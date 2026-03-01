NATO a anunțat că își ajustează poziția forțelor pentru a se proteja împotriva amenințărilor potențiale generate de atacurile din Iran și din regiunea Orientului Mijlociu. Declarația vine în contextul intensificării loviturilor și al riscurilor de extindere a conflictului.

Comandantul suprem al Alianței în Europa, generalul Alexus Grynkewich, a transmis că măsurile adoptate vizează protecția celor 32 de state membre. El a precizat că poziția forțelor a fost ajustată și va continua să fie adaptată în funcție de evoluțiile din teren.

Potrivit acestuia, Alianța urmărește să își consolideze capacitatea de apărare împotriva rachetelor balistice și a vehiculelor aeriene fără pilot provenite din Orientul Mijlociu sau din alte regiuni. NATO monitorizează cu atenție situația și subliniază importanța flexibilității militare și a capacității de reacție rapidă în fața unor amenințări emergente.

În paralel cu aceste evoluții, Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a anunțat că un atac iranian cu drone a vizat baza navală Al Salam din Abu Dhabi. Potrivit autorităților, două drone au lovit un depozit din incinta bazei.

Incidentul a provocat un incendiu în două containere cu diverse materiale, însă nu s-au înregistrat victime. Ministerul francez al Apărării a confirmat că atacul nu a făcut răniți, validând informațiile furnizate de partea emirateză.

„Echipe specializate au intervenit azi (duminică) în urma unui incident rezultat al unui atac cu două drone iraniene împotriva unui depozit în baza navală Al Salam, la Abu Dhabi”, a anunţat ministerul. „Atacul a provocat un incendiu în două containre cu diverse materiale, însă nu au existat victime”, a precizat el.

Baza navală Al Salam, cunoscută și sub numele de Camp de la Paix, găzduiește forțe franceze permanente, la invitația Emiratelor Arabe Unite. Potrivit Ministerului francez al Apărării, aproximativ 900 de militari francezi sunt desfășurați în prezent în mai multe baze din EAU.

Salve de drone și rachete iraniene au fost lansate ca represalii la atacurile americano-israeliene în urma cărora a fost ucis liderul suprem iranian Ali Khamenei.

Ministrul francez de externe Jean-Noël Barrot a denunțat ceea ce a descris drept atacuri masive și nejustificate desfășurate de Iran în țări din Golful Persic și în Iordania.

El a afirmat că mai multe state din Orientul Mijlociu, printre care Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain, Kuweit, Oman și Iordania, sunt antrenate într-un război pe care nu l-au ales.

Oficialul francez a transmis că Parisul a comunicat fiecăreia dintre aceste țări condamnarea fără apel a atacurilor, solidaritatea deplină și sprijinul total al Franței în contextul actualei escaladări.