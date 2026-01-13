Donald Trump a transmis pe rețelele de socializare că noul tarif „intră în vigoare imediat”, fără a preciza însă ce presupune exact noțiunea de „a face afaceri” cu Iranul. În prezent, China este principalul partener comercial al Teheranului, urmată de Irak, Emiratele Arabe Unite, Turcia și India.

Anunțul privind noul tarif a venit după ce Donald Trump a avertizat că Statele Unite ar putea recurge la intervenție militară în cazul în care regimul de la Teheran va ucide protestatari. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat luni că opțiunile militare, inclusiv loviturile aeriene, rămân „pe masă”.

„Orice ţară care face afaceri cu Republica Islamică Iran va plăti un tarif de 25% pentru toate afacerile realizate cu Statele Unite ale Americii”, a scris Trump luni pe Truth Social. „Acest ordin este definitiv şi concludent”, a adăugat el.

Casa Albă nu a oferit detalii suplimentare privind noile tarife, inclusiv despre importurile sau țările care ar urma să fie cel mai afectate de această măsură.

Scăderea dramatică a valorii monedei iraniene, rialul, la sfârșitul lunii decembrie a provocat valuri de proteste care s-au transformat într-o criză de legitimitate pentru liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

Agenția Human Rights Activist News Agency (HRANA), cu sediul în SUA, a confirmat moartea a aproape 500 de protestatari și 48 de membri ai forțelor de securitate, deși surse citate de BBC susțin că numărul real ar putea fi mult mai mare. Alte mii de persoane au fost arestate, însă restricțiile de acces la internet începând de joi seara au îngreunat obținerea și verificarea informațiilor.

BBC și majoritatea organizațiilor internaționale de știri nu pot transmite date din interiorul Iranului. Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că ar putea interveni și a declarat duminică că oficialii iranieni l-au contactat „pentru a negocia”, adăugând că „s-ar putea să fie necesar să acționăm înainte de o întâlnire”.

Sancțiunile internaționale impuse programului nuclear iranian, combinate cu corupția și proasta gestionare economică, au slăbit grav economia țării. Pe 28 decembrie, comercianții din Teheran au ieșit în stradă pentru a protesta față de scăderea bruscă a valorii rialului în raport cu dolarul american pe piața liberă.