Vizita șefului statului român vine într-o perioadă în care relațiile dintre Statele Unite și Uniunea Europeană traversează o etapă de recalibrare. Războiul din Ucraina, evoluțiile din Orientul Mijlociu și schimbările de priorități la Washington au accentuat presiunea asupra capitalelor europene.

În acest context, fiecare gest diplomatic capătă o semnificație aparte, iar participarea României la reuniunea Consiliului pentru Pace este interpretată ca un semnal strategic.

Analistul de politică externă Ștefan Popescu consideră că prezența României la Washington, chiar și în statut de observator, reprezintă o opțiune adecvată.

„Nu știm pentru moment să fie o gândire strategică, dar știm că participarea președintelui României chiar în calitate de observator la prima reuniune a Consiliului Păcii este o decizie corectă”, a declarat acesta într-un interviu pentru EVZ

Statutul de observator permite României să fie prezentă în cercul de discuții fără asumarea imediată a unor angajamente ferme – o formulă utilizată anterior și de alte state europene.

Ștefan Popescu amintește că o abordare similară a fost adoptată și de Italia.

„Sigur că această decizie a fost mult facilitată de exemplul oferit de Italia, Giorgia Meloni venind cu această soluție de țară cu statut observator”, a explicat analistul.

În opinia sa, această opțiune reflectă o strategie de prudență diplomatică, care permite evaluarea direcției inițiativei fără expunere politică imediată.

Analistul avertizează însă că simpla participare la reuniune nu garantează beneficii diplomatice.

„Pentru ca această participare să nu fie o simplă bifarea unui eveniment și să ofere impresia partenerilor americani că România încearcă să tragă de timp, trebuie să fim conștienți că așteptările Statelor Unite ale Americii nu au legătură numai cu o eventuală implicare a României sau o susținere politică pe dosarul Gaza”, a subliniat Popescu.

Potrivit acestuia, agenda Washingtonului depășește dosarul Orientului Mijlociu și include teme strategice precum Ucraina și relația cu Federația Rusă.

În ultimii ani, România a fost considerată un pilon important pe flancul estic al NATO, oferind sprijin logistic și politic pentru Ucraina și contribuind la consolidarea prezenței aliate în regiune.

Totuși, în actualul context politic de la Washington, spune analistul, nu este suficientă doar poziționarea generală, ci și capacitatea de aliniere la prioritățile administrației americane.

Ștefan Popescu atrage atenția asupra acumulării unor semnale care ar fi influențat decizia Bucureștiului.

„Trebuie să ne dorim ca în spatele deciziei președintelui Nicușor Dan să existe o adevărată gândire strategică, nu doar o reacție la semnale care au venit și s-au acumulat din partea Statelor Unite ale Americii”, a afirmat acesta.

Unul dintre aceste semnale ar fi, potrivit analistului:„citarea excesivă a României în raportul preliminar al Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților”.

Documentul ar fi reflectat, în opinia sa, anumite percepții critice existente în cercuri republicane apropiate administrației Donald Trump.

Analistul a invocat și un episod petrecut la Washington, descris ca fiind relevant din punct de vedere simbolic, referitor la participarea ministrei Oana Țoiu la o reuniune dedicată minereurilor critice.

În evaluarea sa, astfel de situații pot influența percepția partenerilor externi, chiar dacă nu generează consecințe oficiale imediate.

Ștefan Popescu insistă că relația strategică România – SUA nu poate fi redusă la un singur dosar.

„Așteptările Statelor Unite ale Americii nu au legătură numai cu o eventuală implicare a României sau o susținere politică pe dosarul Gaza”.

Pentru Washington, prioritare rămân Ucraina, securitatea europeană și raportarea la Federația Rusă, într-un context în care Europa caută formule proprii de dialog și echilibru geopolitic.

Analistul a comentat și dinamica internă a diplomației române:

„N-am spus poziționare sau altceva, doar agitație. Cred că acest cuvânt descrie cel mai bine situația de acolo”.

Potrivit acestuia, România are nevoie de coerență între Președinție și Ministerul Afacerilor Externe, mai ales într-un moment în care Washingtonul transmite mesaje ferme către aliații europeni.

Un test de maturitate strategică

În esență, participarea lui Nicușor Dan la Washington este interpretată ca un test diplomatic major: capacitatea României de a construi o relație directă cu noua administrație americană și de a depăși eventualele suspiciuni.

„Trebuie să ne dorim ca în spatele deciziei să existe o adevărată gândire strategică”, a concluzionat Ștefan Popescu.

