Potrivit agenţiei TASS, Kirill Dmitriev a făcut referire directă la preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cerând retragerea celor 13 soldaţi desfăşuraţi pe insulă. Oficialul rus a mai afirmat că SUA ar putea reacţiona prin majorarea tarifelor vamale cu câte 1% pentru fiecare soldat european aflat în Groenlanda, sugerând că prezenţa militară europeană ar putea avea consecinţe economice directe asupra relaţiilor comerciale transatlantice.

Anterior, preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, au avertizat că noile tarife anunţate de președintele american Donald Trump pentru importurile provenite din opt state europene ar putea submina relaţiile dintre Europa şi Statele Unite şi ar risca să declanşeze o spirală de deteriorare a acestora.

„Draga Ursula «Pfizer» von der Leyen, nu-l provoca pe Daddy! Retrage cei 13 soldaţi trimişi în Groenlanda”, a scris Dmitriev pe X.

În contextul nemulţumirilor exprimate de administraţia americană faţă de viitoarele exerciţii militare ale ţărilor europene în Groenlanda, cei doi lideri europeni au subliniat că exerciţiul danez a fost coordonat în prealabil şi desfăşurat împreună cu aliaţii, fiind justificat de necesitatea consolidării securităţii în regiunea arctică şi neavând caracter de ameninţare.

Donald Trump a anunţat că intenţionează să impună taxe vamale de 10% pentru importurile din Marea Britanie, Germania, Danemarca, Ţările de Jos, Norvegia, Finlanda, Franţa şi Suedia. Aceste taxe ar urma să rămână în vigoare până la atingerea unor acorduri privind achiziţia completă şi totală a Groenlandei de către Washington. Preşedintele american a precizat că măsura va intra în vigoare la 1 februarie, iar începând cu 1 iunie nivelul taxelor va creşte la 25%.

Totodată, Donald Trump a criticat intenţia Europei de a trimite forţe militare în Groenlanda, descriind această iniţiativă drept un joc foarte periculos. El a subliniat că deţinerea Groenlandei este necesară pentru consolidarea securităţii naţionale a Statelor Unite.

Uniunea Europeană a convocat o reuniune de urgență la nivel diplomatic, după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a amenințat cu introducerea unor taxe vamale majorate pentru aliații europeni, condiționând eliminarea acestora de un acord prin care Washingtonul să poată cumpăra Groenlanda. În acest context tensionat, ambasadorii celor 27 de state membre ale UE se vor reuni duminică pentru a discuta situația și posibilele reacții ale blocului comunitar.

Cipru, statul care deține președinția rotativă a Uniunii Europene pentru o perioadă de șase luni, a anunțat sâmbătă seara convocarea reuniunii de urgență pentru ziua de duminică, informația fiind transmisă de agenția Reuters. Diplomații europeni au precizat că întâlnirea este programată să înceapă la ora 16:00 GMT.

Amenințarea vine după ce Donald Trump a reiterat, sâmbătă, intenția de a impune noi taxe vamale, care ar putea ajunge până la 25%, asupra produselor provenite din opt țări europene. Măsura ar urma să rămână în vigoare până la realizarea vânzării totale a Groenlandei către Statele Unite, potrivit poziției exprimate de liderul de la Casa Albă.

Trump a anunțat că, începând cu 1 februarie, Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda vor fi vizate de o suprataxă de 10% aplicată mărfurilor exportate către Statele Unite.

„Începând de la 1 februarie, Danemarcei, Norvegiei, Suediei, Franţei, Germaniei, Regatului Unit, Olandei şi Finlandei li se vor aplica o suprataxă de 10% mărfurilor trimise în Statele Unite”, a notat Trump în social media.

Această decizie a amplificat îngrijorările la nivelul Uniunii Europene, determinând convocarea rapidă a reuniunii de urgență pentru coordonarea unui răspuns comun.

