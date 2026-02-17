Șeful statului a explicat că aderarea ca membru cu drepturi depline nu este, deocamdată, posibilă, din cauza unor prevederi incompatibile cu angajamentele internaționale deja asumate de România.

”În primul rând, Carta şi calitatea de membru şi asta e o discuţie care va mai dura pentru că această organizaţie are o cartă pe care au semnat-o deja statele care au devenit membre şi în această cartă sunt prevederi care sunt în contradiţie cu angajamente internaţionale pe care România şi le-a luat. De exemplu, membrii acestei organizaţii îşi propun împreună să dispună sancţiuni. Dar România are obligaţie faţă de Uniunea Europeană în ceea ce priveşte sancţiunile pe care le-ar putea dispune faţă de o ţară sau faţă de un operator economic. Şi atunci, evident că suntem oameni seriosi, nu putem semna încălcându-ne o obligaţie pe care ne-am asumat-o deja”, a declarat președintele la Radio România Actualități (RRA).

Potrivit acestuia, discuțiile privind cadrul juridic sunt în desfășurare și vor continua.

Nicușor Dan a precizat că România a solicitat clarificări suplimentare din partea organizatorilor americani înainte de a accepta invitația.

”După ce am primit invitaţia de a participa la această şedinţă, la primă întâlnire, am solicitat alte tipuri de clarificări (…) şi, după câteva zile de discuţii cu partea americană, am stabilit ce înseamnă să fii observator la această reuniune şi, deci, credem că e în interesul României să participăm în această calitate de observatori”, a afirmat președintele.

El a subliniat că acest statut permite României să participe la dialog fără a fi obligată să aplice deciziile adoptate.

Președintele a explicat semnificația concretă a rolului de observator:

”Această calitate înseamnă să ai un cuvânt de spus acolo, să contribui în direcţia în care merge această organizaţie”.

Totodată, Nicușor Dan a arătat că hotărârile Comitetului pentru Pace nu sunt obligatorii pentru statele care nu sunt membre.

”Deciziile acestui comitet nu sunt opozabile. Pentru anumite decizii pe care membrii le iau, pot să spui că această decizie nu o susţinem, nu o punem în practică”.

Șeful statului a confirmat că agenda primei întâlniri vizează exclusiv situația din Fâșia Gaza.

”Chestiunile internaţionale sunt toate într-o mai strânsă sau mai largă legătură. (…) Participăm la această iniţiativă, iniţiată de Statele Unite, care îşi propune în momentul acesta să stabilizeze o zonă, Orientul Mijlociu, care este importantă în economia globală”.

Președintele a menționat că discuțiile vor analiza pașii concreți necesari în teren:

”Mergem la o discuţie care să vadă care sunt paşii în teren următori, fie că vorbim de umanitar, fie că vorbim de forţele interioare de poliţie, fie că vorbim într-un context ulterior de forţe internaţionale de menţinere a păcii”.

Nicușor Dan a reiterat interesul României pentru menținerea parteneriatului strategic cu Statele Unite:

”Suntem foarte interesaţi de a ne menţine legătura privilegiată cu Statele Unite ale Americii, care este un pilon important de securitate pentru România”.

Întrebat dacă vor avea loc discuții bilaterale oficiale în marja vizitei, președintele a precizat: