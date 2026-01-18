Massoud Pezeshkian a publicat un mesaj în limba persană, pe rețeaua X, în care a avertizat că un atac împotriva liderului suprem al Iranului ar fi considerat un război total împotriva națiunii iraniene.

„Un atac împotriva liderului suprem al țării noastre echivalează cu un război total împotriva națiunii iraniene”, avertizează pe X, în persană, Massoud Pezeshkian.

Reacția lui Pezeshkian vine într-un moment în care tensiunile dintre Washington și Teheran sunt alimentate de un nou schimb dur de declarații, în centrul căruia se află ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului și figura care deține puterea reală în stat.

Ali Khamenei are 86 de ani și se află la conducere din 1989, iar orice referire directă la schimbarea sa din funcție are o încărcătură politică majoră în interiorul Iranului, dar și în relațiile externe ale țării.

Donald Trump a cerut explicit schimbarea conducerii de la Teheran și a transmis că a venit momentul ca Iranul să caute un nou lider. În același val de declarații, liderul de la Casa Albă l-a descris pe Ali Khamenei ca fiind un om bolnav și a spus că acesta ar trebui să înceteze să omoare oameni.

„A venit timpul să căutăm un nou lider”, a declarat site-ului Politico locatarul Casei Albe. „Acest om este un om bolnav, care ar trebui să-și conducă țara corect și să înceteze să omoare oameni”, a declarat Trump.

Trump a mers mai departe și a susținut că liderul suprem ar fi responsabil pentru distrugerea completă a țării și pentru un nivel de violență fără precedent. Mesajul său a fost prezentat ca o reacție la atacurile și criticile venite anterior din partea lui Ali Khamenei, publicate pe rețeaua X.

Înaintea reacției lui Trump, ayatollahul Ali Khamenei a publicat mesaje critice la adresa președintelui american și l-a acuzat că ar avea o responsabilitate directă pentru moartea a mii de protestatari uciși în timpul represiunii.

Într-un discurs ținut cu ocazia unei sărbători religioase, Khamenei l-a numit pe Trump criminal și a susținut că Washingtonul ar urmări să devoreze Iranul, prin alimentarea tulburărilor interne. Liderul suprem a afirmat și că agenți americani și israelieni ar fi implicați în violențele din Iran și că ar purta vina pentru moartea a mii de persoane, inclusiv copii.

Schimbul de acuzații a continuat și pe parcursul serii la Teheran, iar tonul a rămas unul extrem de dur, într-un moment în care situația internă este dominată de represiune și control.

Protestele din Iran au fost întâmpinate cu o forță copleșitoare. Organizații pentru drepturile omului ar fi vorbit despre peste 3.000 de persoane ucise, într-un val de represiune.

În același context, sunt menționate imagini cu trupuri înfășurate în giulgiuri albe, care ar fi provocat reacții de indignare la nivel internațional, inclusiv în rândul diasporei iraniene din Statele Unite.

De la 8 ianuarie, comunicațiile din Iran ar fi fost întrerupte în mare parte, după impunerea unui blocaj național. Textul arată că trimiterea mesajelor interne ar fi fost parțial restabilită, însă accesul la internetul global ar rămâne blocat, iar populația ar putea accesa doar site-uri controlate de stat, prin rețeaua internă.

Protestele sunt descrise ca pornind din 28 decembrie, în Marele Bazar din Teheran, după prăbușirea monedei naționale, și extinzându-se rapid în țară. Ulterior, pe 8 ianuarie, manifestațiile ar fi căpătat amploare după un mesaj publicat de Trump, în care avertiza că SUA ar interveni dacă Iranul ar continua să ucidă protestatari pașnici.

Mesajul a fost interpretat de mulți iranieni ca o promisiune de sprijin, însă ulterior Trump ar fi declarat că o intervenție militară nu este avută în vedere. În același timp, președintele american ar fi afirmat că regimul de la Teheran ar fi acceptat să oprească execuțiile și uciderea protestatarilor.

În fața Casei Albe, iranieni-americani adunați sâmbătă au vorbit despre un sentiment puternic de trădare, după ce mesajele inițiale ale lui Trump au alimentat speranțe, iar apoi poziția s-a schimbat.

Opozanți iranieni se declară și susținători ai Ucrainei, argumentând că lipsa unor consecințe ferme pentru Iran, inclusiv în legătură cu sprijinul acordat Rusiei, ar fi încurajat regimul de la Teheran. Este redată ideea că același regim care ar ajuta Rusia în război ar reprima și propriul popor.

Alte declarații merg în aceeași direcție și susțin că reacțiile timide ale Occidentului în alte conflicte ar fi transmis un semnal periculos, iar când dictatorii nu sunt sancționați în exterior, represiunea s-ar intensifica în interior.

Mulți dintre cei prezenți la protestele din Washington sunt descriși ca persoane cu ani de exil în spate, cu familii destrămate și condamnări în lipsă, iar cererea lor ar fi una clară, schimbarea regimului.

Protestele au fost înăbușite, iar pe străzi ar fi revenit liniștea, inclusiv în Teheran, însă cu o prezență numeroasă a poliției antirevoltă. O evaluare israeliană ar fi constatat că amploarea protestelor ar fi scăzut vizibil, pe fondul folosirii tot mai frecvente a muniției reale și a întreruperii accesului la internet.

Mai mulți oficiali ai serviciilor secrete israeliene sunt descriși ca ajungând la concluzia că valul actual de proteste ar fi fost înăbușit de regim.

Nu toți iranienii din exil cred că poziția oscilantă a lui Trump ar însemna abandon. Unii ar considera că această alternare ar fi o strategie menită să deruteze regimul de la Teheran, în timp ce alții ar fi sceptici și ar avertiza că fiecare zi de ezitare ar costa vieți.

Israelul și mai multe națiuni arabe l-au îndemnat pe Donald Trump să nu atace Iranul. Un oficial american de rang înalt a afirmat că multe state din Golf se tem că un atac ar destabiliza regiunea și le-ar pune în pericol reputația de centre sigure pentru afaceri și turism.