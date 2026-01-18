Experții consideră că incapacitatea Europei de a răspunde la ambițiile teritoriale americane evidențiază un deficit geopolitic semnificativ, așa cum a subliniat Peter Mandelson, fost ambasador al Marii Britanii în SUA și fost comisar european, referindu-se la „impotența geopolitică crescândă a Europei”.

Acțiunea lui Donald Trump, similară cu intervenția forțelor speciale americane în Venezuela, demonstrează hotărârea administrației americane de a domina regiuni strategice din emisfera vestică, potrivit unui articol publicat de Financial Times.

„Impotența geopolitică crescândă a Europei în lume devine o problemă, iar histrionismul legat de Groenlanda confirmă această realitate brutală”, a scris Mandelson, potrivit sursei menționate.

Anna Wieslander, directoarea pentru Europa de Nord a Atlantic Council, a avertizat că, dacă SUA ar folosi forța pentru a anexa Groenlanda, esența Articolului 5 și a apărării colective din cadrul NATO ar fi compromisă. Mette Frederiksen, premierul Danemarcei, a atras atenția că președintele american ar trebui luat în serios în ceea ce privește intențiile sale privind Groenlanda.

„Acțiunea privind Venezuela ilustrează hotărârea administrației Trump de a domina emisfera vestică – din care Groenlanda face parte geografic. Dacă ar veni cea mai întunecată oră și Statele Unite ar folosi forța militară pentru a anexa Groenlanda, esența Articolului 5 și a apărării colective în cadrul NATO și-ar pierde sensul”, a spus Anna Wieslander.

John Mearsheimer, profesor de istorie la Universitatea din Chicago, a subliniat că NATO s-ar putea transforma într-o „umbră” dacă ar avea loc o invazie a Groenlandei și a pus în legătură această situație cu evoluțiile din Ucraina, avertizând că alianța ar putea fi practic distrusă.

„Ai putea argumenta că, dacă asociezi ceea ce se întâmplă în Ucraina cu o posibilă invazie a Groenlandei, s-ar putea argumenta că ar putea fi o combinație fatală, dublă, care practic ar ruina alianța. NATO ar fi o umbră a sa. Practic, ar fi distrusă”, a avertizat Mearsheimer.

Totuși, profesorul de afaceri internaționale Konstantinos Filis de la Colegiul American din Grecia a remarcat că prioritățile liderilor europeni au fost, până acum, orientate spre apărarea Ucrainei și menținerea implicării americane, chiar dacă aceasta doar câștigă timp. Expertul Keir Giles de la Chatham House a susținut că presiunea, coerciția, șantajul sau activitățile subversive directe și indirecte ar putea fi primele mișcări ale lui Trump în Groenlanda și că o invazie ar face jocul Rusiei în Ucraina.

„Însă europenii doar câștigă timp. Lăudarea lui Trump, dar și lauda de sine europeană, au fost un element al strategiei noastre din ultimul an, lăsându-i pe observatori să spere, dar nu să aibă pe deplin încredere, că un alt element al strategiei este pregătirea urgentă pentru ruptura finală cu Statele Unite. Ideea că puterile mai mari pot avea mână liberă în ceea ce consideră a fi propria lor curte este foarte pe gustul Rusiei. Invadarea Groenlandei ar echivala cu a oferi Moscovei cel mai mare cadou pe care l-a oferit administrației Trump până acum”, a punctat și Keir Giles, expert în Eurasia la Chatham House.

Unii membri ai administrației Trump au propus alternative mai puțin directe, precum un Pact de Liberă Asociere cu Groenlanda, care ar oferi drepturi militare exclusive Statelor Unite în schimbul finanțării și accesului comercial.

De asemenea, Trump ia în considerare posibilitatea de a oferi oamenilor din Groenlanda sume între 10.000 și 100.000 de dolari pe cap de locuitor pentru a se alătura Statelor Unite. Marco Rubio a declarat că se va întâlni cu reprezentanții guvernului danez, însă nu ia în calcul opțiuni militare împotriva Groenlandei, precizând că fiecare președinte își rezervă dreptul de a folosi forța dacă identifică o amenințare la securitatea națională.

„Dacă Trump continuă să amenințe sau să constrângă Groenlanda și Danemarca, liderii europeni ar trebui să facă ceea ce a făcut prim-ministrul danez Mette Frederiksen săptămâna aceasta, respectiv să avertizeze că acest lucru ar însemna, pur și simplu, moartea NATO”, se mai arată în articolul publicat de Financial Times.

John Mearsheimer a mai menționat că antecedentele lui Trump – atacarea Iranului, Nigeriei și Venezuelei – sporesc riscul unei acțiuni militare în Groenlanda, având în vedere tiparul său de a folosi forța atunci când costurile sunt reduse și riscurile minime.

„Ai putea argumenta că, dacă asociezi ceea ce se întâmplă în Ucraina cu o posibilă invazie a Groenlandei, s-ar putea argumenta că ar putea fi o combinație fatală, dublă, care practic ar ruina alianța. NATO ar fi o umbră a sa. Practic, ar fi distrusă”, avertizează Mearsheimer.

În contrast, Konstantinos Filis a afirmat că Trump ar putea urmări consolidarea autonomiei Groenlandei și stimularea dialogului direct cu SUA, fără a recurge la forță. Liderul partidului Naleraq din Groenlanda, Pele Broberg, a susținut că Danemarca ar trebui să permită insulei să negocieze direct cu SUA.

În acest context, Europa se află într-o poziție vulnerabilă, lipsită de mijloace reale de a împiedica o eventuală acțiune americană. Jean-Marie Guéhenno, fost subsecretar general al ONU și diplomat francez, a subliniat că Europa rămâne la mila bunăvoinței americane, iar Groenlanda, fiind mai ușor de controlat decât Venezuela, ar putea fi preluată fără ca Danemarca sau Uniunea Europeană să aibă mijloace de reacție eficiente.

„Fie că este vorba de protecția datelor, inteligența artificială sau actualizările de software, inclusiv pentru apărare, Europa rămâne la mila bunăvoinței americane. Și dacă, mâine, în numele securității naționale, SUA ar decide să cucerească Groenlanda, un teritoriu mult mai ușor de controlat decât Venezuela, nici Danemarca, nici UE nu ar avea mijloacele să o oprească”, a scris Jean-Marie Guéhenno într-un articol din Le Monde.

Până în prezent, nu există nicio strategie europeană clară pentru descurajarea confiscării, constrângerii sau mituirii Groenlandei de către SUA. Liderii europeni au adoptat în mare parte o politică de „rugăminți strategice” adresate lui Trump pentru a proteja interesul major al apărării Ucrainei, dar șansele de a aplica represalii economice sau militare sunt considerate reduse.