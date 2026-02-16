În debutul discuției din podcast, Robert Turcescu a prezentat conținutul unei analize publicate de Silviu Predoiu și preluate de Adrian Năstase pe blogul său, care vizează participarea României la Consiliul Păcii de la Washington în calitate de observator.

Turcescu a citat din analiza respectivă, unde este criticată decizia autorităților române:

„Domnule, după o analiză cu ghilimele, da, aprofundată, atent, cântărită și probabil însoțită de mai multe momente de reflecție strategică, Nicușor Dan a decis că România va merge la prima reunie a Consiliului Păcii de la Washington. Nu ca participant, nu ca inițiator, nu ca actor relevant, ci ca observator. Un rol perfect pentru o țară care pare că și a transformat ezitarea în doctrină de politică externă. România nu mai ia poziții, observă, nu mai conduce inițiativă, asistă, nu mai deranjează pe nimeni, încearcă să împace pe toată lumea. Reușim performanța rară de a-i irita pe toți. Suntem observatori la viața internațională, observatori la ceea ce se întâmplă în propria țară și din ce în ce mai des observatori în propriile noastre vieți”, spune Turcescu.

Tot în cadrul podcastului, Robert Turcescu a redat și observațiile formulate de Adrian Năstase privind aspectele procedurale ale Consiliului.

„În cartea Consiliului pentru pace, deci în documentul de înființare, dacă vreți, al acestui consiliu, în capitolul doi, calitatea de membru sunt prevăzute doar două categorii de membri. A: membrii pe trei ani cu mandat reînnoibil la decizia președintelui Trump și B: membri permanenți fără limită de timp, cei care contribuie cu peste 1 miliard de dolari. Nu e prevăzută calitatea de observator. În aceste condiții, se va redacta o anexă la cartă pe care s-o semneze și membrii inițiali? Și o altă întrebare, președintele Dan va semna și el documentul inițial care nu prevede statutul de observator? În carte se prevede că fiecare stat membru are un vot. Probabil că statele observator vor avea dreptul doar să observe”, a precizat acesta.

Invitat în podcast, Adrian Severin a comentat atât analiza de fond, cât și observațiile procedurale, afirmând că problema esențială nu este forma juridică, ci semnificația politică a poziției adoptate de România.

„Da. Sigur, domnul Predoiu pune problema de fond și așa este. Domnul Năstase se joacă cu procedurile. Dar în dezastru care este, sigur că toate acele considerații procedurale ale domnului Năstase sunt corecte, dar într-o lume normală în care președintele SUA nu spune că nu-i pasă de dreptul internațional. Nici cei de la Bruxelles nu spun că pot să meargă înainte încălcând toate tratatele. Deci, dar e un detaliu. Sigur ne jucăm cu formele. Conținutul însă este cel pe care îl spunea domnul Predoiu că noi suntem un observator la propriile noastre vieți. Aici este la propriul nostru al propriului nostru destin”, a spus Severin.

În continuarea intervenției sale din podcast, Adrian Severin a insistat că statutul de observator nu oferă României nicio pârghie reală de influență și a sugerat că această poziție transmite un semnal de vulnerabilitate.

„Și eu spuneam sigur că nu există acest statut de observator. Am apucat să spun și eu lucrul acesta, dar până la urmă, bă, domnul Trump, repet, pe dânsul nu-l interesează nici Organizația Națiunilor Unite, nici Carta ONU, ce o să l intereseze acel minim protocol pentru consiliu. Dânsul va spune foarte bine, veniți aici observator și exact ce spune și domnul Năstase, adică observatorul observă, nu că de aia îl cheamă, adică se uită și tace din gură”, a continuat fostul ministru.

Adrian Severin a continuat într-un registru critic, afirmând că o asemenea poziționare este insuficientă pentru interesele României și a comparat situația cu prezența marilor puteri pe scena internațională.

„Știți că marii actori excelează în rolurile mute, nu în rolurile celelalte. Așa că cine știe, s-ar putea măcar de un premiu Oscar să ne iasă dacă nu de altceva. Dar da, însă mereu această atitudine este mult prea puțin pentru interesele noastre și dacă să spunem Rusia și ar putea permite sau China și-ar putea permite, domnule, vin acolo și observ și Da, dar când a intrat în sufragerie s-a umplut camera. Nu mai e loc pentru membri. Știți când se așează China pe scaun, nu mai e loc pentru alți membri”, a mai spus el.

În finalul intervenției, fostul ministru a apreciat că imaginea transmisă în exterior ar putea afecta credibilitatea României.