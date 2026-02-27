SUA au decis să reducă temporar prezența diplomatică în Israel, autorizând plecarea personalului guvernamental neesențial și a familiilor acestora, în contextul deteriorării rapide a situației de securitate din regiune.

Ambasada americană la Ierusalim a transmis că cetățenii trebuie să analizeze posibilitatea de a părăsi țara cât timp există opțiuni de transport disponibile.

„Se recomandă să luaţi în considerare părăsirea Israelului cât timp sunt disponibile zboruri comerciale”, se arată în mesajul oficial.

Instituția a precizat că măsurile de securitate pot fi înăsprite fără avertisment, inclusiv prin limitarea deplasărilor în anumite zone sensibile.

„Din cauza incidentelor de securitate recente şi fără notificare prealabilă, ambasada poate, de asemenea, restricţiona sau interzice temporar călătoriile angajaţilor guvernamentali şi ale familiilor acestora în anumite zone din Israel, inclusiv Oraşul Vechi din Ierusalim şi Cisiordania”.

Reprezentanții diplomatici nu au oferit detalii suplimentare privind natura exactă a riscurilor care au dus la această decizie, subliniind că este vorba despre o plecare autorizată, care le permite celor vizați să decidă dacă rămân sau părăsesc teritoriul israelian.

Decizia SUA privind evacuarea personalului din Israel este parte a unui context regional mult mai tensionat, marcat de mișcări militare și declarații dure între Washington și Teheran.

În ultimele zile, autoritățile americane au luat măsuri similare și în alte state din regiune, inclusiv în Liban, unde o parte a personalului diplomatic a fost deja retrasă. În același timp, SUA au desfășurat forțe militare importante în Orientul Mijlociu, inclusiv portavionul USS Gerald R. Ford, poziționat în apropierea coastelor israeliene.

Această mobilizare are loc în paralel cu eșecul negocierilor privind programul nuclear iranian, ultima rundă de discuții încheindu-se fără progrese. Blocajul diplomatic amplifică temerile privind o escaladare militară.

Iranul a transmis avertismente clare în cazul unei acțiuni militare împotriva sa, amenințând că va lovi bazele americane din regiune dacă este atacat.

Relațiile dintre Iran și Israel rămân extrem de tensionate, după confruntarea directă de 12 zile din iunie anul trecut, ceea ce crește riscul unei escaladări rapide.

SUA au emis și o serie de recomandări ferme pentru cetățenii americani aflați în Israel și în zonele învecinate, în contextul riscurilor ridicate de securitate.

Ambasada a subliniat că restricțiile de deplasare pot fi introduse fără preaviz, în funcție de evoluția situației din teren.

„Ca răspuns la incidente de securitate şi fără preaviz, Ambasada Statelor Unite poate restricţiona sau interzice angajaţilor guvernului american şi membrilor familiilor acestora să se deplaseze în anumite zone din Israel, în Ierusalimul de Est şi în Cisiordania. Persoanelor vizate li se recomandă să ia în considerare părăsirea Israelului atât timp cât sunt disponibile zboruri comerciale”.

Autoritățile americane avertizează că deplasările în anumite zone din regiune implică riscuri majore de securitate și trebuie evitate. Cetățenii sunt sfătuiți să nu călătorească în Fâșia Gaza, „din cauza terorismului şi conflictelor armate”, precum și în perimetrul de aproximativ 11,3 kilometri de la marginea acesteia.

De asemenea, sunt descurajate deplasările în nordul Israelului, pe o rază de circa 4 kilometri de granițele cu Libanul și Siria, „din cauza prezenţei şi activităţii militare continue”. Restricțiile vizează și zona de frontieră cu Egiptul, pe o distanță de aproximativ 2,4 kilometri, cu excepția punctului de trecere Taba, care rămâne deschis.

Pe fondul acestor evoluții, mai multe state au început să adopte măsuri similare, retrăgând personal neesențial și recomandând cetățenilor să evite deplasările în regiune, în contextul tensiunilor tot mai accentuate dintre SUA și Iran.