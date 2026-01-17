Președintele Statelor Unite, Donald Trump, afirmă că începând cu 1 februarie 2026 mai multe țări europene vor fi vizate de tarife vamale de 10% pentru bunurile exportate către SUA. În mesajul publicat pe Truth Social, Trump spune că măsura este justificată de faptul că aceste state nu ar sprijini solicitările sale legate de Groenlanda.

Lista țărilor menționate include Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda. Conform poziției exprimate de Trump, tarifele ar urma să fie aplicate importurilor din aceste state către piața americană.

În postarea sa, Donald Trump susține că Statele Unite ar fi sprijinit ani la rând Danemarca și țările Uniunii Europene prin faptul că nu le-ar fi perceput tarife vamale sau alte forme de compensare. El afirmă că, în opinia sa, a venit momentul ca Danemarca să ofere ceva în schimb.

Trump își construiește argumentația în jurul ideii că Groenlanda ar fi importantă pentru securitatea națională a SUA și pentru stabilitatea globală. În același timp, el invocă interesul Chinei și al Rusiei pentru Groenlanda și susține că Danemarca nu ar avea capacitatea de a gestiona o astfel de presiune.

Tot în același mesaj, Trump afirmă că Danemarca ar avea un nivel redus de protecție în zonă și susține că doar SUA ar putea gestiona situația eficient. El mai spune că mai multe dintre țările europene enumerate ar fi călătorit în Groenlanda, iar scopurile acestor vizite ar fi neclare.

„Am subvenționat Danemarca și toate țările Uniunii Europene, precum și altele, timp de mulți ani, nepercepându-le tarife vamale sau alte forme de remunerare. Acum, după secole, este timpul ca Danemarca să dea înapoi – pacea mondială este în joc! China și Rusia vor Groenlanda, iar Danemarca nu poate face nimic în privința asta. În prezent, au două sănii trase de câini ca protecție, una adăugată recent. Doar Statele Unite ale Americii, sub PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP, pot juca în acest joc, și cu mare succes! Nimeni nu va atinge această bucată sacră de pământ, mai ales că securitatea națională a Statelor Unite și a lumii în general este în joc. Pe lângă toate celelalte, Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda au călătorit în Groenlanda, în scopuri necunoscute”, anunță Donald Trump printr-o postare pe Truth Social.

În același context, este menționată o declarație făcută de Stephen Miller, adjunctul șefului de cabinet al lui Donald Trump, într-un interviu la Fox News. Miller ar fi spus că președintele american nu ar urma să renunțe la planurile sale privind Groenlanda, chiar dacă există opoziție internațională față de această direcție.

Potrivit relatării, Miller a afirmat că Danemarca este o țară mică din punct de vedere economic și militar și că nu ar putea apăra Groenlanda. El a susținut și că, în logica sa, un teritoriu poate fi controlat doar dacă poate fi apărat, invocând interpretări istorice legate de controlul teritorial.

În același mesaj, oficialul american ar fi repetat ideea că Danemarca nu ar avea capacitatea de a proteja Groenlanda, insistând asupra dimensiunii mari a insulei comparativ cu resursele statului danez.