Adresându-se poporului iranian, Donald Trump a declarat că „ora libertății voastre a sosit” și i-a avertizat că „bombele vor cădea peste tot”.

„Când vom termina, preluați controlul asupra guvernului vostru, va fi al vostru”, adaugă el. „Aceasta va fi, probabil, singura voastră șansă pentru generații întregi. De mulți ani, ați cerut ajutorul Americii, dar nu l-ați primit niciodată. Niciun președinte nu a fost dispus să facă ceea ce sunt dispus să fac eu în această seară.”

Donald Trump le-a transmis membrilor Gărzii Revoluționare, forțelor armate și poliției iraniene să depună armele, promițând tratament corect și imunitate completă, avertizând că altfel se vor confrunta cu moartea sigură. În același timp, el a adresat un mesaj poporului iranian, spunând că „ora libertății se apropie”.

„Membrilor Gărzii Revoluționare, forțelor armate și poliției le spun: depuneți armele și veți fi tratați corect, cu imunitate totală, sau veți avea de înfruntat o moarte sigură”, a spus el. „Rămâneți în siguranță, nu ieșiți din case, este foarte periculos afară. Bombe cad peste tot”.

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a anunțat că Israelul și Statele Unite au lansat o operațiune comună împotriva Iranului, pe care a caracterizat-o drept un demers destinat eliminării „amenințării existențiale” reprezentate de regimul considerat terorist de la Teheran. Într-un mesaj către cetățeni, el a precizat că acțiunea urmărește împiedicarea Iranului să obțină arme nucleare.

„Frații și surorile mele, cetățeni ai Israelului, cu puțin timp în urmă, Israelul și Statele Unite au demarat o operațiune pentru a elimina amenințarea existențială reprezentată de regimul terorist din Iran”, a afirmat acesta.

Netanyahu și-a exprimat recunoștința față de președintele SUA, Donald Trump, pentru „leadershipul său istoric” și a acuzat regimul de la Teheran că, de decenii, răspândește mesaje ostile împotriva Israelului și Statelor Unite.

„Acest regim terorist ucigaș nu trebuie să fie înarmat cu arme nucleare care i-ar permite să amenințe întreaga umanitate”, a adăugat el.

În același mesaj, premierul israelian a adresat un apel către poporul iranian, afirmând că operațiunea comună ar putea „crea condițiile” pentru ca iranienii „să-și preia destinul în propriile mâini”. El a menționat diverse comunități etnice din Iran – persanii, kurzii, azerii, baluchii și ahwazii – îndemnându-le „să se elibereze de tiranie” și „să construiască un Iran liber și pașnic”. În paralel, Netanyahu le-a cerut israelienilor să respecte instrucțiunile autorităților.