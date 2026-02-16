Potrivit CBS News, președintele american Donald Trump l-ar fi asigurat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, în cadrul unei întâlniri desfășurate la Mar-a-Lago la finalul anului 2025, că Statele Unite ar putea susține Israelul dacă tratativele nucleare cu Iranul nu conduc la un acord. Informația a fost confirmată de două surse familiarizate cu discuțiile.

Semnalul transmis de liderul de la Casa Albă este interpretat de analiști ca o dublă mișcare: presiune asupra Teheranului în negocierile nucleare și reafirmare a angajamentului de securitate față de Israel. Chiar dacă nu există o poziție oficială publică detaliată, contextul sugerează că Washingtonul ia în calcul opțiuni mai ferme în eventualitatea unui eșec diplomatic.

În ultimii ani, programul de rachete balistice al Iranului a devenit un punct major de fricțiune între Iran, Israel și aliații occidentali, fiind considerat de Tel Aviv o amenințare directă la adresa securității naționale.

CBS News relatează că oficiali din Pentagon și din comunitatea de informații au început evaluări privind formele posibile de sprijin pentru Israel. Potrivit sursei citate, accentul discuțiilor s-a mutat de la întrebarea „dacă Israelul va acționa” la „cum ar putea SUA contribui”.

Printre scenariile analizate s-ar număra:

-sprijin logistic și de realimentare în aer,

-partajarea informațiilor operative,

-coordonare defensivă regională pentru limitarea represaliilor.

Un obstacol critic rămâne accesul aerian. Deocamdată, nu este clar ce state ar permite survolul sau operațiuni asociate unui eventual atac. Iordania, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au declarat public că nu vor autoriza utilizarea spațiului lor aerian pentru astfel de misiuni.

Această poziționare limitează opțiunile tactice și complică planificarea militară, în special în ceea ce privește realimentarea avioanelor și rutele de acces.

În contrast cu semnalele de întărire militară, Teheranul a transmis mesaje de deschidere diplomatică. Ministrul adjunct de externe Majid Takht-Ravanchi a afirmat într-un interviu acordat BBC că Iranul este dispus să facă ajustări privind stocurile de uraniu puternic îmbogățit, condiționat de ridicarea sancțiunilor americane.

Declarația sugerează că negocierile rămân active, iar ambele părți încearcă să evite o escaladare militară directă.

În această săptămână, SUA au trimis în regiune un al doilea portavion, USS Gerald R. Ford, împreună cu grupul său de luptă. Mișcarea este percepută ca un semnal de descurajare și de pregătire pentru eventuale evoluții imprevizibile.

Prezența navală extinsă oferă Washingtonului flexibilitate strategică, inclusiv capacitatea de reacție rapidă în cazul unei deteriorări a situației de securitate.

Administrația Trump continuă dialogul nuclear cu Iranul, iar săptămâna viitoare sunt programate noi discuții la Geneva. Runda este considerată crucială pentru menținerea canalelor diplomatice deschise.

Diplomați occidentali citați de presa internațională avertizează că fereastra de oportunitate pentru un acord rămâne fragilă, în timp ce presiunile politice interne și externe cresc de ambele părți.