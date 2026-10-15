SUA pregătesc noi atacuri asupra Iranului. Donald Trump ia în calcul folosirea „mamei tuturor bombelor”

Administrația președintelui Donald Trump analizează noi operațiuni militare împotriva Iranului, inclusiv posibilitatea utilizării bombei GBU-43/B, cunoscută drept „mama tuturor bombelor”. Potrivit CNN, planurile elaborate de armata americană vizează infrastructura energetică și instalațiile nucleare iraniene. Atacurile ar putea fi lansate înainte sau după alegerile parlamentare americane de la jumătatea mandatului. Oficialii americani citați, afirmă că există însă îndoieli privind eficiența acestei arme împotriva obiectivelor subterane.

SUA au pregătit noi scenarii de atac asupra Iranului, care includ posibilitatea utilizării bombei GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB), cea mai puternică armă nenucleară din arsenalul militar american. Potrivit mai multor oficiali familiarizați cu planificarea operațiunilor, citați de CNN, folosirea acesteia ar reprezenta o escaladare importantă a conflictului.

Deși arma are o capacitate de distrugere considerabilă, sursele implicate în discuțiile interne au exprimat rezerve privind eficiența sa în atingerea obiectivelor strategice urmărite de Donald Trump. Există îndoieli atât în privința distrugerii instalațiilor iraniene, cât și a posibilității ca un asemenea atac să modifice decisiv evoluția războiului.

Președintele american se confruntă cu presiuni pentru încheierea conflictului, care a devenit profund nepopular în rândul populației. În același timp, Partidul Republican se pregătește pentru eventualele consecințe electorale ale războiului, înaintea scrutinului parlamentar de la jumătatea mandatului prezidențial.

După mai mult de șase luni de bombardamente americane, perspectivele unui acord negociat între Washington și Teheran rămân reduse.

Comandamentul militar american continuă să pregătească variante de intervenție împotriva unor obiective iraniene care nu au fost vizate până acum. În paralel, unii oficiali ai administrației pun sub semnul întrebării, în discuții private, existența unei strategii care să permită transformarea unor noi atacuri într-o soluție pentru încheierea conflictului. Decizia finală privind operațiunile militare îi aparține președintelui.

În ultimele luni, Donald Trump și consilierii săi au analizat posibilitățile prin care administrația ar putea anunța încheierea „definitivă” a războiului, inclusiv din perspectiva comunicării publice, în condițiile nemulțumirii tot mai mari a americanilor.

Deși unii reprezentanți ai administrației au prezentat conflictul drept unul practic câștigat, președintele a evitat recent să declare victoria. Trump a susținut că Statele Unite mai au obiective de îndeplinit în Iran.

Totodată, liderul de la Casa Albă și-a exprimat rezervele față de recomandările unor aliați externi care i-au sugerat retragerea forțelor americane și renunțarea la continuarea operațiunilor. În opinia sa, o asemenea decizie ar putea fi interpretată drept o înfrângere.

Consilierii Casei Albe au organizat în ultimele săptămâni mai multe reuniuni dedicate opțiunilor militare și politice privind Iranul. Deși Donald Trump a declarat public că nu intenționează să autorizeze noi acțiuni înaintea alegerilor parlamentare, unii dintre consilierii săi au recunoscut că nu știu dacă această poziție va rămâne neschimbată până la scrutin.

Potrivit unei surse CNN, președintele a solicitat armatei elaborarea unor planuri suplimentare de bombardament, care să includă „o mulțime de infrastructură energetică” și eventuala utilizare a bombei MOAB.

Aceeași sursă a precizat că operațiunile au fost discutate în perspectiva executării lor „înainte de retragerea forțelor americane din zona de responsabilitate a CENTCOM”.

O asemenea succesiune ar permite administrației americane să efectueze noi bombardamente, să anunțe îndeplinirea obiectivelor militare și ulterior să retragă rapid trupele din regiune.

O altă sursă familiarizată cu planificarea militară a confirmat pentru CNN că scenariile de atac asupra instalațiilor nucleare iraniene, inclusiv asupra complexului Pickaxe Mountain, prevăd explicit posibilitatea folosirii bombei MOAB.

Donald Trump a amenințat în repetate rânduri, în ultimele luni, că va ordona bombardarea complexului Pickaxe Mountain. Washingtonul și Israelul suspectează că autoritățile iraniene au depozitat acolo componente ale programului nuclear, inclusiv după suspendarea operațiunilor militare de amploare la începutul anului.

Președintele american a susținut constant că obiectivul administrației sale este împiedicarea Iranului să obțină o armă nucleară.

Planificarea militară americană presupune pregătirea mai multor variante de intervenție, de la atacuri de intensitate redusă până la operațiuni care implică utilizarea unei forțe considerabile. Un oficial american a explicat pentru CNN că obiectivele aflate la adâncimi mari necesită armament de mare putere, iar MOAB este cea mai mare bombă nenucleară disponibilă în arsenalul SUA.

