Ministrul de externe din Oman, Badr al-Busaidi, a făcut apel la încetarea focului în timpul unei convorbiri telefonice cu omologul său iranian, Abbas Araghchi. Discuția a avut loc în contextul continuării loviturilor iraniene, desfășurate ca represalii la atacurile americano-israeliene lansate sâmbătă.

Potrivit Ministerului de Externe din Oman, Badr al-Busaidi a reafirmat apelul constant al sultanatului la încetarea focului și la revenirea la dialog, într-o manieră care să răspundă revendicărilor legitime ale tuturor părților. El a subliniat necesitatea reținerii din partea tuturor actorilor implicați, pentru menținerea securității regionale.

Abbas Araghchi a transmis că Teheranul face apel la pace și că partea iraniană este deschisă față de orice efort serios care ar putea contribui la reinstaurarea stabilității. Ministrul iranian de externe a arătat că poziția Iranului rămâne axată pe pace, dar a avertizat că atacurile americano-israeliene au sporit tensiunile și instabilitatea în regiune.

Într-o declarație acordată postului american ABC, Araghchi a afirmat că Iranul nu își stabilește nicio limită în exercitarea dreptului la apărare împotriva campaniei israeliano-americane. El a susținut că Iranul se apără, indiferent de costuri, și că nimeni nu poate contesta acest drept.

De asemenea, a calificat acțiunile Statelor Unite drept un act de agresiune, precizând că există o diferență majoră între agresiune și apărare.

”Ne apărăm, indiferent de costuri, şi nu ne fixăm nicio limită pentru a ne apăra şi proteja poporul. Nimeni nu ne poate spune că nu avem dreptul de a ne apăra”, a declarat şeful diplomaţiei iraniene. ”Ceea ce fac Statele Unite este un act de agresiune, ceea ce facem noi este să ne apărăm. Este o mare diferenţă”, a insistat Abbas Araghchi.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că guvernul de la Berlin împărtășește obiectivul Statelor Unite de a pune capăt programelor nuclear și balistic ale Iranului. Totodată, el a atras atenția asupra riscurilor existente în actualul context.

Merz a afirmat în fața presei că Germania susține interesul SUA de a vedea încheiat regimul pe care îl consideră responsabil pentru acțiuni destabilizatoare și pentru dezvoltarea unui armament nuclear și balistic periculos.

”Împărtăşim interesul SUA de a vedea încheiat acest regim al terorii şi oprit armamentul nuclear şi balistic periculos”, a declarat Merz în faţa presei.

Franța a denunțat atacurile pe care le-a descris drept masive și nejustificate, efectuate de Iran împotriva țărilor din Golf și a Iordaniei. Ministrul francez de externe Jean-Noel Barrot a transmis, pe platforma X, că mai multe state din Orientul Mijlociu, printre care Arabia Saudită, Qatar, Bahrein, Kuweit, Oman și Iordania, sunt antrenate într-un război pe care nu l-au ales.

”Ţările din Orientul Mijlociu sunt ţintite de atacuri masive şi nejustificate ale Iranului. Arabia Saudită, Qatar, Bahrein, Kuweit, Oman, Iordania sunt antrenate într-un război pe care nu l-au ales”, a postat şeful diplomaţiei franceze Jean-Noel Barrot pe platforma X. ”Am transmis fiecăreia dintre aceste ţări deplina solidaritate şi sprijinul total ale Franţei”, a adăugat reprezentantul Parisului.

Pe de altă parte, armata israeliană a anunțat că va mobiliza aproximativ 100.000 de rezerviști în cadrul ofensivei împotriva Iranului. Potrivit unui comunicat al Forțelor Defensive Israeliene, armata se pregătește să își consolideze nivelul de pregătire pe diferite fronturi. Documentul precizează că au fost deja desfășurate întăriri în mai multe zone ale Israelului și la frontiere.

„Armata se pregăteşte să mobilizeze în jur de 100.000 de rezervişti şi să-şi consolideze nivelul de pregătire pe diferite fronturi” în cadrul acestei operaţiuni, indică un comunicat al Forţelor Defensive Israeliene (IDF, armata israeliană).

În paralel, țările arabe din Golf vor organiza o reuniune prin videoconferință pentru a discuta un răspuns unificat, în a doua zi a loviturilor iraniene desfășurate ca ripostă la atacurile israeliano-americane.

Potrivit unor surse diplomatice din Golf, miniștrii afacerilor externe din Consiliul de Cooperare al Golfului, care reunește Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Kuweit, Oman, Qatar și Bahrein, vor participa la această reuniune online. Discuțiile vor viza atacurile iraniene asupra statelor din Golf și coordonarea unui răspuns comun.