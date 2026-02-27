Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald J. Trump, a sugerat vineri, într‑un comentariu surprinzător făcut presei la Casa Albă, că Washingtonul ar putea urmări o „preluare prietenoasă” a controlului asupra Cubei, pe fondul unei situații economice extrem de precare și a dialogurilor informale cu lideri cubanezi, potrivit surselor internaționale de presă.

„Nu au nimic în acest moment, dar vorbesc cu noi şi poate vom avea o preluare prietenoasă de control asupra Cubei. Am putea ajunge la o preluare prietenoasă de control asupra Cubei după mulţi, mulţi ani”, a declarat preşedintele american presei la Casa Albă înainte de a pleca în Texas pentru un miting.

Trump a afirmat că guvernul de la Havana „se află într‑o situație gravă”, fără resurse financiare, petrol sau alimente, și a sugerat că Statele Unite ar putea interveni — într‑o manieră descrisă ca „prietenoasă” — pentru a ajuta la transformarea insulei. El a adăugat că această opțiune ar putea avea un impact pozitiv în special pentru cubanezii care trăiesc în exil în SUA și doresc să se întoarcă acasă.

„De mic am auzit vorbindu-se despre Cuba. Toată lumea dorea o schimbare şi pot vedea că acest lucru se întâmplă”, a spus preşedintele Trump, adăugând că secretarul de stat Marco Rubio „se ocupă de asta”.

Trump nu a oferit detalii concrete despre ce ar însemna legal sau practic o astfel de „preluare prietenoasă”, iar reperele diplomatice tradiționale sugerează că ar fi, în mod normal, o formulă vagă pentru o schimbare de regim sau o influențare substanțială a politicii interne cubaneze.

„După cum ştiţi, nu au bani, nu au petrol, nu au mâncare. Iar în acest moment este o naţiune cu probleme serioase şi doresc ajutorul nostru”, a declarat el.

Cuba traversează una dintre cele mai severe crize economice din ultimele decenii, accentuată de penuria de combustibil după întreruperea aproape totală a importurilor de petrol din Venezuela — principalul partener energetic al insulei — și de blocada impusă de administrația Trump. Aceasta a dus la rații de energie extrem de reduse, pene de curent prelungite și dificultăți majore în aprovizionarea populației cu alimente și medicamente.

Pe plan umanitar, oficiali cubanezi avertizează că sectorul sănătății și serviciile de bază sunt afectate semnificativ din cauza lipsei de combustibil, ceea ce ar putea transforma criza într‑una pe scară largă dacă situația nu se detensionează.

Secretarul de Stat american, Marco Rubio, este indicat de Trump ca fiind implicat „la un nivel înalt” în discuțiile cu părți influente din Cuba. Deși Havana nu a confirmat oficial existența unor negocieri directe cu guvernul SUA, apar semnale privind întâlniri cu figuri politice influente, cum ar fi Raul Guillermo Rodriguez Castro, nepotul fostului lider cubanez Raúl Castro.

Partea cubaneză, pentru propria sa parte, respinge orice ingerință externă și insistă asupra suveranității naționale, calificând presiunile ca fiind o tactică de „îngenunchiere” a insulei.

Tensiunile dintre cele două state au escaladat după un schimb de focuri în largul apelor teritoriale cubaneze, în care forțele de coastă cubaneze au ucis patru persoane de pe o ambarcațiune înregistrată în Florida. Havana susține că cei de la bord ar fi încercat să se infiltreze pe insulă, în timp ce oficialii americani au promis o anchetă proprie.