Cu toate acestea, capacitatea sa de a distruge instalațiile nucleare iraniene protejate de straturi groase de rocă rămâne incertă.

Bomba este ghidată prin GPS și poate produce distrugeri pe o suprafață comparabilă cu nouă cvartale urbane. Sursele citate de CNN susțin însă că aceasta nu ar putea pătrunde suficient de adânc pentru a distruge instalațiile suspectate de la Pickaxe Mountain, despre care se crede că sunt protejate de mai multe straturi de granit.

Aceleași limitări ar putea împiedica distrugerea altor obiective nucleare iraniene care nu au fost afectate de bombardamentele anterioare.

O a treia sursă familiarizată cu discuțiile militare a explicat că MOAB este concepută în special pentru distrugerea unor suprafețe extinse și pentru producerea unui impact psihologic asupra adversarului.

„MOAB este o armă destinată în mare măsură operațiunilor informaționale și psihologice, excelentă pentru curățarea unor suprafețe foarte mari, dar nu pentru multe alte lucruri. Cu siguranță, nu este concepută ca un focos pentru penetrare la mare adâncime”, a declarat pentru CNN o a treia sursă familiarizată cu discuțiile privind planificarea militară referitoare la Iran.

Prezența militară americană în regiunea aflată sub responsabilitatea Comandamentului Central al SUA (CENTCOM) ar putea suferi modificări în următoarele săptămâni, când este programată următoarea rotație a trupelor.

Un oficial american, identificat de CNN drept a cincea sursă consultată, a admis că există posibilitatea ca o parte dintre militarii care urmează să părăsească regiunea să nu fie înlocuiți.

Solicitată să comenteze informațiile privind noile scenarii de bombardament, Casa Albă a refuzat să confirme sau să infirme existența unor asemenea planuri, invocând caracterul sensibil al operațiunilor militare.

Un reprezentant al administrației a precizat însă că președintele nu exclude nicio variantă de intervenție împotriva Iranului.

„Președintele Trump păstrează toate opțiunile pe masă pentru a se asigura că Iranul nu va putea avea niciodată o armă nucleară”.

La rândul său, Pentagonul a transmis CNN că instituția pregătește permanent scenarii operaționale pentru îndeplinirea ordinelor conducerii politice și militare.

„Departamentul de Război planifică o gamă largă de scenarii operaționale pentru a pune în aplicare instrucțiunile președintelui și ale secretarului de resort și pentru a asigura îndeplinirea misiunii în orice mediu operațional”.

Arma GBU-43/B a fost dezvoltată în perioada războiului din Irak și utilizează un mecanism de detonare în aer, înainte de contactul cu solul. Explozia produce o undă de șoc de mare intensitate, care se propagă în toate direcțiile.

În 2003, în timpul etapelor finale de testare, reprezentanții armatei americane au explicat pentru CNN că bomba fusese proiectată în principal pentru utilizarea în „operațiuni psihologice”.

Comandanții militari urmăreau ca amploarea exploziei să provoace un efect de intimidare asupra trupelor irakiene, determinându-le să se predea sau să renunțe la confruntare înaintea începerii luptelor.

Inițial, MOAB era destinată atacurilor împotriva concentrărilor mari de militari și echipamente, precum și distrugerii buncărelor fortificate situate la suprafață.

Ulterior, categoriile de obiective au fost extinse pentru a include structuri subterane aflate sub straturi de teren mai puțin rezistente, precum peșteri și tuneluri.

Donald Trump a devenit primul președinte american care a aprobat utilizarea bombei MOAB într-o operațiune militară, în timpul primului său mandat la Casa Albă.

În aprilie 2017, armata americană a lansat arma asupra unor poziții ale organizației teroriste Stat Islamic (ISIS) din Afganistan.

Bombardamentul a vizat o rețea fortificată de tuneluri subterane utilizate de membrii ISIS pentru pregătirea și organizarea atacurilor împotriva forțelor guvernamentale afgane.

Potrivit bilanțului comunicat atunci de autoritățile afgane, 36 de luptători ai organizației teroriste au fost uciși în urma exploziei.

Oficialii afgani și americani au precizat că bombardamentul a distrus trei tuneluri subterane, precum și cantități de arme și muniții. Aceștia au susținut că operațiunea nu a provocat victime în rândul civililor.

Decizia din 2017 a reprezentat o schimbare importantă față de pozițiile promovate de Donald Trump în prima sa campanie electorală, când pledase pentru o politică externă izolaționistă, construită în jurul principiului „America pe primul loc”.

După bombardamentul din Afganistan, reprezentanții armatei americane au fost întrebați în repetate rânduri dacă folosirea unei bombe cu o greutate de 21.600 de livre, aproximativ 9,8 tone, era justificată de caracteristicile țintei.

Potrivit CNN, aceleași întrebări privind necesitatea și eficiența utilizării unei arme de asemenea putere ar putea reapărea în cazul în care administrația Trump va autoriza lansarea bombei MOAB împotriva Iranului.