cu 2,7%, în timp ce Kospi, indicele de referință al pieței sud-coreene, a coborât cu 3,5%.

La Hong Kong, indicele Hang Seng a înregistrat un declin de 3%, pe fondul reacției investitorilor la agravarea conflictului și la riscurile asociate aprovizionării mondiale cu energie.

În pofida incidentelor din Golful Persic și a amenințărilor asupra navigației prin Strâmtoarea Ormuz, transporturile internaționale de petrol nu au fost întrerupte complet. O parte dintre volumele destinate exportului sunt redirecționate prin infrastructura terestră disponibilă în regiune.

Potrivit datelor companiei Kpler, specializată în analiza piețelor de mărfuri și monitorizarea fluxurilor comerciale, exporturile totale de țiței din bazinul Golfului Persic s-au menținut peste mediile consemnate înainte de escaladarea conflictului.

Menținerea acestor volume a fost posibilă prin utilizarea mai intensă a conductelor petroliere care leagă zonele de producție de terminalele maritime situate în afara Strâmtorii Ormuz.

Principalii producători din Orientul Mijlociu au direcționat cantități importante de petrol către instalațiile de export de la Marea Roșie și Golful Oman, evitând astfel tranzitarea zonelor maritime afectate de incidentele de securitate.

Această alternativă a permis continuarea livrărilor către piețele internaționale, în condițiile în care navigația prin strâmtoare este expusă unor riscuri militare crescute.

Analiștii pieței energetice avertizează însă că posibilitățile de compensare a eventualelor blocaje rămân limitate. Evoluția cotațiilor petroliere în perioada următoare va depinde în mare măsură de menținerea rutelor maritime funcționale și de capacitatea exportatorilor de a asigura transportul țițeiului în condiții de securitate.