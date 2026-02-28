Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 2,09 dolari, echivalentul unui avans de aproximativ 3%, ajungând la 72,84 dolari pe baril. În același timp, contractele pentru West Texas Intermediate (WTI) au urcat cu 2,33 dolari, respectiv circa 3,6%, până la nivelul de 67,54 dolari pe baril. Ambele repere de referință au atins cele mai ridicate cotații din ultimele luni și au consemnat creșteri săptămânale de 1,6% pentru Brent și 1,7% pentru WTI.

Piața petrolului este dominată de incertitudine, iar teama investitorilor împinge prețurile în sus, a explicat Tamas Varga, analist în cadrul PVM. Investitorii sunt îngrijorați de posibilitatea eșuării negocierilor și de riscul unei intervenții militare a Statele Unite împotriva Iran.

Cotațiile au avansat joi cu peste un dolar pe baril, după apariția informațiilor potrivit cărora negocierile indirecte desfășurate la Geneva au intrat în impas, din cauza solicitării Washingtonului ca Teheranul să renunțe complet la îmbogățirea uraniului. Ulterior, prețurile s-au mai temperat, după ce mediatorul din Oman a anunțat progrese și a confirmat reluarea discuțiilor săptămâna viitoare, la nivel tehnic, la Viena.

Analiștii consideră că o soluție diplomatică rămâne posibilă, însă nu exclud scenariul unor acțiuni militare. Donald Trump a avertizat pe 19 februarie că Iranul are la dispoziție 10–15 zile pentru a ajunge la un acord, în caz contrar urmând „lucruri foarte rele”.

Primele de risc geopolitic incluse în prețul petrolului sunt evaluate la 8–10 dolari pe baril, pe fondul temerilor legate de o eventuală blocare a Strâmtoarea Hormuz, rută prin care tranzitează aproximativ 20% din fluxul global de țiței.

Pentru a limita impactul unui posibil șoc al ofertei, Abu Dhabi intenționează să majoreze exporturile de țiței Murban în aprilie, în timp ce Arabia Saudită ar putea scumpi livrările către Asia, pe fondul cererii în creștere din India, care caută alternative la petrolul rusesc.

În același timp, surse din OPEC+ susțin că grupul ar putea analiza o creștere a producției cu 137.000 de barili pe zi în luna aprilie, după suspendarea majorărilor planificate pentru primul trimestru.