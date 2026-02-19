Președintele României, Nicușor Dan, a luat cuvântul, în urmă cu câteva minute, în cadrul Consiliului pentru Pace de la Washington, unde i-a transmis liderului american, Donald Trump, că România este pregătită să se implice activ în procesul de reconstrucție a Fâșiei Gaza.

Șeful statului a subliniat că țara noastră poate contribui atât prin misiuni umanitare, cât și prin expertiză instituțională și tehnică.

În intervenția sa, președintele a mulțumit pentru organizarea reuniunii și pentru rolul asumat de partea americană în promovarea unui plan de pace pentru Fâșia Gaza, pe care l-a caracterizat drept unul amplu și stabil.

El a apreciat, de asemenea, eforturile diplomatice depuse în alte regiuni ale lumii, arătând că pacea, stabilitatea și prosperitatea reprezintă obiective comune pentru comunitatea internațională.

„În primul rând, domnule președinte Trump, vă mulțumesc pentru organizarea acestei întâlniri foarte importante și vă mulțumesc pentru implicarea și leadershipul dumneavoastră în planul de pace pentru Gaza, un plan de pace care a fost cuprinzător și stabil, precum și pentru eforturile și rezultatele obținute în alte părți ale lumii. Cred că toată lumea își dorește pace, stabilitate și prosperitate în Gaza, dar întrebarea este cum acționăm pentru acest lucru, iar de aceea această întâlnire și acest format sunt importante”, a afirmat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a explicat că România poate crește numărul zborurilor umanitare pentru evacuarea copiilor bolnavi din Gaza, astfel încât aceștia să fie tratați în spitalele din România. Potrivit acestuia, autoritățile române au derulat deja astfel de acțiuni și pot ajunge la aproximativ 4.000 de copii și tot atâția membri ai familiilor lor.

În plus, președintele a arătat că România dispune de expertiză solidă în domeniul intervențiilor de urgență, inclusiv în ceea ce privește serviciile de ambulanță și pompieri, și poate contribui la reconstruirea acestor sisteme, precum și la donarea de echipamente necesare.

Șeful statului a menționat și componenta educațională, subliniind că România oferă deja burse pentru studenți palestinieni și este pregătită să extindă acest program, dar și să sprijine reabilitarea școlilor din Gaza.

Totodată, el a evidențiat experiența României în reconstrucția instituțiilor fundamentale, precum poliția, justiția și administrația publică, precizând că experți și formatori români pot contribui la consolidarea acestora.

Președintele a adăugat că relațiile tradițional bune ale României atât cu poporul evreu, cât și cu cel palestinian, pot facilita acest demers.

„Ce poate face România? În primul rând, pe plan umanitar, putem crește numărul de zboruri pentru a evacua copiii bolnavi și a-i trata în spitalele din România. Am făcut deja acest lucru și putem ajunge la 4.000 de copii și 4.000 de membri ai familiilor lor. În al doilea rând, avem expertiză solidă în sistemele de intervenție de urgență, precum ambulanța și pompierii, și putem ajuta la reconstruirea acestui sistem și la donarea de echipamente. În al treilea rând, oferim deja burse pentru studenți palestinieni și putem extinde programul, precum și să ajutăm la reconstruirea și reabilitarea școlilor din Gaza. În al patrulea rând, și cred că cel mai important, avem de asemenea expertiză în reconstrucția instituțiilor, precum poliția, justiția și administrația publică. Am făcut acest lucru și în alte părți ale lumii, deci avem experiență. Putem contribui cu experți și formatori. De asemenea, este important de spus că avem în mod tradițional relații bune atât cu poporul evreu, cât și cu poporul palestinian, ceea ce va ajuta. Vă puteți baza pe noi. Mulțumesc!”, a încheiat Nicușor Dan.

Vezi mai jos discursul președintelui României.

Vezi mai jos și transmisia completă live de la eveniment.