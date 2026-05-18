Pedepse minime obligatorii pentru corupție din 2028. Uniunea Europeană a adoptat Directiva (UE) 2026/1021 privind combaterea corupției, un act legislativ care marchează una dintre cele mai importante reforme juridice din ultimele decenii.

Directiva introduce, pentru prima dată, standarde minime obligatorii privind infracțiunile de corupție și pedepsele aferente, aplicabile tuturor statelor membre, inclusiv României, cu termen de implementare până în iunie 2028.

Această reformă schimbă fundamental abordarea clasică: de la legislații naționale divergente la un cadru penal unitar la nivel european.

Conform directivei:

24 de luni pentru transpunerea în legislațiile naționale;

36 de luni pentru implementarea completă a mecanismelor de prevenție și evaluare a riscurilor.

Pentru România, acest calendar înseamnă adaptări majore în dreptul penal, instituțional și administrativ până în 2028.

„Directiva nu este o simplă declarație politică. Ea stabilește standarde minime obligatorii pentru definirea infracțiunilor de corupție, sancțiuni, prevenție, investigare, protecția avertizorilor de integritate și cooperare între statele membre. Uniunea Europeană spune clar că nu mai este suficient ca fiecare stat să aibă reguli foarte diferite, pentru că aceasta afectează statul de drept, democrația, economia și încrederea publică”, a explicat Cristi Danileț.

Categoria Faptă / formă juridică Descriere (sintetic) Infracțiuni de corupție Mita în sectorul public și privat Oferirea, promisiunea sau primirea de foloase necuvenite în relații publice sau private Infracțiuni de corupție Traficul de influență Intermedierea influenței asupra deciziilor unui funcționar pentru obținerea de avantaje Infracțiuni de corupție Deturnarea de fonduri Utilizarea ilegală a resurselor publice sau private în alte scopuri decât cele legale Infracțiuni de corupție Obstrucționarea justiției Împiedicarea anchetelor, proceselor sau executării actului de justiție Infracțiuni de corupție Exercitarea ilegală a funcțiilor publice Desfășurarea atribuțiilor unei funcții publice fără drept legal Infracțiuni de corupție Ascunderea produselor corupției Disimularea, transferul sau convertirea bunurilor provenite din fapte de corupție Infracțiuni de corupție Îmbogățirea ilicită Creșterea nejustificată a patrimoniului din activități ilegale de corupție Forme de răspundere penală Tentativa Încercarea de comitere a unei fapte de corupție, chiar dacă nu este consumată Forme de răspundere penală Complicitatea Sprijinirea sau facilitarea comiterii unei infracțiuni de corupție Forme de răspundere penală Instigarea Determinarea unei alte persoane să comită o infracțiune de corupție

Una dintre cele mai importante modificări este redefinirea extinsă a noțiunii de funcționar public.

„Noțiunea de funcționar public este largă. Nu sunt avuți în vedere doar funcționarii clasici, ci și persoanele care exercită funcții publice, inclusiv în instituții europene, organizații internaționale, instanțe internaționale, întreprinderi controlate de stat sau entități care prestează servicii publice. Arbitrii și jurații sunt asimilați funcționarilor publici. Orice persoană care deține o funcție legislativă la nivel național, regional sau local este asimilată funcționarului național”, a precizat Cristi Danileț.

Sunt incluși:

funcționari naționali, regionali și locali

personal din instituții europene și organizații internaționale

angajați ai companiilor de stat sau entităților care prestează servicii publice

arbitri și jurați

persoane cu funcții legislative la orice nivel

Această extindere crește semnificativ aria de aplicare a legislației anticorupție.

„Spre deosebire de actualul sistem, bazat pe reguli diferite de la o țară la alta, noul cadru introduce o definiție comună a corupției și sancțiuni minime obligatorii la nivel european. Actele de corupție nu mai pot fi interpretate local, iar statele care au tratat superficial fenomenul vor fi nevoite să își consolideze legislația și instituțiile. România are la dispoziție 24 de luni pentru transpunerea directivei în legislația națională și 36 luni pentru implementarea completă a mecanismelor de prevenire și evaluare a riscurilor”, a transmis Sindicatul Europol.

Cea mai importantă noutate este introducerea pedepsei minime obligatorii, care limitează autonomia statelor membre.

„Pentru prima dată, sunt definite și tratate la fel la nivel european activități precum mita în sectorul public și privat, traficul de influență, deturnarea de fonduri, obstrucționarea justiției, îmbogățirea din fapte de corupție, ascunderea bunurilor provenite din corupție și exercitarea ilegală a funcțiilor publice”, a transmis Sindicatul Europol.

Praguri minime stabilite:

mita în exercitarea atribuțiilor de serviciu → minimum 5 ani închisoare

deturnare de fonduri / îmbogățire ilicită / ascunderea produselor corupției → minimum 4 ani

trafic de influență / mita în sectorul privat → minimum 3 ani

Aceste praguri nu pot fi reduse prin legislație națională.

Directiva introduce răspundere penală extinsă pentru persoane juridice.

Companiile pot fi sancționate dacă:

beneficiază direct sau indirect de fapte de corupție

folosesc intermediari pentru a evita răspunderea

„Persoanele juridice pot răspunde sever. Companiile pot fi sancționate pentru infracțiuni de corupție comise în beneficiul lor. Amenzile pot ajunge, în anumite cazuri, până la 5% din cifra de afaceri mondială sau la un plafon alternativ de 40 de milioane de euro. Persoanelor juridice nu li se permite să evite răspunderea recurgând la intermediari, inclusiv la persoane juridice conexe”, a subliniat Cristi Danileț.

