Nu este clar care a fost până acum ținta atacului israelian, notează Associated Press. Evenimentul are loc în contextul în care Statele Unite au concentrat o flotă importantă de avioane de vânătoare și nave de război în regiune, pentru a exercita presiuni asupra Iranului în vederea unui acord nuclear.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că atacul a fost efectuat „pentru a elimina amenințările”, fără a oferi detalii suplimentare. În Teheran s-au resimțit explozii, iar televiziunea de stat iraniană a confirmat incidentele, fără a oferi explicații. În Israel, sirenele au răsunat pe întreg teritoriul, iar armata a anunțat o „alertă proactivă” pentru a pregăti populația în cazul lansării de rachete.

Până în prezent, armata americană nu a făcut comentarii referitoare la atac.

🚨 BREAKING: Has it begun? Israel has just struck Tehran

Meanwhile, reports from Tel Aviv say sirens are blaring across the entire city. pic.twitter.com/J6MlCBcL9A

— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026

”În ultimele minute, sirenele au sunat în tot Israelul, iar pe telefoanele mobile a fost transmisă o alertă prealabilă cu instrucțiuni de a rămâne în apropierea spațiilor protejate. Aceasta este o alertă proactivă pentru a pregăti publicul pentru posibilitatea lansării de rachete către Statul Israel. IDF subliniază că publicul este rugat să rămână în apropierea spațiilor protejate” – au transmis Forțele Armate ale Israelului (IDF) pe X.com.

In the last few minutes, sirens were sounded all throughout Israel, with an advance instruction alert directly to cellular devices to stay within proximity to protected spaces.

This is a proactive alert to prepare the public for the possibility of missiles being launched toward…

— Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026

În Ierusalim, sirenele de alarmă au fost activate ca urmare a unei posibile riposte iraniene, iar autoritățile israeliene au emis un avertisment privind o „alertă extrem de gravă”.

Începând de sâmbătă, ora 08:00, armata israeliană a decis trecerea întregului teritoriu de la nivelul „activitate maximă” la „activitate esențială”, potrivit unei postări pe X. O alertă a fost trimisă pe telefoanele mobile ale cetățenilor, cerându-le să rămână „în apropierea spațiilor protejate”.

Mass-media iraniană a raportat că în centrul Teheranului s-au auzit trei explozii, iar agenția de știri Fars susține că mai multe rachete au lovit zona Republic din capitala iraniană. În paralel, Israelul a închis spațiul său aerian pentru zborurile civile, după ce ministrul Apărării a descris atacul drept unul „preventiv” împotriva Iranului.