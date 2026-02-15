Marcel Ciolacu a reacționat dur după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora România ar fi înregistrat două trimestre de recesiune în 2024, susținând că o asemenea situație nu s-a mai produs în istoria țării. Fostul premier a afirmat că anunțul tardiv afectează credibilitatea României în fața instituțiilor financiare internaționale.

„Nu s-a întâmplat niciodată în istoria României – şi cred că în organismele financiare cred că stau şi râd – să vii după 2 ani de zile să spui că România a mai fost în recesiune două trimestre, în 2024”, a afirmat, duminică seară, la Antena 3, fostul premier PSD Marcel Ciolacu.

În continuarea intervenției sale, Marcel Ciolacu a ironizat ideea că România ar fi traversat o recesiune fără ca autoritățile sau populația să fie conștiente de acest fapt, susținând că o asemenea situație ar fi absurdă din punct de vedere economic și administrativ.

„A venit domnul Bolojan şi are douã trimestre negative dupã toate asa zisele reforme. Cum poţi? Spune-ţi-mi şi mie, suntem normali la cap? Noi suntem primul stat din lume care a trecut prin recesiune fără să ne dăm seama? Noi am fost în recesiune acum 2 ani şi nu ne-am dat seama”, a declarat Marcel Ciolacu.

Fostul șef al Executivului a acuzat actualul Guvern că ar fi recurs la artificii contabile pentru a prezenta o reducere a deficitului bugetar, susținând că, în realitate, situația finanțelor publice nu diferă de cea din perioada mandatului său.

„Dar cum au scăzut deficitul? Dacă nu făceau acea şmecherie contabilicească, granturile le treceau în loc de împrumuturi, domnul Bolojan avea deficitul pe care l-am avut eu, cu toate măsurile”, a afirmat fostul premier.

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, România a intrat în recesiune tehnică după ce Produsul Intern Brut din trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% față de trimestrul III 2025. Este al doilea trimestru consecutiv de scădere economică, după ce și în trimestrul III din 2025 PIB-ul a scăzut cu 0,2% comparativ cu trimestrul II.

Premierul Ilie Bolojan a susținut că această evoluție era previzibilă și că reprezintă o consecință a schimbării modelului economic. El a explicat că România a început tranziția de la un model bazat pe consum și deficit către unul fundamentat pe investiții, productivitate și disciplină bugetară.

„În mod normal, un asemenea stimul fiscal ar fi trebuit să genereze o creştere mult mai puternică. Acest lucru nu s-a întâmplat. Mai mult, în prima parte a anului 2024 a fost, potrivit INS, recesiune tehnică, cu scăderi de -0,4% în primele două trimestre ale anului. De ce? Pentru că o parte importantă a banilor cheltuiţi în 2024 a fost orientată către consum curent, cheltuieli rigide şi compensarea unor presiuni sociale şi inflaţioniste, nu către dezvoltarea reală a economiei. Iar consumul puternic a venit din tot mai multe importuri. Inflaţia ridicată a absorbit o parte importantă din acest impuls fiscal puternic”, explică premierul.

În replică, Marcel Ciolacu a susținut că datele economice aferente anului 2024 ar fi fost modificate pentru a transforma o creștere economică modestă într-o recesiune, acuzând că această interpretare ar urmări să diminueze impactul evoluțiilor negative din actualul mandat.

Ulterior, Marcel Ciolacu a invocat datele publicate de Eurostat, afirmând că acestea ar contrazice „propaganda lui Bolojan” și ar indica faptul că economia României a intrat în declin abia în trimestrul al IV-lea din 2025.

Marcel Ciolacu a abordat și subiectul politicii externe, referindu-se la participarea președintelui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace de la Washington, programat pentru 19 februarie, unde România are statut de observator.

Fostul premier a declarat că decizia șefului statului este una justificată, în contextul actual de securitate regională și internațională, și a subliniat importanța relației strategice cu Statele Unite.

„E o decizie corectă. Eu aș fi decis din prima zi că trebuie să mergem în Statele Unite, să stăm la aceeași masă cu președintele Trump, din cauza unui lucru foarte simplu. Securitatea României depinde de parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii. Vârful de tehnologie, de capabilități militare le deține Statele Unite ale Americii. Iar în contextul actual cu conflictul în Ucraina, conflictul în Orient, cel mai solid partener al României este Statele Unite ale Americii din punct de vedere al securității României. Cine spune altceva, înseamnă că trăiește pe altă planetă. Foarte bine că președintele merge în Statele Unite”, a spus fostul premier.

Întrebat ce a stat la baza deciziei președintelui, Marcel Ciolacu a indicat că informațiile primite la nivel instituțional au fost decisive.

„Cred că informațiile pe care le-a primit președintele, reale, în ceea ce privește parteneriatul strategic cu Statele Unite”, a explicat acesta.

De asemenea, Marcel Ciolacu a respins ideea existenței unui conflict de poziționare între Uniunea Europeană și Statele Unite în ceea ce privește România, subliniind că țara și-a menținut constant statutul de partener loial în ambele relații.