Sancțiuni posibile:

până la 5% din cifra de afaceri globală

sau până la 40 milioane de euro, ca alternativă maximă

Această măsură vizează în mod direct corupția corporativă și rețelele de influență economică.

„Directiva introduce pedepse minime obligatorii, ceea ce limitează posibilitatea statelor de a aplica sancțiuni mai blânde prin legislație națională. În unele cazuri, pedepsele pot ajunge până la 5 ani de închisoare, iar companiile implicate riscă amenzi de până la 5% din cifra de afaceri globală sau până la 40 de milioane de euro. Sancțiunile pentru firme vor fi mult mai dure decât în prezent, inclusiv prin amenzi proporționale cu cifra de afaceri globală”, a arătat Sindicatul Europol.

Directiva nu elimină imunitățile constituționale, dar impune un principiu esențial:

Protecția funcției publice nu poate bloca investigarea corupției. „Imunitatea nu trebuie să devină impunitate. Directiva recunoaște existența imunităților constituționale și parlamentare, dar cere statelor să asigure posibilitatea ridicării lor în cauzele de corupție. Ideea este simplă: protecția funcției publice nu trebuie transformată în protecția corupției. Protejarea nejustificată a unor persoane care dețin funcții publice de răspunderea pentru infracțiunile de corupție ar putea submina încrederea publică”, a explicat Cristi Danileț.

Statele membre trebuie să asigure:

proceduri eficiente pentru ridicarea imunității

mecanisme rapide în dosarele de corupție

echilibru între protecția instituțională și responsabilitatea penală

„România nu va mai putea adapta definițiile sau sancțiunile în funcție de contextul politic intern, totul fiind aliniat la standarde europene comune statelor membre. De la Bruxelles se transmite un mesaj foarte clar, respectiv că actele de corupție nu mai pot fi interpretate local”, a transmis Sindicatul Europol.

Categorie Măsură / actor Descriere sintetică Prevenție anticorupție Strategii naționale anticorupție Planuri coordonate la nivel național pentru reducerea riscurilor de corupție Prevenție anticorupție Evaluări periodice ale riscurilor Analize sistematice ale sectoarelor vulnerabile la corupție Prevenție anticorupție Reguli privind conflictul de interese Norme clare pentru prevenirea deciziilor influențate nelegal Prevenție anticorupție Reglementări pentru lobby și „uși turnante” Control asupra influenței între sectorul public și privat și rotația funcțiilor Prevenție anticorupție Transparența finanțării politice Publicarea și monitorizarea surselor de finanțare politică Prevenție anticorupție Protecția avertizorilor de integritate Mecanisme legale pentru protejarea persoanelor care raportează nereguli Actori recunoscuți Societatea civilă ONG-uri și organizații implicate în monitorizarea și semnalarea corupției Actori recunoscuți Jurnaliștii de investigație Presa de investigație cu rol în detectarea și expunerea cazurilor de corupție Actori recunoscuți Mediul academic Cercetare și analiză independentă privind fenomenele de corupție și prevenție

România dispune deja de instituții precum:

Direcția Națională Anticorupție (DNA)

Agenția Națională de Integritate (ANI)

Direcția Generală Anticorupție (DGA)

Totuși, noua directivă impune o schimbare de paradigmă: nu existența instituțiilor contează, ci eficiența demonstrabilă a acestora.

„Prevenirea devine obligație, nu ornament. Statele trebuie să aibă strategii naționale anticorupție, organisme specializate, evaluări de risc, formare pentru funcționari și magistrați, mecanisme de transparență, reguli privind conflictele de interese, declarațiile de avere, finanțarea politică, lobby-ul și fenomenul ușilor turnante. Directiva afirmă explicit rolul ONG-urilor, mediului academic, jurnaliștilor și jurnalismului de investigație în detectarea corupției și în apărarea statului de drept”, a arătat Cristi Danileț.

Evaluările viitoare vor viza:

independența instituțională

calitatea investigațiilor

statistici credibile

eficiența sancțiunilor

funcționarea reală a mecanismelor de prevenție

„Pentru România, această directivă nu înseamnă că sistemul penal trebuie regândit de la zero. Dar directiva va obliga la o verificare serioasă: sunt definițiile suficient de clare? Sunt sancțiunile eficiente? Sunt instituțiile anticorupție suficient de independente și bine finanțate? Sunt protejați real avertizorii de integritate? Avem date statistice credibile? Există prevenție sau doar reacție penală după scandal?”, a punctat Cristi Danileț.

Directiva (UE) 2026/1021 marchează trecerea la un sistem european unificat, în care:

definițiile infracțiunilor sunt identice

sancțiunile minime sunt obligatorii

prevenția devine obligație legală, nu recomandare

„Miza reală nu este doar pedepsirea corupților, ci reconstruirea unui sistem în care funcția publică să fie exercitată cu integritate, transparență și responsabilitate. Corupția nu fură doar bani, ci fură încredere, egalitate, competență și viitor”, a concluzionat Cristi Danileț.

Pentru statele membre, inclusiv România, perioada până în 2028 reprezintă o etapă de adaptare structurală profundă.