România, invitată la Washington în contextul Consiliului Păcii
În intervenția sa televizată, Cristian Diaconescu a explicat că România urmează să fie prezentă la Washington, unde Nicușor Dan va avea statut de observator în cadrul Consiliului Păcii. Potrivit fostului șef al diplomației, inițiativa este conectată la evoluțiile internaționale privind situația din Fâșia Gaza și la mecanismele de cooperare generate în jurul acestui dosar.
Diaconescu a arătat că există deja un aport implementat în ceea ce privește sprijinul acordat regiunii, iar prezența României trebuie înțeleasă în cheia dialogului diplomatic și a calibrării poziționării externe.
Referindu-se la reticențele unor state europene față de participarea în acest format, diplomatul a punctat:
„față de acest subiect trebuie să gândim nu că suntem stat mic, stat mare sau stat care este deștept dacă se aliniază, ci stat inteligent din punct de vedere al propriilor interese, chiar dacă la un moment dat nu coincid așteptările”.
Propunere de bilaterală Nicușor Dan – Donald Trump
Cristian Diaconescu a susținut utilitatea unei întâlniri directe între liderul român și președintele SUA. În opinia sa, agenda ar trebui să includă teme concrete și domenii de interes comun:
„un proiect solid care într-adevăr să concretizeze domeniile, direcțiile la care și România și SUA sunt interesate”.
Diplomatul consideră că o astfel de bilaterală ar putea consolida dialogul strategic și ar oferi claritate asupra rolului României în cadrul inițiativei.
Context internațional: rezoluția Consiliului de Securitate privind Gaza
Cristian Diaconescu a oferit și detalii despre cadrul juridic internațional care a precedat apariția Consiliului Păcii:
„Să înțelegem un pic contextul pentru a trage o concluzie. În noiembrie 2025 a fost aprobată o rezoluție a Consiliului de Securitate, doar cu două abțineri – Federația Rusă și China – privind un proces în 20 de puncte în legătură cu reconstrucția și administrarea Fâșiei Gaza. Rezoluția a fost introdusă spre aprobare în Consiliul de securitate de SUA. Statele Unite au rămas titular al acestei decizii. Ulterior, președintele Trump a anunțat – și la Davos a și luat semnăturile pe care și le-a dorit – în legătură cu acest Consiliu al Păcii legat de implementarea acestei rezoluții a Consiliului de Securitate, dar nu numai, adăugând crizei Gaza și alte elemente în context. Și de aici a apărut discuția.
Așa cum corect a menționat președintele Nicușor Dan, în legătură cu ceea ce se întâmplă în Gaza mergem la Washington. Eu cel puțin așa am auzit exprimându-se. Deci, din acest punct de vedere există mandat conform dreptului internațional privind o coaliție de voință, așa cum funcționează și în legătură cu Ucraina, legat de această desfășurare.”
