În intervenția sa televizată, Cristian Diaconescu a explicat că România urmează să fie prezentă la Washington, unde Nicușor Dan va avea statut de observator în cadrul Consiliului Păcii. Potrivit fostului șef al diplomației, inițiativa este conectată la evoluțiile internaționale privind situația din Fâșia Gaza și la mecanismele de cooperare generate în jurul acestui dosar.

Diaconescu a arătat că există deja un aport implementat în ceea ce privește sprijinul acordat regiunii, iar prezența României trebuie înțeleasă în cheia dialogului diplomatic și a calibrării poziționării externe.

Referindu-se la reticențele unor state europene față de participarea în acest format, diplomatul a punctat:

„față de acest subiect trebuie să gândim nu că suntem stat mic, stat mare sau stat care este deștept dacă se aliniază, ci stat inteligent din punct de vedere al propriilor interese, chiar dacă la un moment dat nu coincid așteptările”.

Cristian Diaconescu a susținut utilitatea unei întâlniri directe între liderul român și președintele SUA. În opinia sa, agenda ar trebui să includă teme concrete și domenii de interes comun:

„un proiect solid care într-adevăr să concretizeze domeniile, direcțiile la care și România și SUA sunt interesate”.

Diplomatul consideră că o astfel de bilaterală ar putea consolida dialogul strategic și ar oferi claritate asupra rolului României în cadrul inițiativei.

Cristian Diaconescu a oferit și detalii despre cadrul juridic internațional care a precedat apariția Consiliului Păcii: