EXCLUSIV. Planul secret din spatele blocajului politic. „Ilie Bolojan vrea să guverneze interimar un an sau doi”

Situația politică incertă și absența unui Guvern cu puteri depline prelungesc o stare de incertitudine majoră. Această temă a fost analizată, miercuri, la podcastul difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România. Invitații realizatorului Robert Turcescu au fost Viorel Cataramă și Liviu Mihaiu, care au pus sub lupă jocurile de culise din spatele negocierilor eșuate.

Presiunea este pe Nicușor Dan, pentru că președintele trebuie să facă urgent o mișcare. În caz contrar, spune Viorel Cataramă, liderul de la Cotroceni ar putea să fie suspendat din funcție.

Negocierile oficiale lipsesc cu desăvârșire, iar spațiul public este inundat în acest moment doar de speculații și scenarii lansate pe surse politice. Lipsa de transparență adâncește o criză care durează deja de trei săptămâni și pentru care nu se întrevede o rezolvare rapidă.

„De la Cotroceni au fost lansate mai multe variante, nu numai Tomac, pentru că nimeni n-a declarat de la Cotroceni în mod oficial. Nici cu Tomac, nici cu fosta angajată a FMI-ului, nici cu nimeni. Sunt știri pe surse, toată lumea caută și navighează în ape tulburi, neînțelegând ce sunt. Domnul Nicușor Dan trebuie să înțeleagă că nu poate să o lungească la nesfârșit. Pentru că îl paște suspendarea. Pe această situație contează Ilie Bolojan, care a convins PNL-ul să fie în spatele lui pentru că va conduce interimar România un an sau doi. Una din explicațiile care e posibilă să fi fost. Uite că au trecut 21 de zile deja și noi nu avem niciun fel de perspectivă, absolut nimic”, a spus liberalul.

Menținerea actualului status-quo pare să convină anumitor tabere politice, chiar dacă Executivul actual are pârghii limitate. Această strategie de temporizare ar ascunde, în realitate, un calcul cinic de conservare a puterii fără asumarea unor responsabilități majore prin măsuri legislative de urgență.

„Și uite că ticăie, ticăie. Dar domnul Bolojan le-a explicat celor din PNL cu putere de decizie că ei vor rămâne la guvernare mult timp, interimar. Ce înseamnă să rămâi la guvernare interimar? Să tot spui că nu poți să faci nimic pentru că nu-i așa, nu ai puteri depline, nu poți să dai ordonanțe de guvern, nu poți să dai ordonanțe de urgență”, a mai afirmat Viorel Cataramă.

Omul de afaceri este de părere că lui Ilie Bolojan îi convine situația în care este premier interimar, dacă își păstrează funcția pe o perioadă îndelungată.

Dincolo de discursul oficial despre stabilitate și parteneriate occidentale, miza de zi cu zi rămâne controlul aparatului administrativ. În timp ce atenția publică este îndreptată spre nominalizarea premierului, în eșaloanele secunde se produc schimbări majore de cadre.