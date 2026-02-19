Potrivit surselor citate de CNN, Donald Trump a argumentat în privat atât în favoarea, cât şi împotriva unei acţiuni militare şi s-a consultat cu aliaţii şi consilierii săi pentru a stabili cea mai bună linie de acţiune. Publicația menționată notează că nu este clar dacă va lua o decizie până la sfârşitul săptămânii, întrucât liderul de la Casa Albă petrece mult timp analizând această opţiune.

Negociatorii iranieni şi americani au făcut schimb de note timp de trei ore şi jumătate marţi, în cadrul negocierilor indirecte desfăşurate la Geneva, însă discuţiile s-au încheiat fără o rezoluţie clară. Principalul negociator iranian a anunţat că ambele părţi au convenit asupra unui set de principii directoare, în timp ce un oficial american a subliniat că mai sunt numeroase detalii de discutat.

„Petrece mult timp gândindu-se la asta”, a spus o sursă citată de CNN.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat miercuri că se aşteaptă ca Iranul să ofere mai multe detalii privind poziţia sa de negociere în următoarele două săptămâni, fără a preciza dacă Trump va amâna o eventuală acţiune militară în acest interval.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, este aşteptat să se deplaseze în Israel pe 28 februarie pentru a se întâlni cu premierul Benjamin Netanyahu şi pentru a-l informa cu privire la negocierile cu Iranul, potrivit unui oficial al Departamentului de Stat.

Karoline Leavitt a evitat să stabilească termene în numele preşedintelui şi a arătat că, deşi diplomaţia rămâne prima opţiune, acţiunea militară este în continuare luată în calcul. Ea a menţionat că există numeroase argumente care ar putea justifica un atac împotriva Iranului şi că Trump se bazează în principal pe recomandările echipei sale de securitate naţională.

„Nu voi stabili termene limită în numele preşedintelui Statelor Unite. (…) Diplomaţia este întotdeauna prima sa opţiune. (…) Există multe motive şi argumente care ar putea justifica un atac împotriva Iranului”, a spus Leavitt.

Portavionul USS Gerald Ford, considerat cel mai avansat grup de portavioane din arsenalul american, ar putea ajunge în regiune încă din acest weekend, după alte mobilizări militare recente. De asemenea, resurse ale Forţelor Aeriene ale SUA staţionate în Regatul Unit, inclusiv avioane de realimentare şi avioane de vânătoare, sunt repoziţionate mai aproape de Orientul Mijlociu.

La rândul său, Iranul îşi consolidează mai multe instalaţii nucleare, utilizând beton şi cantităţi mari de pământ pentru a îngropa situri cheie, potrivit imaginilor satelitare şi analizelor realizate de Institutul pentru Ştiinţă şi Securitate Internaţională.

O serie de evenimente ar putea influenţa momentul ales pentru o eventuală acţiune militară. Jocurile Olimpice de iarnă, considerate un moment de unitate globală, se încheie duminică, iar unii oficiali europeni apreciază că este puţin probabil ca un atac să aibă loc înainte de această dată.

În acelaşi timp, miercuri a început Ramadanul. Oficialii din ţări aliate ale SUA din Orientul Mijlociu, care au făcut lobby împotriva unui atac din cauza temerilor privind destabilizarea regională, consideră că o intervenţie militară în timpul lunii sfinte musulmane ar transmite un semnal negativ.

Marţi, Trump va susţine discursul anual privind starea naţiunii, iar consilierii săi estimează că acesta va marca începutul mesajului său axat pe problemele interne, în perspectiva alegerilor pentru Congres de la jumătatea mandatului prezidenţial.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a avertizat miercuri că orice atac al Statelor Unite asupra Iranului ar putea avea consecințe serioase și a făcut apel la reținere. Șeful diplomației de la Moscova a pledat pentru un compromis care să permită Iranului să desfășoare un program nuclear exclusiv pașnic.

Într-un interviu acordat publicației Al Arabiya și citat de Reuters, Lavrov a afirmat că eventualele consecințe ale unui atac nu ar fi favorabile și a amintit că au existat deja lovituri asupra unor situri nucleare iraniene aflate sub controlul Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Potrivit acestuia, au existat riscuri reale de incident nuclear.

„Consecințele nu sunt bune. Au existat deja atacuri asupra Iranului asupra unor situri nucleare aflate sub controlul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Din câte putem aprecia, au existat riscuri reale de incident nuclear. Urmăresc cu atenție reacțiile din regiune din partea țărilor arabe, a monarhiilor din Golf. Nimeni nu își dorește o escaladare a tensiunii. Toată lumea înțelege că este vorba de o joacă cu focul”, a declarat Lavrov într-un interviu acordat publicației Al-Arabiya.

Lavrov a precizat că urmărește atent reacțiile din regiune, inclusiv pozițiile țărilor arabe și ale monarhiilor din Golf, și a subliniat că nimeni nu își dorește o escaladare a tensiunilor. În opinia sa, toți actorii regionali înțeleg că o astfel de evoluție ar echivala cu o joacă periculoasă cu focul.

Declarațiile oficialului rus vin la scurt timp după discuțiile purtate la Geneva între reprezentanți americani și iranieni, menite să evite escaladarea tensiunilor dintre Washington și Teheran. În urma acestor contacte s-a ajuns la un acord-cadru asupra principiilor care ar putea sta la baza unei viitoare înțelegeri.

Statele Unite solicită Iranului să renunțe la programul său nuclear, în timp ce Teheranul respinge ferm acuzațiile potrivit cărora ar urmări dezvoltarea armamentului nuclear.

Potrivit șefului diplomației ruse, statele arabe cer în mod clar reținere și identificarea unui acord care să nu încalce drepturile legitime ale Iranului și să garanteze caracterul pur pașnic al programului său de îmbogățire a uraniului.