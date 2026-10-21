Petrolul se scumpește brusc. Tensiunile din Orientul Mijlociu și stocurile SUA pun presiune pe piață
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Prețurile petrolului au crescut cu peste un dolar pe baril miercuri, pe fondul intensificării tensiunilor din Orientul Mijlociu și al temerilor privind posibile întreruperi ale aprovizionării. Evoluția pieței a fost susținută și de reducerea stocurilor de țiței și produse petroliere din Statele Unite, potrivit datelor disponibile.
Cotațiile petrolului cresc din nou. Temeri privind aprovizionarea pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu
Contractele futures pentru țițeiul Brent au avansat cu 1,59 dolari, echivalentul unei creșteri de 1,5%, ajungând la 110,38 dolari pe baril, la ora 03:50 GMT. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 1,36 dolari, sau 1,4%, până la 99,18 dolari pe baril.
În sesiunea de tranzacționare precedentă, cotațiile au scăzut după ce președintele Iranului a discutat despre eforturile de mediere cu șeful armatei pakistaneze, în timpul unei întâlniri desfășurate la Teheran. Cu toate acestea, înainte de declin, petrolul Brent atinsese cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni.
„Prețurile petrolului au avut o evoluție puțin nebunească în ultimele două sesiuni”, a declarat Suvro Sarkar, șeful departamentului de cercetare energetică de la DBS.
Acesta a explicat că mișcările recente ale pieței reflectă atât marcarea profiturilor de către investitori, cât și speranțele privind posibilitatea unui acord negociat cu medierea Qatarului sau a Pakistanului. Aceste perspective sunt însă contrabalansate de incertitudinile legate de negocieri și de datele privind stocurile americane, care indică reduceri atât în cazul țițeiului, cât și al produselor petroliere.
Negocierile cu Iranul și riscurile pentru aprovizionare
Iranul i-a transmis șefului armatei pakistaneze că nu vor exista discuții cu Washingtonul până când cererile sale nu vor fi îndeplinite, a relatat marți agenția de presă iraniană Nournews. Publicația a mai informat că o delegație qatareză a sosit la Teheran. Până la momentul relatării, informațiile nu fuseseră confirmate oficial.
În paralel cu incertitudinile diplomatice, riscurile pentru securitatea transportului maritim de petrol au continuat să crească. Compania de monitorizare a transportului maritim Shiptracker Kpler a anunțat luni că cel puțin 18 atacuri asupra navelor au fost înregistrate în ultimele două săptămâni.
Analiștii LSEG au avertizat, la rândul lor, că Iranul vizează petroliere inclusiv în zone aflate dincolo de Strâmtoarea Hormuz, precum Golful Oman. Aceste evoluții pun în pericol transporturile de țiței din Golf și operațiunile de transfer al petrolului de la o navă la alta, utilizate pentru susținerea încărcărilor din regiune.
Strâmtoarea Hormuz reprezintă o rută esențială pentru transporturile internaționale de petrol, iar orice perturbare a traficului maritim din această zonă poate amplifica temerile privind disponibilitatea aprovizionării, potrivit Reuters.
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