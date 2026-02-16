În cadrul exercițiului, o echipă formată din 10 operatori de drone ucraineni a jucat rolul unei forțe defensive împotriva trupelor NATO, a relatat jurnalistul Dan Andronic în videoclipul publicat pe canalul său de YouTube. Aceștia au simulat distrugerea a 17 blindate și au lovit alte 30 de ținte într-o jumătate de zi.

Operațiunile au fost coordonate de mai multe unități ucrainene: brigada 412 „Nemesis”, echipaje de drone First Person View din brigada 427, reprezentanți ai legiunii internaționale, serviciul de informații al apărării și specialiști în sistemul de conștientizare situațională de tip delta, adică forțele speciale.

„Toată lumea a văzut știrea aia cu dronele ucrainiene care au distrus 13.000 de soldați NATO. Nu e chiar așa, dar nici nu-i departe de adevăr. În sensul în care, dacă citești comunicatul dat de forțele militare ucrainiene, care a apărut în presa din țara vecină, o să vezi că incidentul relatat inițial de Wall Street Journal vorbește despre un exercițiu care a avut loc în septembrie. Era un exercițiu, care acum a ieșit la iveală, o echipă ucrainiană a participat la niște manevre NATO, ei fiind de partea inamicului. Deci, au simulat distrugerea a mai multor blindate și au lovit foarte multe ținte, jucând rolul unei forțe care se apără, nu care atacă. Deci NATO ataca. N-au fost mulți. Vorbim de 10 operatori de drone ucrainieni, care într-o jumătate de zi au simulat distrugerea 17 blindate și au lovit încă 30 de alte ținte. Ucrainienii au explicat cum au desfășurat acest exercițiu. Am explicat și noi, am făcut un articol lung în Evenimentul Zilei pe tema asta, dar materialul ăsta e făcut pentru canalul de YouTube la care vă invit să vă abonați dacă vreți să ne vedem în fiecare dimineață pentru că cu TikTok-ul nu știu cât mai ține. Deci haideți să vedem ce forțe au folosit ucrainienii. Deci, echipa care se apăra, repet, a inclus operatori de drone din brigada 412 Nemesis, echipaje de drone First Person View din brigada 427, reprezentanți ai legiunii internaționale, a serviciului de informație al apărării și specialiști în sistemul de conștientizare situațională de tip delta, adică forțele speciale”, a explicat Dan Andronic.

Strategia adoptată de Ucraina a fost simplă și eficientă: minarea rutelor logistice și asigurarea unei acoperiri aeriene superioare, cu recunoaștere și identificarea precisă a țintelor. Trupele NATO, compuse din câteva mii de soldați, inclusiv o brigadă britanică și o divizie estoniană, nu au verificat drumurile pe care se deplasau blindatele, s-au mișcat în coloane mari și compacte, fără camuflaj, oferind ținte ideale pentru dronele ucrainene.

„Strategia ucrainenilor a fost foarte simplă. Au minat rutele logistice, au avut o acoperire aeriană superioară, deci atât din punct de vedere al recunoașterii inițiale, cât și a țintelor pe care le puteau lovi. Asta a fost cheia, de fapt. Forța NATO era compusă din câteva mii de soldați, inclusiv o brigadă britanică și o divizie estoniană. Repet, li s-au opus doar 10 operatori de drone și mai multe drone. O analiză strategică a arătat că trupele NATO au neglijat complet rutele logistice, nu au verificat de mine drumurile pe care se deplasau blindatele și mai mult s-au deplasat în coloane mari, compacte, deci oferind niște ținte ideale pentru roiurile de drone”, a subliniat jurnalistul.

Rezultatele exercițiului au demonstrat cât de mult s-a schimbat tehnologia pe câmpul de luptă și cât de importantă este adaptarea rapidă la noile tactici. Trupele NATO au avut ocazia să experimenteze efectele confruntării cu o simulare realistă, evidențiind necesitatea unei atenții sporite la logistică și metodele defensive.

„N-au folosit camuflaj. Așa că, ce să vă spun, din punctul ăsta de vedere, s-au dus ca porcul la tăiere. Deci n-au nicio intenție să se ascundă. Au plecat ca la vânătoare, de parcă se duceau pe stadion să vadă un meci de fotbal. N-a mers. N-a mers pentru că tehnologiile s-au schimbat fundamental și continuă să schimbe câmpul de luptă. D-aia a fost extrem de util dușul ăsta rece, pentru că au văzut și cei din NATO ce înseamnă să te confrunți cu experiența reală de luptă. Deci n-a fost o chestie spectaculoasă, totul a plecat din prostia trupelor NATO. Asta este explicația cea mai simplă”, a conchis Dan Andronic.

