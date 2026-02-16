În culisele puterii de la București, s-ar fi desfășurat în ultimele zile o confruntare tensionată privind participarea președintelui Nicușor Dan la Consiliul de Pace de la Washington.

Șeful statului ar fi fost supus unor presiuni intense să refuze invitația, însă a ales să ignore aceste recomandări și să participe, decizie interpretată ca un moment decisiv pentru poziția României în relația cu Statele Unite, susține Dan Andronic într-un material publicat de EVZ.ro.

Editorialul descrie atmosfera tensionată din interiorul instituțiilor-cheie ale statului, afirmând că, în spatele ușilor închise de la Palatul Cotroceni și Palatul Victoria, ar fi avut loc o dezbatere intensă privind oportunitatea participării președintelui la reuniunea internațională.

Dan Andronic susține că informațiile sale din interiorul sistemului indică faptul că Nicușor Dan ar fi fost supus unor presiuni considerabile pentru a nu merge la Washington.

Mai mulți consilieri, analiști și comentatori ar fi avertizat că o asemenea participare ar putea fi riscantă, sugerând că președintele nu ar fi suficient pregătit pentru o confruntare diplomatică directă cu lideri politici de prim rang. Aceștia ar fi recomandat invocarea unei agende interne încărcate sau alte justificări pentru a evita deplasarea.

În opinia lui Dan Andronic, decizia președintelui de a ignora aceste sfaturi și de a participa la reuniune reprezintă un moment important de afirmare a autonomiei sale politice și strategice. Această alegere ar fi evitat un posibil eșec diplomatic, care ar fi putut afecta relația României cu partenerii săi strategici.

„Decizia lui Nicușor Dan de a ignora acest cor al bocitoarelor și de a se urca în avionul spre Washington este, poate, primul său gest de maturitate strategică reală”, scrie Dan Andronic.

Editorialul subliniază că liderii politici internaționali, în special cei din Statele Unite, acordă o importanță majoră prezenței fizice la astfel de reuniuni și interpretează absențele drept semnale politice semnificative. În acest context, refuzul invitației ar fi putut fi perceput drept o lipsă de interes sau angajament.

„Să nu ne amăgim cu apă rece. Donald Trump nu este un lider răbdător și niciun fan al nuanțelor diplomatice europene. Pentru Trump, lumea se împarte simplu: cei care sunt la masă și cei care sunt în meniu. Un refuz din partea României, în acest moment critic, ar fi fost o sinucidere curată. La Casa Albă, sub actuala administrație, o invitație refuzată este o ușă închisă definitiv”, continuă Dan Andronic.

Jurnalistul afirmă că relația dintre România și Statele Unite nu traversează cea mai favorabilă perioadă, invocând existența unor tensiuni, ezitări și o lipsă de coerență la nivelul dialogului politic de rang înalt. Anumite decizii politice recente de la București ar fi contribuit la fragilizarea acestei relații, iar participarea la reuniunea de la Washington ar putea reprezenta o oportunitate de reconfirmare a parteneriatului strategic.

Potrivit editorialului, absența României ar fi transmis un semnal negativ și ar fi alimentat percepția că Bucureștiul nu este dispus să își asume un rol activ în problemele internaționale. Autorul consideră că simpla prezență a președintelui la reuniune ar putea contribui la menținerea României în cercul statelor implicate în procesele decizionale majore.

„Să fim cinstiți și să spunem lucrurilor pe nume: Parteneriatul Strategic cu SUA nu traversează cea mai roz perioadă. Avem restanțe, avem ezitări, avem o lipsă de chimie la nivel înalt moștenită din mandatele anterioare. Avem niște alegeri anulate care sunt date ca exemplu de fiecare dată în bătălia dintre SUA și Europa. Absența României de la Consiliul de Pace ar fi fost, creștinește vorbind, bomboana pe coliva acestei relații. Ar fi transmis mesajul că Bucureștiul este un partener fricos, provincial, incapabil să-și asume responsabilități globale. Nicușor Dan a înțeles, probabil printr-un calcul rece, matematic, că riscul de a merge nepregătit este mare, dar riscul de a nu merge deloc este fatal. A ales, corect, răul cel mai mic. Prezența fizică acolo este singura garanție că dosarul României nu ajunge la coșul de gunoi al istoriei”, mai scrie Dan Andronic.

Editorialul insistă asupra faptului că România, ca stat situat pe flancul estic al NATO, are un interes strategic major în menținerea unei relații solide cu Statele Unite. Securitatea națională depinde într-o mare măsură de cooperarea militară și politică cu partenerii occidentali, în special cu Washingtonul.

Dan Andronic consideră că alegerea președintelui de a merge la Washington reflectă o abordare pragmatică și o înțelegere a mizelor geopolitice actuale. Editorialul sugerează că această decizie ar putea reprezenta un moment de maturizare politică pentru Nicușor Dan, demonstrând capacitatea acestuia de a lua decizii importante în condiții de presiune.

Autorul afirmă că, în opinia sa, președintele ar fi conștient de dificultățile pe care le implică participarea la o astfel de reuniune, inclusiv interacțiunea cu lideri politici considerați imprevizibili sau exigenți. Cu toate acestea, editorialul subliniază că prezența este preferabilă absenței, întrucât oferă României șansa de a-și face auzită vocea.

Dan Andronic susține că o eventuală absență ar fi fost interpretată ca o retragere din arena deciziilor internaționale, în timp ce participarea permite menținerea statutului de partener activ și implicat.

„Ceea ce „binevoitorii” nu au înțeles este că Nicușor Dan, cu toată stângăcia lui socială, are un instinct al supraviețuirii formidabil. O logică și tenacitate care îl scoate din multțime. Așa că a refuzat să fie președintele care scoate România de pe harta deciziilor. Va pleca la Washington știind că va fi greu, că Trump este vulcanic și imprevizibil. Dar va pleca. Și simplul fapt că a avut curajul să treacă peste sfaturile unui aparat birocratic încremenit în proiect arată că la Cotroceni, în sfârșit, cineva gândește cu propria minte. A ignorat cohorta de susținători neo-marxiști care va deveni din aliat, dușman. Într-o ecuație cu atâtea necunoscute, Președintele a scris singura ecuație valabilă: România nu își permite să refuze mâna întinsă de America”, arată Dan Andronic.

Citești chiar aici analiza completă.