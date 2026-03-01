Președintele american Donald Trump a anunțat pe rețeaua sa Truth Social că nouă nave ale marinei iraniene au fost distruse și scufundate. El a transmis că unele dintre acestea erau relativ mari și importante.

Trump a afirmat că a fost informat despre aceste operațiuni și a adăugat că restul navelor vor avea aceeași soartă, sugerând că vor ajunge pe fundul mării. Într-un alt mesaj, a precizat că forțele americane au distrus în mare parte cartierul general naval al Iranului.

„Tocmai am fost informat că noi am distrus şi scufundat nouă nave ale Marinei iraniene, dintre care unele erau relativ mari şi importante”, anunţă Trump. „Ne vom ocupa și de restul. Vor ajunge pe fundul mării!”, ameninţă el.

US President Donald Trump claims American forces have destroyed and sunk nine Iranian naval ships, including major vessels, and severely damaged Iran's naval headquarters. Trump vowed to target the remaining ships, warning they would soon „be floating at the bottom of the sea,"

În același context, Comandamentul Militar american pentru Orientul Mijlociu, CENTCOM, a anunțat că a lovit o corvetă iraniană de clasa Jamaran. Potrivit comunicatului, nava se scufunda în Golful Oman, în apropiere de chei, la Chahbahar.

„Nava se scufunda în Golful Oman, în apropiere de chei, la Chahbahar”, anunţa Comandamentul. „În alt atac, le-am distrus în mare parte cartierul general naval”, anunţă Donald Trump, „În afară de asta, Marina lor se descurcă foarte bine!”, scrie el ironic.

CENTCOM a mai transmis că Statele Unite au utilizat bombardiere invizibile pe radar de tip B-2 împotriva instalațiilor militare iraniene. Comandamentul a precizat că bombardierele, înarmate cu bombe de aproximativ 900 de kilograme, au lovit instalații fortificate de rachete balistice.

„Ieri (sâmbătă) seară, bombardiere americane invizibile pe radar, înarmate cu bombe de 2.000 de livre (aproximativ 900 de kilograme) au lovit instalaţii de rachete balistice fortificate în Iran”, anunţă pe X Comandamentul Militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM). „Nicio naţiune n-ar trebui să se îndoiască niciodată de determinarea Satelor Unite”, avertizează Comandamentul.

Last night, U.S. B-2 stealth bombers, armed with 2,000 lb. bombs, struck Iran's hardened ballistic missile facilities. No nation should ever doubt America's resolve.

De cealaltă parte, Iranul a transmis prin media locală și agenții de presă că Gardienii Revoluției au lansat atacuri cu rachete asupra a trei petroliere aparținând sau operate sub pavilionul Statelor Unite și Marii Britanii.

Într-un comunicat, corpul militar iranian a susținut că aceste nave comerciale au fost vizate în contextul ripostei față de operațiunile militare americane și israeliene. Până în prezent, Statele Unite și Marea Britanie nu au confirmat oficial aceste atacuri, iar informațiile privind eventuale pagube sau victime rămân neclare.

Pe fondul riscurilor crescute în regiune, compania globală de transport maritim MSC a anunțat că a instruit navele care operează în Golful Persic sau se îndreaptă către zonă să caute adăpost în zone desemnate.

Compania a precizat că a suspendat toate rezervările pentru mărfuri către Orientul Mijlociu la nivel mondial. MSC a transmis că prioritatea sa principală este siguranța echipajelor și că monitorizează îndeaproape evoluțiile.

„Ca măsură de precauție, MSC a instruit toate navele care operează în prezent în regiunea Golfului, precum și celor aflate în direcție spre zonă, să se îndrepte către zonele de adăpost desemnate până la noi ordine”, a declarat armatorul într-un comunicat.

Rezervările vor fi reluate atunci când situația de securitate se va îmbunătăți. Clienții vor fi informați cu privire la eventuale porturi alternative pentru descărcarea mărfurilor, în cazul în care vor fi necesare ajustări operaționale suplimentare.