În cadrul dialogului de pe canalul de YouTube „HAI România!”, Adrian Severin a susținut că organizarea unor reuniuni informale la nivel european are legătură directă cu încălcarea tratatelor constitutive ale Uniunii Europene.

Potrivit acestuia, problema nu este reprezentată de reuniunile informale în sine, ci de ceea ce se întâmplă în mod constant în gestionarea Uniunii, de activitatea Comisiei și de modul în care funcționează Consiliul European.

Fostul ministru a explicat că, potrivit tratatelor constitutive, Consiliul European este format din șefii executivelor naționale. În opinia sa, ar trebui să participe șefi de state care conduc efectiv executivul, nu președinți din republici parlamentare care nu au atribuții executive. El a subliniat că este nevoie de personalități naționale capabile să angajeze administrația propriei țări, nu de reprezentanți fără competențe executive.

Adrian Severin a arătat că rolul Consiliului European, conform tratatelor, este acela de a trata și discuta liniile mari, strategice, de dezvoltare ale Uniunii Europene.

În realitate, susține el, această instituție s-a transformat într-un organism care ia decizii de toate tipurile, concentrându-se mai puțin pe strategie și mai mult pe administrarea curentă a Uniunii. În acest mod, o parte a gestiunii UE ar fi fost sustrasă inclusiv de sub controlul Parlamentului European.

„Aceste reuniuni informale au loc pentru că tratatele constitutive ale Uniunii Europene sunt încălcate. Nu prin aceste reuniuni sunt încălcate, ci prin tot ce se întâmplă zilnic în gestiunea UE, prin tot cea ce face Comisia, prin faptul că acest Consiliu European care este format, potrivit tratatelor constitutive, din șefii executivelor naționale. Șefii de state care sunt șefi ai executivelor, nu șefii de state care sunt președinți în republici parlamentare. E nevoie acolo de personalități naționale care să angajeze administrația țării, nu unii care nu au niciun fel de atribuție executivă”, a explicat Adrian Severin.

El a punctat că Parlamentul European este cea mai democratică instituție a Uniunii, fiind ales direct de toți cetățenii statelor membre, iar diminuarea rolului său reprezintă un motiv serios de îngrijorare.

În continuare, fostul ministru de Externe a afirmat că CE și-ar fi asumat atribuții care nu îi revin potrivit tratatelor. Mai mult, el a susținut că aceste competențe ar fi exercitate în mod abuziv. În opinia sa, Consiliul ar fi preluat atribuțiile altor instituții, fără a le exercita însă conform acordului dintre statele membre care a stabilit competențele respective.

Astfel, ar interveni în domenii ce țin de competența altor instituții, aplicând atribuțiile în mod abuziv.

„Acest Consiliu European are atributul de a trata, de a discuta despre liniile mari, strategice, de dezvoltare a UE. Ori, dintr-o dată, el s-a transformat într-un fac totum. Acolo se iau deciziile de tot felul, mai puțin se vorbește de strategie în aceste consilii, cât se vorbește de administrarea curentă a Uniunii Europene, sustrasă astfel inclusiv de sub controlul Parlamentului European. Aici doare destul de tare. Acest Parlament European este, până la urmă, cea mai democratică instituție europeană, aleasă direct de absolut toți cetățenii Uniunii Europene”, a mai spus fostul ministru.

Adrian Severin a afirmat că întreaga politică a Uniunii Europene privind războiul din Ucraina s-ar desfășura în afara tratatelor constitutive ale Uniunii. În acest context, el consideră că întâlnirile informale sunt folosite pentru a reduce posibilitatea criticilor și pentru a limita acuzațiile potrivit cărora deciziile ar fi luate în afara competențelor stabilite prin tratate.

Fostul ministru a subliniat că tratatele constitutive ale Uniunii Europene sunt tratate de drept internațional, ceea ce presupune că toți semnatarii au o poziție și o putere egală, în baza principiului egalității suverane a statelor semnatare. În opinia sa, aceste tratate sunt încălcate, iar organizarea reuniunilor informale ar avea rolul de a restrânge spațiul în care pot fi formulate critici și de a diminua protestele față de ceea ce el a numit abuzuri.

„Acest Consiliu European și-a asumat atribuții care nu sunt ale lui. Aceste atribuții, care nu sunt ale lui, sunt exercitate în mod abuziv. El a luat atribuțiile altor instituții dar nici măcar pe acelea nu le exercită potrivit acordului dintre statele membre, un acord care a dat competențe instituțiilor respective. Intră pe domeniul lor de competență dar aplică atribuțiile respective abuziv. Toate această politică privind războiul din Ucraina este în afara tratatelor constitutive ale Uniunii. Tocmai de aceea avem nevoie de întâlniri informale, pentru ca să reducem posibilitatea de a fi criticate. pentru a reduce posibilitatea de a se spune: iată, oamenii ăștia decid în afara competențelor lor, în afara tratatelor, prin încălcarea tratatelor constitutive ale UE, care sunt tratate de drept internațional. Adică toți semnatarii au o poziție egală, o putere egală, acolo se aplică principiul de drept internațional al egalității suverane a semnatarilor. (…) Aceste tratate sunt încălcate și ca să se micșoreze spațiul în care criticile ar putea fi adresate și să se micșoreze protestele împotriva acestor abuzuri se spune: stați puțin, nu e consiliul ăla de care știți voi, ne întâlnim și noi”, a completat Adrian Severin.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.